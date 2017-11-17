《全球汇市》美元持稳，因避险情绪减退推升美债收益率

* 美元指数持稳，之前摆脱四周低点 * 美股大幅反弹，美债收益率上升，提振美元 * 美国税改计划的不确定性，料限制美元反弹 路透东京11月17日 - 美元周五持稳，之前脱离本周所及低点，因全球金融市场稍早的避险情绪消退，推升美债收益率。 美元指数 持平，报93.882。 美元指数隔夜小涨，脱离周三所及四周低点93.402。美股继在本周大部分时间下跌后隔夜反弹，带动美国长期公债收益率上涨4个基点，进而推高美元。 美元兑日圆 微跌至112.935日圆。 美元兑日圆隔夜从本周中段所及一个月低点112.470反弹。由于投资者信心下降导致全球股市涨势暂歇，并提振了日圆，美元兑日圆本周中段触及低位。 “虽然股市反弹止住了美债收益率近来的跌势，但焦点仍在美国税改计划上，”IG Securities驻东京的资深汇市策略师Junichi Ishikawa说。 “在还不确定税改计划能否在今年通过的时候，收益率不会进一步上涨太多。在这种情况下，美元/日圆可能测试114.00阻力，但缺乏持续上涨的动力。” 美国众议院周四通过了总统特朗普所寻求的全面减税方案。如今要轮到美国参议院讨论税改案，共和党在参议院的多数优势稍弱。参议院料将不会有决定性的行动，直到下周的感恩节假期过后。 欧元兑美元 涨0.1%至1.1785美元，收复隔夜失地。 欧元本周料上涨1%。周三的数据显示德国经济第三季度强劲增长后，欧元一度升至一个月高点1.1862美元。 英镑延续涨势，隔夜受到支撑，因欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)提出的英国退欧谈判计划被视为温和利好。 英镑兑美元 涨0.1%至1.3204美元，进一步远离周一触及的本周低点1.3063美元。 澳元兑美元 基本持平于0.7585美元。本周澳元或将下跌1%，周内一度跌至近五个月低点0.7567美元，受大宗商品价格下跌和国内数据低迷拖累。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1786 1.1769 +0.14 +12.11 1.0513 美元/日圆 112.92 113.05 -0.11 -3.38 116.87 欧元/日圆 133.10 133.04 +0.05 +8.09 123.14 美元/瑞郎 0.9930 0.9939 -0.09 -2.44 1.0178 英镑/美元 1.3205 1.3193 +0.09 +7.04 1.2336 美元/加元 1.2747 1.2755 -0.06 -5.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.6296 6.6324 -0.04 -4.92 6.9726 澳元/美元 0.7586 0.7587 -0.01 +5.14 0.7215 新西兰元/美元 0.6858 0.6849 +0.13 -1.20 0.6941 澳元/日圆 85.680 85.780 -0.12 +1.61 84.320 新西兰元/日圆 77.470 77.440 +0.04 -4.56 81.170 英镑/日圆 149.11 149.14 -0.02 +3.53 144.02 澳元/新西兰元 1.1057 1.1073 -0.14 +6.49 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李爽/汪红英/王灿；审校 龚芳/许娜/戴素萍)