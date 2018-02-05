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February 5, 2018 / 1:31 AM / in 2 days

《全球汇市》美元持稳，因美国就业数据提振通胀预期并推升收益率

3 分钟阅读

    * 美元指数持稳，周五公布的美国非农就业报告强劲
    * 不过在股市全线疲软背景之下，美元兑日圆下跌

    路透东京2月5日 - 美元周一持稳，此前在美国强劲的就业数据带动下上扬，该数据提振通胀前景进而推动债券收益率(殖利率)大增。另外股市下跌。
    
    美元指数      基本持平报89.222，上周五涨0.6%，当天美国公布非农就业报告显示，薪资增速为逾八年半最快，推升通胀预期。
 
    利率期货市场       显示，美联储今年料将升息三次。
    
    美国非农就业数据让美元得以喘息，美元指数1月末跌至三年低点88.438，受到美国贸易保护主义忧虑以及利差缩窄等一系列因素影响。
    
    美元兑日圆      下滑0.2%至109.975日圆，因亚洲股市跟随周五华尔街跌势。
    
    美元兑日圆周五升至110.485的高位，1月26日曾跌至四个月低点108.280。美元随后跟随美国股市回落。
    
    作为避险货币的日圆在风险偏好降温时受益。

    “尽管股市疲弱令美元兑日圆承压，但美国就业报告出炉后，趋势似乎已发生转变，”东京大和证券资深汇市策略师Yukio Ishizuki表示。
    
    “投机客做多日圆过头了，可能是受到围绕日本央行政策的被误导的预期影响。不过美国与日本之间的收益率之差目前已经走阔到不容忽视的程度，”Ishizuki表示。
    
    指标美债收益率在就业报告公布后触及四年高位，美国与日本10年公债收益率之差升至2007年末以来最高。
    
    在日本央行1月初削减例行购债操作的购债规模后，美元兑日圆已经大跌，部分市场参与者将此视为该央行准备退出货币宽松政策的信号。

    欧元兑美元      持稳报1.2450，周五跌0.5%，脱离1月26日所及的三年高位1.2538.
    
    短期焦点在德国执政联盟谈判上。德国社会民主党(SPD)人士称，总理梅克尔领导的保
守党派与社民党未能在自订的周日期限前完成组成执政联盟的谈判，但取得了一些进展，周
一将继续进行磋商。            
    
    澳元兑美元        跌0.1%报0.7912，为三周来最低，在周五跌1.5%后延续跌势。
    
    英镑兑美元        持平报1.4111，上交易日重挫1%。

                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2449  1.2460  -0.09  +3.78  1.1996
    美元/日圆                   109.82  110.10  -0.25  -2.53  112.67
    欧元/日圆                   136.72  137.23  -0.37  +1.14  135.18
    美元/瑞郎                   0.9307  0.9310  -0.03  -4.48  0.9743
    英镑/美元                   1.4106  1.4120  -0.10  +4.40  1.3512
    美元/加元                   1.2422  1.2424  -0.02  -1.23  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3138  6.3117  +0.03  -3.05  6.5125
    澳元/美元                   0.7917  0.7920  -0.04  +1.49  0.7801
    新西兰元/美元               0.7287  0.7301  -0.19  +2.84  0.7086
    澳元/日圆                   86.940  87.280  -0.39  -1.08  87.890
    新西兰元/日圆               80.040  80.380  -0.42  +0.25  79.840
    英镑/日圆                   154.94  155.47  -0.34  +1.86  152.11
    澳元/新西兰元               1.0860  1.0856  +0.04  -1.34  1.1007
        
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/张荻/陈宗琦/李爽  审校 王颖/汪红英/龚芳/李婷仪)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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