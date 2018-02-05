《全球汇市》美元持稳，因美国就业数据提振通胀预期并推升收益率

* 美元指数持稳，周五公布的美国非农就业报告强劲 * 不过在股市全线疲软背景之下，美元兑日圆下跌 路透东京2月5日 - 美元周一持稳，此前在美国强劲的就业数据带动下上扬，该数据提振通胀前景进而推动债券收益率(殖利率)大增。另外股市下跌。 美元指数 基本持平报89.222，上周五涨0.6%，当天美国公布非农就业报告显示，薪资增速为逾八年半最快，推升通胀预期。 利率期货市场 显示，美联储今年料将升息三次。 美国非农就业数据让美元得以喘息，美元指数1月末跌至三年低点88.438，受到美国贸易保护主义忧虑以及利差缩窄等一系列因素影响。 美元兑日圆 下滑0.2%至109.975日圆，因亚洲股市跟随周五华尔街跌势。 美元兑日圆周五升至110.485的高位，1月26日曾跌至四个月低点108.280。美元随后跟随美国股市回落。 作为避险货币的日圆在风险偏好降温时受益。 “尽管股市疲弱令美元兑日圆承压，但美国就业报告出炉后，趋势似乎已发生转变，”东京大和证券资深汇市策略师Yukio Ishizuki表示。 “投机客做多日圆过头了，可能是受到围绕日本央行政策的被误导的预期影响。不过美国与日本之间的收益率之差目前已经走阔到不容忽视的程度，”Ishizuki表示。 指标美债收益率在就业报告公布后触及四年高位，美国与日本10年公债收益率之差升至2007年末以来最高。 在日本央行1月初削减例行购债操作的购债规模后，美元兑日圆已经大跌，部分市场参与者将此视为该央行准备退出货币宽松政策的信号。 欧元兑美元 持稳报1.2450，周五跌0.5%，脱离1月26日所及的三年高位1.2538. 短期焦点在德国执政联盟谈判上。德国社会民主党(SPD)人士称，总理梅克尔领导的保 守党派与社民党未能在自订的周日期限前完成组成执政联盟的谈判，但取得了一些进展，周 一将继续进行磋商。 澳元兑美元 跌0.1%报0.7912，为三周来最低，在周五跌1.5%后延续跌势。 英镑兑美元 持平报1.4111，上交易日重挫1%。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2449 1.2460 -0.09 +3.78 1.1996 美元/日圆 109.82 110.10 -0.25 -2.53 112.67 欧元/日圆 136.72 137.23 -0.37 +1.14 135.18 美元/瑞郎 0.9307 0.9310 -0.03 -4.48 0.9743 英镑/美元 1.4106 1.4120 -0.10 +4.40 1.3512 美元/加元 1.2422 1.2424 -0.02 -1.23 1.2577 美元/离岸人民币 6.3138 6.3117 +0.03 -3.05 6.5125 澳元/美元 0.7917 0.7920 -0.04 +1.49 0.7801 新西兰元/美元 0.7287 0.7301 -0.19 +2.84 0.7086 澳元/日圆 86.940 87.280 -0.39 -1.08 87.890 新西兰元/日圆 80.040 80.380 -0.42 +0.25 79.840 英镑/日圆 154.94 155.47 -0.34 +1.86 152.11 澳元/新西兰元 1.0860 1.0856 +0.04 -1.34 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/张荻/陈宗琦/李爽 审校 王颖/汪红英/龚芳/李婷仪)