《全球汇市》美元持稳，但年末美元融资成本上升

* 主要货币基本持平，市场交投清淡 * 美元兑日圆远期贴水扩大，受年末融资影响 路透东京12月25日 - 美元兑其他主要货币周一基本持平，假日期间市场交投清淡。年末各银行纷纷筹集美元资金，推动美元/日圆远期贴水扩大。 周一亚洲市场，美元兑日圆 基本持平，上周五公布的美国乐观经济数据基本没有带来提振。 美国11月消费者支出加速上升，主要资本财订单连续第10个月增长。 美联储重视的通胀指标--扣除食品和能源的核心个人消费支出(PCE)物价指数11月较前月上升0.1%，较上年同期上升1.5%；10月同比升幅为1.4%。 受该数据带动，美国两年期公债收益率 触及九年高点1.899%。美元利率期货 走势首次显示出明年美联储升息次数料将超过两次。 “即使美元短期利率上升，但2017年却是美元无法上涨的一年，”三菱东京日联银行首席外汇分析师Minori Uchida称。 “只要美国长期公债收益率受抑，美元也将受抑，”他并称。“美元在1月3日兑日圆及一篮子主要货币触及年内高位，我预计明年也会有类似走势。” 欧元兑美元 基本持平，报1.1850，周五小幅下滑，此前加泰罗尼亚大选结果显示分离派胜出，加剧西班牙政治危机局势。 除东京外，多数外汇交易中心周一因圣诞节关闭。据汤森路透外汇交易热图(FX Volume Heatmap)显示，欧元/美元和美元/日圆等主要货币对的交易量不到平均水平的20%。 另一方面，买入远期日圆的折价大幅扩大，因非美系银行在岁末纷纷寻购美元。 一周远期贴水 自上周三开始，从上周中段的0.04日圆左右走阔至0.23日圆。 “由于外资银行离场，而且几乎没有市场人士急于出脱美元，所以远期市场十分清淡， ”一家日本大型银行的外汇交易员说道。“市场极为波动，而且超过一周的合约很难有交易 ，”他说道。 周一，Bitstamp交易所比特币 下挫4.0%至13,615美元。 上周五比特币一度低至11,160美元，较12月17日的纪录高位19,666美元大跌43%，之后 有所回升。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1857 1.1857 +0.00 +12.78 1.0513 美元/日圆 113.28 113.26 +0.02 -3.07 116.87 欧元/日圆 134.29 134.36 -0.05 +9.05 123.14 美元/瑞郎 0.9893 0.9891 +0.02 -2.80 1.0178 英镑/美元 1.3362 1.3360 +0.01 +8.32 1.2336 美元/加元 1.2725 1.2731 -0.05 -5.25 1.3430 美元/离岸人民币 6.5579 6.5645 -0.10 -5.95 6.9726 澳元/美元 0.7715 0.7715 +0.00 +6.93 0.7215 新西兰元/美元 0.7018 0.7021 -0.04 +1.11 0.6941 澳元/日圆 87.420 87.390 +0.03 +3.68 84.320 新西兰元/日圆 79.510 79.530 -0.03 -2.05 81.170 英镑/日圆 151.37 151.34 +0.02 +5.10 144.02 澳元/新西兰元 1.0985 1.0984 +0.01 +5.80 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王灿/侯雪苹/刘秀红/王琛；审校 艾茂林/高琦/张明钧/张荻)