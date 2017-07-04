《全球汇市》美元持稳，市场焦点转向澳洲央行

* 美元走势活跃，强劲的美国数据提振美债收益率至七周新高 * 澳元等待澳洲央行政策决定的指引 * 重点看澳洲央行是否会像其他央行一样发出鹰派信号 * 市场未对朝鲜发射导弹消息作出反应 * 日圆兑欧元、英镑和澳元触及低位 路透东京7月4日 - 美元周二持稳，之前美国公布的乐观数据，提振美债收益率至七周高位。市场焦点转向澳洲央行政策决定，看该行是否将加入日益庞大的采取鹰派基调的央行队伍。 美元指数 小跌至96.125，隔夜上涨0.6%，因美国供应管理协会(ISM))公布的6月全国制造业活动指数升幅超过预期，提振10年期美国公债收益率触及5月16日以来最高。 周一的形势帮助美元指数自上周五触及的九个月低点95.470反弹。 上周美元惨遭打击，因市场越来越认为，欧洲和加拿大的央行可能终于要转向偏紧的货币政策。 “美元最新的涨势受直接需求推动，而并非因为其他货币表现疲软，”巴克莱资深分析师Shin Kadota称。 “对美联储今年稍晚可能加息的预期已经降得太低。我们现在看到这一期望值略有反弹。” 欧元兑美元 基本持平于1.1369美元，隔夜下跌0.6%。欧元已从上周五所及的近14个月高位1.1445美元回落。 美元兑日圆跌0.1%至113.270日圆，周一尾盘高见113.480日圆，为5月中旬以来最高。 日圆面临的压力一直有增无减，因日本央行预计将坚持负利率计划以实现其通胀目标；而全球其它央行似乎准备升息，或开始退出宽松政策。 “欧元/日圆、英镑/日圆、澳元/日圆等日圆交叉货币对都在下滑，造成日圆兑美元走软，”State Street Bank and Trust的东京分行经理Bart Wakabayashi说道。 “日本股市正勉力守住涨势，同时美元兑日圆很容易走高。” 欧元兑日圆 小涨至16个月高位128.970日圆，英镑兑日圆 触及七周高位146.84日圆，澳元兑日圆 亦升至3月21日以来最高86.96日圆。 美元兑日圆跌至113.125日圆，因有消息称朝鲜周二发射一枚导弹；日本政府称该导弹似乎已落入其专属经济区。不过该货币对很快收复失地，因为亚洲金融市场对朝鲜发射导弹已经习以为常。 市场眼下关注澳洲央行今日稍后公布的政策决定。 虽然外界预计澳洲央行这次不会升息，但市场人士将寻找任何有关该央行是否跟随欧洲 央行、英国央行和加拿大央行等其他央行一同转向鹰派立场的迹象。 还有一些市场人士警告在这个节骨眼上不要对澳洲央行有太高预期。 澳元兑美元 上涨0.1%至0.7668美元；周五曾升至三个月高位0.7712美元，得益 于大宗商品价格反弹及美元上周全线回落。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1365 1.1360 +0.04 +8.10 1.0513 美元/日圆 113.27 113.37 -0.09 -3.08 116.87 欧元/日圆 128.73 128.82 -0.07 +4.54 123.14 美元/瑞郎 0.9634 0.9633 +0.01 -5.34 1.0178 英镑/美元 1.2939 1.2936 +0.02 +4.89 1.2336 美元/加元 1.2995 1.3005 -0.08 -3.24 1.3430 美元/离岸人民币 6.7975 6.7952 +0.03 -2.51 6.9726 澳元/美元 0.7665 0.7660 +0.07 +6.24 0.7215 新西兰元/美元 0.7269 0.7292 -0.32 +4.73 0.6941 澳元/日圆 86.830 86.830 +0.00 +2.98 84.320 新西兰元/日圆 82.340 82.680 -0.41 +1.44 81.170 英镑/日圆 146.57 146.69 -0.08 +1.77 144.02 澳元/新西兰元 1.0544 1.0496 +0.46 +1.55 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/杜明霞/王琛/许娜/李爽 审校 张荻/龚芳/白云/李春喜/王兴亚)