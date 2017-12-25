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《全球汇市》美元持稳，但年末美元融资成本上升
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#亚洲
December 25, 2017 / 4:23 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元持稳，但年末美元融资成本上升

3 分钟阅读

    * 主要货币基本持平，市场交投清淡
    * 美元兑日圆远期贴水扩大，受年末融资影响

    路透东京12月25日 - 美元兑其他主要货币周一基本持平，假日期间市场交投清淡。年末各银行纷纷筹集美元资金，推动美元/日圆远期贴水扩大。

    周一亚洲市场，美元兑日圆      基本持平，上周五公布的美国乐观经济数据基本没有带来提振。

    美国11月消费者支出加速上升，主要资本财订单连续第10个月增长。            
    
    美联储重视的通胀指标--扣除食品和能源的核心个人消费支出(PCE)物价指数11月较前月上升0.1%，较上年同期上升1.5%；10月同比升幅为1.4%。
    
    受该数据带动，美国两年期公债收益率          触及九年高点1.899%。美元利率期货      走势首次显示出明年美联储升息次数料将超过两次。
    
    “即使美元短期利率上升，但2017年却是美元无法上涨的一年，”三菱东京日联银行首席外汇分析师Minori Uchida称。

    “只要美国长期公债收益率受抑，美元也将受抑，”他并称。“美元在1月3日兑日圆及一篮子主要货币触及年内高位，我预计明年也会有类似走势。”
    
    欧元兑美元      基本持平，报1.1850，周五小幅下滑，此前加泰罗尼亚大选结果显示分离派胜出，加剧西班牙政治危机局势。
    
    除东京外，多数外汇交易中心周一因圣诞节关闭。据汤森路透外汇交易热图(FX Volume Heatmap)显示，欧元/美元和美元/日圆等主要货币对的交易量不到平均水平的20%。
    
    另一方面，买入远期日圆的折价大幅扩大，因非美系银行在岁末纷纷寻购美元。

    一周远期贴水        自上周三开始，从上周中段的0.04日圆左右走阔至0.23日圆。
    
    “由于外资银行离场，而且几乎没有市场人士急于出脱美元，所以远期市场十分清淡，
”一家日本大型银行的外汇交易员说道。“市场极为波动，而且超过一周的合约很难有交易
，”他说道。
    
    周一，Bitstamp交易所比特币          下挫4.0%至13,615美元。

    上周五比特币一度低至11,160美元，较12月17日的纪录高位19,666美元大跌43%，之后
有所回升。
    
                                         纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1857  1.1857  +0.00 +12.78  1.0513
    美元/日圆                   113.28  113.26  +0.02  -3.07  116.87
    欧元/日圆                   134.29  134.36  -0.05  +9.05  123.14
    美元/瑞郎                   0.9893  0.9891  +0.02  -2.80  1.0178
    英镑/美元                   1.3362  1.3360  +0.01  +8.32  1.2336
    美元/加元                   1.2725  1.2731  -0.05  -5.25  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5579  6.5645  -0.10  -5.95  6.9726
    澳元/美元                   0.7715  0.7715  +0.00  +6.93  0.7215
    新西兰元/美元               0.7018  0.7021  -0.04  +1.11  0.6941
    澳元/日圆                   87.420  87.390  +0.03  +3.68  84.320
    新西兰元/日圆               79.510  79.530  -0.03  -2.05  81.170
    英镑/日圆                   151.37  151.34  +0.02  +5.10  144.02
    澳元/新西兰元               1.0985  1.0984  +0.01  +5.80  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王灿/侯雪苹/刘秀红/王琛；审校 艾茂林/高琦/张明钧/张荻)

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