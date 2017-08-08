《全球汇市》美元持稳，投资者等待美国通胀数据

* 美元守住强劲非农就业报告带来的大部分涨幅 * 欧元基本摆脱德国工业生产下滑带来的影响 路透东京8月8日 - 美元周二亚洲市场持稳，守住上周美国公布强劲就业数据后录得的大部分涨幅。该数据维持住美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年仍可能升息的预期。 美元指数 日内持稳于93.412，远高于上周触及的15个月低点92.548，但低于上周五就业数据公布后所及高位93.774，因投资者在揣测美联储下次收紧政策的时机。 “从美国联邦基金利率期货来看，年内再升息一次的机率不到50%，”U.S. Bank Private Client Group的首席投资官Bill Northey称。 投资者还在等待有关美联储何时将开始削减其4.2万亿(兆)美元债券持仓的线索。 “我们预计(美联储)将在9月会议上确认(削减债券持仓的)开始日期；如果当时宣布马上开始，我们也不会感到意外，”他表示。 对于不断增强的就业市场会给通胀造成多大影响，周四的美国7月生产者物价指数(PPI)和周五的消费者物价指数(CPI)将为投资者提供一些线索。 上周五公布的就业报告显示，7月非农就业岗位增加20.9万个，增幅高于预期；平均时薪增长0.3%，与预期一致。 美元对美联储官员周一的言论无甚反应。圣路易斯联储总裁布拉德和明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利都发表了讲话。 布拉德称，美联储可以暂时维持利率不变，因为即便就业市场持续好转，但通胀不太可能上升很多。 近几个月扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数升幅为1.5%，有远离美联储2%目标的趋势。这是美联储比较偏重的通胀指标。 布拉德称，如果美国失业率从当前的4.3%降至“前所未有的”3%，该指标预计只会上升至1.8%。他表示，在通胀上行压力如此小的情况下，美联储不需要升息来放慢增长。 Northey表示，布拉德的评估让市场人士进一步确定了何以美元即使在强劲就业数据出炉后也没有大涨。 美元兑日圆 小升至110.78日圆。 美元兑欧元 亦持稳，报1.1800。 周一时，德国6月工业生产意外下滑，欧元大致上未予理会。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1805 1.1793 +0.10 +12.29 1.0513 美元/日圆 110.69 110.73 -0.04 -5.29 116.87 欧元/日圆 130.66 130.61 +0.04 +6.11 123.14 美元/瑞郎 0.9732 0.9727 +0.05 -4.38 1.0178 英镑/美元 1.3034 1.3032 +0.02 +5.66 1.2336 美元/加元 1.2668 1.2679 -0.09 -5.67 1.3430 美元/离岸人民币 6.7282 6.7304 -0.03 -3.51 6.9726 澳元/美元 0.7915 0.7911 +0.05 +9.70 0.7215 新西兰元/美元 0.7355 0.7361 -0.08 +5.96 0.6941 澳元/日圆 87.640 87.620 +0.02 +3.94 84.320 新西兰元/日圆 81.440 81.520 -0.10 +0.33 81.170 英镑/日圆 144.32 144.34 -0.01 +0.21 144.02 澳元/新西兰元 1.0760 1.0746 +0.13 +3.63 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王兴亚/许娜/李婷仪/戴素萍 审校 白云/徐文焰/张若琪/郑茵)