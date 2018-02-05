FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#比特币
#美俄关系
#路透调查
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#亚洲
February 5, 2018 / 9:26 AM / in a day

《全球汇市》美元持稳，此前受强劲非农就业数据提振而反弹

3 分钟阅读

    * 上周五非农就业报告公布后美元反弹
    * 股市、债市下跌可能支撑美元
    * 2018年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦2月5日 - 美元周一持稳，上周五受美国强劲非农就业报告提振而反弹。强劲的就业数据暗示，美元走软得过多也过快。
    
    非农就业报告显示，美国薪资增速为逾八年来最快，刺激美元反弹。美元在持续数月下跌后，此前困在三年低点。

    交易商对通胀上升的预期增强，并猜测各央行将更为激进地升息，受此影响，股市下跌而债券收益率上涨，美元多头希冀人气能转变，这给美元带来支撑。
    
    “股债市走势终于延伸到了美元反弹，尤其是兑高风险货币方面，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师称，“这意味着市场主流思路(风险偏好上升、美元弱势)容易受到通胀预期及收益率上升、以及美联储可能更偏鹰派的冲击。”  
    
    美元指数      基本持平于89.175，周五上涨0.6%。
    
    美元兑欧元徘徊在1.2445美元附近，较上周所及三年低位1.2538美元回升。
    
    美元/日圆守在110日圆关口上方，周五一度触及110.485日圆，自1月26日所及四个月低位108.280日圆反弹。

    “虽然股市颓势正在压抑美元/日圆，但在美国就业报告出炉后，美元情势看来已经扭转，”东京大和证券资深外汇策略分析师Yukio Ishizuki称。
    
    “投机客先前在日圆已经过度做多，可能是基于对日本央行政策的错误预期。但美国-日本收益率之差现在已经大到无法忽视，”Ishizuki称。
    
    指标美债收益率在美国就业报告公布后已升至四年高位，美国-日本10年期公债收益率之差扩大到2007年末以来最阔。
    
    1月初日本央行在一次例行购债操作缩减购买金额时，美元兑日圆曾下挫。一些市场人士认为那是日本央行准备终止宽松货币政策的讯号。
    
    澳元兑美元        报0.7929美元，此前触及0.7891，为三周来低位；澳元上周五下挫1.5%。澳元/美元1月底曾升至0.8136，为逾两年高位。
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2464  1.2460  +0.03  +3.90  1.1996
    美元/日圆                   109.83  110.10  -0.25  -2.52  112.67
    欧元/日圆                   136.91  137.23  -0.23  +1.28  135.18
    美元/瑞郎                   0.9290  0.9310  -0.21  -4.65  0.9743
    英镑/美元                   1.4138  1.4120  +0.13  +4.63  1.3512
    美元/加元                   1.2403  1.2424  -0.17  -1.38  1.2577
    美元/离岸人民币                6.2976  6.3117  -0.22  -3.30  6.5125
    澳元/美元                   0.7946  0.7920  +0.33  +1.86  0.7801
    新西兰元/美元               0.7323  0.7301  +0.30  +3.34  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1581  1.1600  -0.16  -0.92  1.1689
    欧元/英镑                   0.8817  0.8820  -0.03  -0.74  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.8333  9.8456  -0.12  -0.06  9.8391
    美元/挪威克朗               7.7060  7.7311  -0.32  -6.10  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 李春喜/刘秀红/蔡美珍；审校 王洋/张明钧/戴素萍)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below