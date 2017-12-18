《全球汇市》美元持稳，因美国税改议案离最终获批又近了一步

* 参众两院税改议案协商委员会的共和党议员最终版本议案有进展 * 美元等待税改议案获批寻获更多刺激 * 新西兰元自上周飙升态势中重获动能 路透东京12月18日 - 美元兑其他货币周一守住温和涨幅，周末美国税改议案距离最终批准又前进了一步，提振美元。 美元之前小升，因参众两院税改议案协商委员会的共和党议员朝最终版本议案又前进了一步，其中涉及大幅调降企业税。 美国重量级共和党议员周日表示，他们预计国会将在本周通过税改议案。参议院最早将于周二举行投票表决，总统特朗普希望在周末前签署。 但美元涨幅有限，因投资者在最终确定之前采取观望态度。 美元兑日圆 大体持平，交投在112.645日圆，周五则涨0.2%。美元指数 几无变动，交投在93.890，周五涨0.5%。 “美国参议院和众议院本周将就税改议案进行投票，但对一切能否顺利进行，仍存有一些忧虑，特别是在一些参议员面临健康问题的情况下，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。 参议员Thad Cochran和麦凯恩因近几周生病而错过投票。 “如果不能将支出协议延长至12月22日后，美国政府还面临关闭风险。尽管税改法案可能获得通过，政府关门也可能避免，但只有这两项担忧缓和后，美元才有望上涨，”山本雅文表示。 美元亦未能从美债收益率走低中寻获支撑。过去一周，较长期美债收益率一直局限于2.34-2.42%的窄幅区间内。 “只要美债收益率不攀升，美元就无法录得可持续的涨势。市场预计美联储明年仅仅升息两次，而非美联储预计的三次，”FPG证券社长深谷幸司说道。 “或许需要进一步说服债市2018年将有三次升息，”Fukaya称。 欧元兑美元 近持平于1.1758，周五下跌0.2%。 周五德国社会民主党同意就组建政府与总理梅克尔进行试探性谈判，为德国结束罕见的政治僵局提供了一个机会。 由于德国相关政党之间的谈判预计要到1月才会真正开始，因此欧元并未获得太多支撑。 英镑仍处于守势，周五兑美元下跌约1%，受利好消息后的获利回吐拖累；之前有消息称英国的退欧谈判可能在1月转至第二阶段。 英镑兑美元 大致持平于1.3337。 澳元/美元 涨0.2%至0.7658美元。 新西兰元兑美元 继上周上扬2.25%后保持上升动能，最新报0.7009美元，上涨0.25%。 南非兰特兑美元 一度上扬将近3%，至12.73兰特，为三个半月以来最强，此前有报导称南非副总统拉马福萨(Cyril Ramaphosa)可能被提名为非洲人国民大会下一任主席。兰特最新报13.10。 分析师称，拉马福萨而不是丑闻缠身南非总统祖马的前妻Nkosazana Dlamini-Zuma有可 能成为非国大下任领袖，市场因此的释然给南非兰特带来提振。不论是谁接任非国大领袖， 都有可能在2019年大选后成为南非下届总统。 Bitstamp交易所比特币下跌2.7%至18,451美元。周日曾升至19,666美元的纪录高点，当 日芝商所(CME Group) 推出了比特币期货合约。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1762 1.1752 +0.09 +11.88 1.0513 美元/日圆 112.67 112.57 +0.09 -3.59 116.87 欧元/日圆 132.53 132.32 +0.16 +7.63 123.14 美元/瑞郎 0.9901 0.9903 -0.02 -2.72 1.0178 英镑/美元 1.3335 1.3319 +0.12 +8.10 1.2336 美元/加元 1.2851 1.2860 -0.07 -4.31 1.3430 美元/离岸人民币 6.6104 6.6061 +0.07 -5.19 6.9726 澳元/美元 0.7659 0.7644 +0.20 +6.15 0.7215 新西兰元/美元 0.7010 0.6989 +0.30 +0.99 0.6941 澳元/日圆 86.300 86.070 +0.27 +2.35 84.320 新西兰元/日圆 78.990 78.710 +0.36 -2.69 81.170 英镑/日圆 150.25 150.04 +0.14 +4.33 144.02 澳元/新西兰元 1.0923 1.0935 -0.11 +5.20 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/侯雪苹/王琛/张明钧/郑茵；审校 戴素萍/李婷仪/高琦/汪红英)