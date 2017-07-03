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2017年7月3日 / 早上8点07分 / 1 个月前

《全球汇市》美元持稳，第二季创下七年最差单季表现

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元指数回升约0.2%
    * 市场关注本周美联储会议记录及美国非农就业数据
    * 澳洲央行周二召开政策会议
    * 美国7月4日因假日休市，为周初市场活动奠定淡静基调
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦7月3日 - 美元周一收复部分失地，美债收益率上升至七周最高，帮助终止了美元跌势。美元第二季创下2010年以来最差单季表现。
    
    上周美国以外的主要央行官员发表鹰派讲话，增强了欧洲央行、英国央行和加拿大央行最终将转为收紧货币政策的预期，这推动欧元兑美元升穿1.14创下逾一年最高，但对更高市场利率的支持继续利好美元。

    过去一周德国10年期公债收益率跳涨逾20个基点，但仍较10年期美债低近2个百分点。日本10年期公债收益率则是比德债收益率还低约40个基点。
    
    “美债收益率上涨的原因很重要，过去一周都在追随欧债收益率上涨，”法国巴黎银行驻伦敦策略师Sam Lynton-Brown表示。
    
    “这说明做多美元/日圆是最安全的，美元/日圆接近高点。我们的基本假设仍是美国数据回暖，足以让市场预期美联储将进一步收紧政策。”
    
    在美国7月4日国庆节之前，许多交易员缺席，市场交投淡静，美元兑欧元      上涨0.2%，美元指数      亦上涨0.2%。

    美元兑日圆      涨0.4%至112.82。但由于油价上涨近1%，美元兑大宗商品货币的走势则不那么强劲。
    
    加元守住涨幅，兑美元曾突破1.30加元水位，因市场日益押注加拿大央行将在下周加息。
    
    加拿大皇家银行上周转而预期加息。该行分析师周一称，从技术面看，美元兑加元      的下个目标位在1.29加元下方。
    
    “美元/加元在近期跌破在1.3000的强大支撑位，接下来的支撑位则在1.2823和1.2764，只有回升到1.3186上方，才能打破当前的下跌趋势，”他们说。
    
    周二市场的关注焦点将是澳洲央行。该央行声明措辞的任何变化，可能都会对澳元构成支持。澳元周一较上周高点跌约0.2%。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1383  1.1423  -0.35  +8.28  1.0513
    美元/日圆                   112.81  112.35  +0.41  -3.47  116.87
    欧元/日圆                   128.43  128.40  +0.02  +4.30  123.14
    美元/瑞郎                   0.9595  0.9581  +0.15  -5.73  1.0178
    英镑/美元                   1.2989  1.3025  -0.28  +5.29  1.2336
    美元/加元                   1.2987  1.2962  +0.19  -3.30  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7902  6.7784  +0.17  -2.62  6.9726
    澳元/美元                   0.7663  0.7686  -0.30  +6.21  0.7215
    新西兰元/美元               0.7300  0.7332  -0.44  +5.17  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0923  1.0949  -0.24  +1.92  1.0717
    欧元/英镑                   0.8762  0.8769  -0.08  +2.86  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.6165  9.6316  -0.16  +0.38  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3499  8.3454  +0.05  -3.32  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘秀红/李春喜/侯雪苹；审校 高琦/张明钧/张涛/张若琪)

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