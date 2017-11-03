《全球汇市》美元持稳，焦点转向美国就业数据

* 鲍威尔被提名美联储主席，市场不为所动 * 美元指数持稳，守在周四所及的一周低点上方 * 英镑整理跌幅，此前英国央行升息，但表示未来升息步伐缓慢 * 澳元下跌，因澳洲零售销售数据令人失望 路透新加坡11月3日 - 美元兑一篮子货币周五持稳，投资者关注焦点转向美国就业数据。美国总统提名鲍威尔为下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席，市场并不意外。 美国总统特朗普周四宣布，提名美联储理事鲍威尔出任下一届联储主席 ，打破先例没有让叶伦连任，但暗示她的审慎货币政策将会得到延续。 特朗普的决定与市场参与者的预期一致，美元在该消息公布后反应不大。 美元指数 最新报94.684，此前从周四触及的一周低点94.411回升。 美元周四下跌，此前美国众议院共和党公布了税改提案。 共和党提议将公司税从35%降至20%，削减企业的外国获利税率，降低个人和家庭税率。但税改议案能否在国会获得通过，仍是个很大的未知数。 Oanda驻新加坡亚太交易主管Stephen Innes表示，尽管税改议案内容似乎对美元有利，但能够多快实施仍存在不确定性。 “这可能会是个相当冗长的过程，”Innes表示。 周五稍晚，美元可能将从美国经济数据中寻找交投线索，包括10月就业数据，及供应管理协会(ISM)非制造业指数。 美国10月就业增长可能大幅反弹，改变9月与飓风相关的颓势，进而令美联储12月升息更加笃定，即便薪资增长可能放缓。 美元兑日圆 下跌0.1%至114.00，在上周五所及的三个半月高点114.45下方交投。成交量较往常清淡，因日本市场逢公共假期休市。 三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，虽然普遍积极的冒险意愿料将支撑美元兑日圆，但日本出口商的美元抛盘可能会减缓美元涨势。 欧元兑美元 持稳在1.1659。 英镑兑美元整理跌势，周四创下6月来最大单日跌幅，此前英国央行采取10多年来首度升息行动，但表示未来仅会渐进升息。 英镑兑美元 小涨0.1%，至1.3070美元，周四下挫1.4%。 英国央行货币政策委员会(MPC)的九名委员以7比2的投票结果，同意将利率从0.25%调高至0.5%，但央行称预计未来进一步加息仅会是“渐进的”。 澳元 下滑0.4%至0.7687美元，因数据显示，澳洲9月经季节调整的零售销售较前月持平，低于增长0.4%的市场预期。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1661 1.1656 +0.04 +10.92 1.0513 美元/日圆 113.99 114.08 -0.08 -2.46 116.87 欧元/日圆 132.91 132.99 -0.06 +7.93 123.14 美元/瑞郎 0.9981 0.9991 -0.10 -1.94 1.0178 英镑/美元 1.3071 1.3057 +0.11 +5.96 1.2336 美元/加元 1.2807 1.2806 +0.01 -4.64 1.3430 美元/离岸人民币 6.6190 6.6060 +0.20 -5.07 6.9726 澳元/美元 0.7691 0.7712 -0.27 +6.60 0.7215 新西兰元/美元 0.6930 0.6912 +0.26 -0.16 0.6941 澳元/日圆 87.670 88.000 -0.37 +3.97 84.320 新西兰元/日圆 79.000 78.850 +0.19 -2.67 81.170 英镑/日圆 148.99 148.96 +0.02 +3.45 144.02 澳元/新西兰元 1.1097 1.1154 -0.51 +6.88 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 白云/徐文焰/王兴亚/王颖；审校 王丽鑫/张若琪/许娜)