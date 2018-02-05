《全球汇市》美元持稳，此前受强劲非农就业数据提振而反弹

* 上周五非农就业报告公布后美元反弹 * 股市、债市下跌可能支撑美元 * 2018年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦2月5日 - 美元周一持稳，上周五受美国强劲非农就业报告提振而反弹。强劲的就业数据暗示，美元走软得过多也过快。 非农就业报告显示，美国薪资增速为逾八年来最快，刺激美元反弹。美元在持续数月下跌后，此前困在三年低点。 交易商对通胀上升的预期增强，并猜测各央行将更为激进地升息，受此影响，股市下跌而债券收益率上涨，美元多头希冀人气能转变，这给美元带来支撑。 “股债市走势终于延伸到了美元反弹，尤其是兑高风险货币方面，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师称，“这意味着市场主流思路(风险偏好上升、美元弱势)容易受到通胀预期及收益率上升、以及美联储可能更偏鹰派的冲击。” 美元指数 基本持平于89.175，周五上涨0.6%。 美元兑欧元徘徊在1.2445美元附近，较上周所及三年低位1.2538美元回升。 美元/日圆守在110日圆关口上方，周五一度触及110.485日圆，自1月26日所及四个月低位108.280日圆反弹。 “虽然股市颓势正在压抑美元/日圆，但在美国就业报告出炉后，美元情势看来已经扭转，”东京大和证券资深外汇策略分析师Yukio Ishizuki称。 “投机客先前在日圆已经过度做多，可能是基于对日本央行政策的错误预期。但美国-日本收益率之差现在已经大到无法忽视，”Ishizuki称。 指标美债收益率在美国就业报告公布后已升至四年高位，美国-日本10年期公债收益率之差扩大到2007年末以来最阔。 1月初日本央行在一次例行购债操作缩减购买金额时，美元兑日圆曾下挫。一些市场人士认为那是日本央行准备终止宽松货币政策的讯号。 澳元兑美元 报0.7929美元，此前触及0.7891，为三周来低位；澳元上周五下挫1.5%。澳元/美元1月底曾升至0.8136，为逾两年高位。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2464 1.2460 +0.03 +3.90 1.1996 美元/日圆 109.83 110.10 -0.25 -2.52 112.67 欧元/日圆 136.91 137.23 -0.23 +1.28 135.18 美元/瑞郎 0.9290 0.9310 -0.21 -4.65 0.9743 英镑/美元 1.4138 1.4120 +0.13 +4.63 1.3512 美元/加元 1.2403 1.2424 -0.17 -1.38 1.2577 美元/离岸人民币 6.2976 6.3117 -0.22 -3.30 6.5125 澳元/美元 0.7946 0.7920 +0.33 +1.86 0.7801 新西兰元/美元 0.7323 0.7301 +0.30 +3.34 0.7086 欧元/瑞郎 1.1581 1.1600 -0.16 -0.92 1.1689 欧元/英镑 0.8817 0.8820 -0.03 -0.74 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8333 9.8456 -0.12 -0.06 9.8391 美元/挪威克朗 7.7060 7.7311 -0.32 -6.10 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李春喜/刘秀红/蔡美珍；审校 王洋/张明钧/戴素萍)