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《全球汇市》美元持稳，焦点转向美国就业数据
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#亚洲
2017年11月3日 / 凌晨5点07分 / 1 天前

《全球汇市》美元持稳，焦点转向美国就业数据

3 分钟阅读

    * 鲍威尔被提名美联储主席，市场不为所动
    * 美元指数持稳，守在周四所及的一周低点上方
    * 英镑整理跌幅，此前英国央行升息，但表示未来升息步伐缓慢
    * 澳元下跌，因澳洲零售销售数据令人失望

    路透新加坡11月3日 - 美元兑一篮子货币周五持稳，投资者关注焦点转向美国就业数据。美国总统提名鲍威尔为下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席，市场并不意外。
    
    美国总统特朗普周四宣布，提名美联储理事鲍威尔出任下一届联储主席 ，打破先例没有让叶伦连任，但暗示她的审慎货币政策将会得到延续。            

    特朗普的决定与市场参与者的预期一致，美元在该消息公布后反应不大。
    
    美元指数      最新报94.684，此前从周四触及的一周低点94.411回升。
    
    美元周四下跌，此前美国众议院共和党公布了税改提案。
    
    共和党提议将公司税从35%降至20%，削减企业的外国获利税率，降低个人和家庭税率。但税改议案能否在国会获得通过，仍是个很大的未知数。

    Oanda驻新加坡亚太交易主管Stephen Innes表示，尽管税改议案内容似乎对美元有利，但能够多快实施仍存在不确定性。

    “这可能会是个相当冗长的过程，”Innes表示。
    
    周五稍晚，美元可能将从美国经济数据中寻找交投线索，包括10月就业数据，及供应管理协会(ISM)非制造业指数。
    
    美国10月就业增长可能大幅反弹，改变9月与飓风相关的颓势，进而令美联储12月升息更加笃定，即便薪资增长可能放缓。            
       
    美元兑日圆      下跌0.1%至114.00，在上周五所及的三个半月高点114.45下方交投。成交量较往常清淡，因日本市场逢公共假期休市。

    三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，虽然普遍积极的冒险意愿料将支撑美元兑日圆，但日本出口商的美元抛盘可能会减缓美元涨势。
    
    欧元兑美元      持稳在1.1659。
    
    英镑兑美元整理跌势，周四创下6月来最大单日跌幅，此前英国央行采取10多年来首度升息行动，但表示未来仅会渐进升息。
    
    英镑兑美元        小涨0.1%，至1.3070美元，周四下挫1.4%。
    
    英国央行货币政策委员会(MPC)的九名委员以7比2的投票结果，同意将利率从0.25%调高至0.5%，但央行称预计未来进一步加息仅会是“渐进的”。            
    
    澳元        下滑0.4%至0.7687美元，因数据显示，澳洲9月经季节调整的零售销售较前月持平，低于增长0.4%的市场预期。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1661  1.1656  +0.04 +10.92  1.0513
    美元/日圆                   113.99  114.08  -0.08  -2.46  116.87
    欧元/日圆                   132.91  132.99  -0.06  +7.93  123.14
    美元/瑞郎                   0.9981  0.9991  -0.10  -1.94  1.0178
    英镑/美元                   1.3071  1.3057  +0.11  +5.96  1.2336
    美元/加元                   1.2807  1.2806  +0.01  -4.64  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6190  6.6060  +0.20  -5.07  6.9726
    澳元/美元                   0.7691  0.7712  -0.27  +6.60  0.7215
    新西兰元/美元               0.6930  0.6912  +0.26  -0.16  0.6941
    澳元/日圆                   87.670  88.000  -0.37  +3.97  84.320
    新西兰元/日圆               79.000  78.850  +0.19  -2.67  81.170
    英镑/日圆                   148.99  148.96  +0.02  +3.45  144.02
    澳元/新西兰元               1.1097  1.1154  -0.51  +6.88  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 白云/徐文焰/王兴亚/王颖；审校 王丽鑫/张若琪/许娜)

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