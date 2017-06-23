《全球汇市》美元持稳，油价反弹提振商品货币

* 美元持稳，等待下周美国数据以寻觅通胀方面的线索 * 加元、挪威克朗守住隔夜涨幅 路透东京6月23日 - 美元周五盘初基本持平，在下周美国公布通胀相关指标之前交易员持观望态度，加元等商品货币守住之前因油价反弹而录得的涨幅。 美元指数 基本持平于97.547。 美元指数在本周稍早最高曾升至一个月高点97.871。美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周升息，并为今年稍晚进一步收紧政策敞开大门。但该指数随后在窄幅区间内波动，等待新的交投线索。 “虽然市场能从上周美联储会议中获得激励，但鉴于本周缺乏重要经济指标和政治事件，影响美元走向的因素的确不多，”巴克莱资深策略师Shin Kadota说。 “但通胀数据可能成为下周汇市交投的主题，下周美国将发布多项通胀指标。由于本周油价下跌令美国通胀前景蒙阴，这些数据将很关键。” 美国下周将出炉的数据包括6月消费者信心指数、成屋待完成销售、原油库存、第一季国内生产总值(GDP)终值，以及个人消费支出(PCE)物价指数 。 美元兑日圆 持平在111.290。该货币对周二触及近一个月高位111.790，之后随美国公债收益率一道小幅下跌，后者受油价下滑拖累走低。 欧元兑美元 亦持稳，报在1.1150美元。该货币对本周料录得0.4%跌幅。 大宗商品货币守住昨夜录得的较大涨幅，之前原油价格从10个月低位反弹。 加元兑美元 持平于1.3235加元，周四曾上涨0.75%。 加元亦从强健的国内零售销售中获得支撑。零售销售数据提振了人们对加拿大央行7月升息的预期。 挪威克朗兑美元 几无变动，报8.4894克朗，隔夜曾上涨0.5%左右。挪威央行调升了2017年和2018年的克朗汇率预期，还称降息不再是可能选项，这亦对克朗构成支撑。 澳元 和新西兰元 均持平，分别报0.7541美元和0.7263美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1147 1.1150 -0.03 +6.03 1.0513 美元/日圆 111.36 111.32 +0.04 -4.71 116.87 欧元/日圆 124.14 124.12 +0.02 +0.81 123.14 美元/瑞郎 0.9718 0.9718 +0.00 -4.52 1.0178 英镑/美元 1.2679 1.2681 -0.02 +2.78 1.2336 美元/加元 1.3223 1.3232 -0.07 -1.54 1.3430 美元/离岸人民币 6.8365 6.8365 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元 0.7544 0.7541 +0.04 +4.56 0.7215 新西兰元/美元 0.7257 0.7263 -0.08 +4.55 0.6941 澳元/日圆 84.020 83.940 +0.10 -0.36 84.320 新西兰元/日圆 80.810 80.840 -0.04 -0.44 81.170 英镑/日圆 141.20 141.16 +0.03 -1.96 144.02 澳元/新西兰元 1.0396 1.0377 +0.18 +0.13 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 孙国玉/汪红英/王颖/王琛；审校 李爽/张荻/王丽鑫/汪红英)