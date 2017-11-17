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《全球汇市》美元持稳，因避险情绪减退推升美债收益率
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2017年11月17日 / 凌晨12点50分 / 1 天前

《全球汇市》美元持稳，因避险情绪减退推升美债收益率

2 分钟阅读

    * 美元指数持稳，之前摆脱四周低点
    * 美股大幅反弹，美债收益率上升，提振美元
    * 美国税改计划的不确定性，料限制美元反弹

    路透东京11月17日 - 美元周五持稳，之前脱离本周所及低点，因全球金融市场稍早的避险情绪消退，推升美债收益率。
    
    美元指数      持平，报93.882。

    美元指数隔夜小涨，脱离周三所及四周低点93.402。美股继在本周大部分时间下跌后隔夜反弹，带动美国长期公债收益率上涨4个基点，进而推高美元。
    
    美元兑日圆      微跌至112.935日圆。
    
    美元兑日圆隔夜从本周中段所及一个月低点112.470反弹。由于投资者信心下降导致全球股市涨势暂歇，并提振了日圆，美元兑日圆本周中段触及低位。
    
    “虽然股市反弹止住了美债收益率近来的跌势，但焦点仍在美国税改计划上，”IG Securities驻东京的资深汇市策略师Junichi Ishikawa说。
    
    “在还不确定税改计划能否在今年通过的时候，收益率不会进一步上涨太多。在这种情况下，美元/日圆可能测试114.00阻力，但缺乏持续上涨的动力。”

    美国众议院周四通过了总统特朗普所寻求的全面减税方案。如今要轮到美国参议院讨论税改案，共和党在参议院的多数优势稍弱。参议院料将不会有决定性的行动，直到下周的感恩节假期过后。            

    欧元兑美元      涨0.1%至1.1785美元，收复隔夜失地。

    欧元本周料上涨1%。周三的数据显示德国经济第三季度强劲增长后，欧元一度升至一个月高点1.1862美元。

    英镑延续涨势，隔夜受到支撑，因欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)提出的英国退欧谈判计划被视为温和利好。

    英镑兑美元        涨0.1%至1.3204美元，进一步远离周一触及的本周低点1.3063美元。

    澳元兑美元        基本持平于0.7585美元。本周澳元或将下跌1%，周内一度跌至近五个月低点0.7567美元，受大宗商品价格下跌和国内数据低迷拖累。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1786  1.1769  +0.14 +12.11  1.0513
    美元/日圆                   112.92  113.05  -0.11  -3.38  116.87
    欧元/日圆                   133.10  133.04  +0.05  +8.09  123.14
    美元/瑞郎                   0.9930  0.9939  -0.09  -2.44  1.0178
    英镑/美元                   1.3205  1.3193  +0.09  +7.04  1.2336
    美元/加元                   1.2747  1.2755  -0.06  -5.09  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6296  6.6324  -0.04  -4.92  6.9726
    澳元/美元                   0.7586  0.7587  -0.01  +5.14  0.7215
    新西兰元/美元               0.6858  0.6849  +0.13  -1.20  0.6941
    澳元/日圆                   85.680  85.780  -0.12  +1.61  84.320
    新西兰元/日圆               77.470  77.440  +0.04  -4.56  81.170
    英镑/日圆                   149.11  149.14  -0.02  +3.53  144.02
    澳元/新西兰元               1.1057  1.1073  -0.14  +6.49  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 李爽/汪红英/王灿；审校 龚芳/许娜/戴素萍)

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