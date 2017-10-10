《全球汇市》美元持稳，此前脱离10周高位

* 美元持稳，隔夜下滑 * 市场关注朝鲜劳动党成立纪念日动向 * 美元料受12月升息预期的大力支撑 路透东京10月10日 - 美元周二持稳，隔夜脱离10周高位，美国经济前景改善将促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚升息的预期带来支撑。 美元指数 小涨至93.720，隔夜下跌约0.15%。 受欧元反弹影响美元下滑，之前数据显示德国8月工业生产实现逾六年来最大单月增幅。欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周一表示，欧洲央行应从明年开始减少资产购买，这也给欧元带来提振。 上周尾段美元兑日圆 也受到打击，有报导称朝鲜(北韩)准备试射远程导弹。外界担心朝鲜会在周二的建党周年纪念日之前发起某种挑衅。 “市场将关注朝鲜局势，但最近紧张局势很大程度上已经在周五被市场消化，当时美元有所下滑，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。 “但美元仍有良好支撑，周五数据显示美国薪资水平稳步上升。” 美元指数仍接近上周五触及的10周高点94.267，当时美国9月薪资数据意外强劲，巩固了已然高涨的美联储今年第三次升息的预期。 美元兑日圆 持平于112.690；上周五在强劲美国薪资数据提振下曾跳升至近三个月高点113.440，之后受朝鲜问题疑虑而回落。 英镑兑美元 几无变动，报1.3139，隔夜从一个月低点1.3027回升，因劳工成本上升的消息强化升息预期，并且英国首相特雷莎梅誓言将击退对其领导权的挑战。 澳元兑美元 上涨0.1%至0.7758，新西兰元兑美元 基本持平，报0.7066。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1744 1.1739 +0.04 +11.71 1.0513 美元/日圆 112.79 112.66 +0.12 -3.49 116.87 欧元/日圆 132.47 132.28 +0.14 +7.58 123.14 美元/瑞郎 0.9796 0.9796 +0.00 -3.75 1.0178 英镑/美元 1.3145 1.3140 +0.04 +6.56 1.2336 美元/加元 1.2546 1.2547 -0.01 -6.58 1.3430 美元/离岸人民币 6.6089 6.6147 -0.09 -5.22 6.9726 澳元/美元 0.7767 0.7752 +0.19 +7.65 0.7215 新西兰元/美元 0.7068 0.7063 +0.07 +1.83 0.6941 澳元/日圆 87.600 87.330 +0.31 +3.89 84.320 新西兰元/日圆 79.720 79.580 +0.18 -1.79 81.170 英镑/日圆 148.27 148.05 +0.15 +2.95 144.02 澳元/新西兰元 1.0987 1.0966 +0.19 +5.82 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/王颖/王兴亚；审校 杜明霞/龚芳/李爽)