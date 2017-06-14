《全球汇市》美元持稳，投资者静候美联储会议政策线索

* 美联储本周会议料加息，重点关注政策前景及缩表计划指引 * 在美联储会议前，主要货币对持稳 * 新西兰元下滑，之前新西兰公布经常帐数据 * 美元兑加元整理跌幅 路透东京6月14日 - 美元限于近期交投区间内，投资者在静候稍晚美联储会议有关政策前景的暗示。 美元指数 持平，报97.007。 美元兑日圆 日内持稳报110.11日圆，欧元兑美元 也持平报1.1210美元。 美联储定于1800GMT在两日政策会议结束时公布其货币政策决议，可能还会提供有关缩表计划的更多线索。 路透访问的分析师普遍认为，美联储将把联邦基金利率上调至1.00-1.25%，不过对于进一步加息行动的预期有所减弱。 美联储会议的结果“显然将在很多方面指明方向，包括美元走势，”U.S. Bank私人客户集团的投资长Bill Northey说。 “我们可能看到前景更趋鸽派，目前存在这样的风险，”他表示。 美国联邦基金利率期货 周二走势暗示，交易商认为美联储在9月19-20日会议上升息至1.25-1.50%的机率约为29%，在12月12-13日会议上这么做的机率为57%。 日本央行本周亦开会，外界预计其将维持货币政策不变。 新西兰元兑美元 下跌0.2%至0.7206，稍早低见0.7200，脱离昨日所及近四个月高位0.7228。 新西兰经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比扩大至一年最大。周三公布的数据显示，截至3月的年度经常帐赤字81.32亿新西兰元，相当于GDP的3.1%。 美元兑加元持稳，此前下滑至2月底来最低水平，因加拿大央行总裁波洛兹发表鹰派评论，暗示加国央行可能比先前预期更早升息。 美元兑加元 日内持平于1.3236加元，此前低见1.3209，为2月28日来最低位。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1208 1.1214 -0.05 +6.61 1.0513 美元/日圆 110.09 110.05 +0.04 -5.80 116.87 欧元/日圆 123.38 123.38 +0.00 +0.19 123.14 美元/瑞郎 0.9686 0.9686 +0.00 -4.83 1.0178 英镑/美元 1.2744 1.2750 -0.05 +3.31 1.2336 美元/加元 1.3232 1.3240 -0.06 -1.47 1.3430 美元/离岸人民币 6.7887 6.7865 +0.03 -2.64 6.9726 澳元/美元 0.7536 0.7535 +0.01 +4.45 0.7215 新西兰元/美元 0.7210 0.7219 -0.12 +3.88 0.6941 澳元/日圆 82.990 82.950 +0.05 -1.58 84.320 新西兰元/日圆 79.390 79.470 -0.10 -2.19 81.170 英镑/日圆 140.31 140.35 -0.03 -2.58 144.02 澳元/新西兰元 1.0452 1.0435 +0.16 +0.66 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 李爽/汪红英/许娜/陈宗琦/王颖/王兴亚/李婷仪)