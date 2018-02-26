《全球汇市》美元持稳，关注美联储主席鲍威尔的国会证词

* 关注美联储主席鲍威尔在国会作证 * 鲍威尔将在2月27日作证 * 美国CFTC数据显示美元净空仓下降 路透新加坡2月26日 - 美元周一持稳，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔在国会的首次证词，以获得未来美国收紧政策步伐的线索。 美元指数 基本持平于89.879。上周涨近0.9%，脱离2月16日触及的接近88.25的三年低点。 关于美元抛售过度的看法，以及美联储1月会议记录基调相对乐观，上周对美元构成提振。 商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至2月20日的当周，投机客所持美元净空仓下降，因投资者预期美联储进行更多次升息。 本周关注焦点是美联储主席鲍威尔在国会发表的关于货币政策和经济的证词。 一些市场参与者表示，鲍威尔可能让市场继续猜测美国加息步伐。 “鲍威尔没有预先暗示美联储政策变动的动力，”新加坡Oanda亚太交易主管Stephen Innes在报告中写道。 “几乎没有迹象显示鲍威尔对经济数据的依赖程度会弱于叶伦，因此利率正常化步伐是否会加快仍无定论，”Innes补充说。 鲍威尔将于2月27日周二在众议院金融服务委员会，就美联储的半年度货币政策报告和经济形势发表证词。 金融服务委员会原计划鲍威尔于2月28日周三发表证词。委员会称，听证会将于上午10点(1500 GMT)举行。委员会没有说明时间调整的原因。 美元兑日圆 跌0.1%至106.75日圆。 欧元兑美元 持稳于1.2298美元，上周下跌1%，因3月4日的意大利大选前市场人士对欧元态度转趋谨慎。 同一天，德国社会民主党(SPD)也将就是否与总理梅克尔的保守派阵营组建新联合政府进行投票。这是市场的两大政治风险事件。 英镑兑美元 涨0.1%至1.3981美元。 亚洲市场早盘对上周六刊发的一篇报纸采访反应平平。该采访暗示，如果今年初薪资增长加快，那么英国央行的升息时间或许需要早于副总裁拉姆斯登(David Ramsden)先前的预期。 英国央行在去年11月升息，为10年来首次，当时拉姆斯登是两位投反对票的决策成员之一。但从英国星期日泰晤士报发表的评论来看，他的立场似乎有所转变。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2296 1.2293 +0.02 +2.50 1.1996 美元/日圆 106.72 106.88 -0.15 -5.28 112.67 欧元/日圆 131.25 131.39 -0.11 -2.91 135.18 美元/瑞郎 0.9353 0.9366 -0.14 -4.00 0.9743 英镑/美元 1.3981 1.3965 +0.11 +3.47 1.3512 美元/加元 1.2645 1.2628 +0.13 +0.54 1.2577 美元/离岸人民币 6.3183 6.3260 -0.12 -2.98 6.5125 澳元/美元 0.7847 0.7842 +0.06 +0.59 0.7801 新西兰元/美元 0.7296 0.7288 +0.11 +2.96 0.7086 澳元/日圆 83.760 83.720 +0.05 -4.70 87.890 新西兰元/日圆 77.890 77.900 -0.01 -2.44 79.840 英镑/日圆 149.21 149.26 -0.03 -1.91 152.11 澳元/新西兰元 1.0753 1.0748 +0.05 -2.31 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞/王灿/汪红英；审校 张涛/陈宗琦/许娜/张若琪)