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《全球汇市》美元持稳，此前脱离10周高位
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2017年10月10日 / 凌晨12点33分 / 11 天前

《全球汇市》美元持稳，此前脱离10周高位

2 分钟阅读

    * 美元持稳，隔夜下滑
    * 市场关注朝鲜劳动党成立纪念日动向
    * 美元料受12月升息预期的大力支撑

    路透东京10月10日 - 美元周二持稳，隔夜脱离10周高位，美国经济前景改善将促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚升息的预期带来支撑。
    
    美元指数      小涨至93.720，隔夜下跌约0.15%。

    受欧元反弹影响美元下滑，之前数据显示德国8月工业生产实现逾六年来最大单月增幅。欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周一表示，欧洲央行应从明年开始减少资产购买，这也给欧元带来提振。
    
    上周尾段美元兑日圆      也受到打击，有报导称朝鲜(北韩)准备试射远程导弹。外界担心朝鲜会在周二的建党周年纪念日之前发起某种挑衅。
    
    “市场将关注朝鲜局势，但最近紧张局势很大程度上已经在周五被市场消化，当时美元有所下滑，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。
    
    “但美元仍有良好支撑，周五数据显示美国薪资水平稳步上升。”

    美元指数仍接近上周五触及的10周高点94.267，当时美国9月薪资数据意外强劲，巩固了已然高涨的美联储今年第三次升息的预期。
    
    美元兑日圆      持平于112.690；上周五在强劲美国薪资数据提振下曾跳升至近三个月高点113.440，之后受朝鲜问题疑虑而回落。
    
    英镑兑美元        几无变动，报1.3139，隔夜从一个月低点1.3027回升，因劳工成本上升的消息强化升息预期，并且英国首相特雷莎梅誓言将击退对其领导权的挑战。
    
    澳元兑美元        上涨0.1%至0.7758，新西兰元兑美元        基本持平，报0.7066。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1744  1.1739  +0.04 +11.71  1.0513
    美元/日圆                   112.79  112.66  +0.12  -3.49  116.87
    欧元/日圆                   132.47  132.28  +0.14  +7.58  123.14
    美元/瑞郎                   0.9796  0.9796  +0.00  -3.75  1.0178
    英镑/美元                   1.3145  1.3140  +0.04  +6.56  1.2336
    美元/加元                   1.2546  1.2547  -0.01  -6.58  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6089  6.6147  -0.09  -5.22  6.9726
    澳元/美元                   0.7767  0.7752  +0.19  +7.65  0.7215
    新西兰元/美元               0.7068  0.7063  +0.07  +1.83  0.6941
    澳元/日圆                   87.600  87.330  +0.31  +3.89  84.320
    新西兰元/日圆               79.720  79.580  +0.18  -1.79  81.170
    英镑/日圆                   148.27  148.05  +0.15  +2.95  144.02
    澳元/新西兰元               1.0987  1.0966  +0.19  +5.82  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/王颖/王兴亚；审校 杜明霞/龚芳/李爽)

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