《全球汇市》美元持稳，第二季创下七年最差单季表现

* 美元指数回升约0.2% * 市场关注本周美联储会议记录及美国非农就业数据 * 澳洲央行周二召开政策会议 * 美国7月4日因假日休市，为周初市场活动奠定淡静基调 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦7月3日 - 美元周一收复部分失地，美债收益率上升至七周最高，帮助终止了美元跌势。美元第二季创下2010年以来最差单季表现。 上周美国以外的主要央行官员发表鹰派讲话，增强了欧洲央行、英国央行和加拿大央行最终将转为收紧货币政策的预期，这推动欧元兑美元升穿1.14创下逾一年最高，但对更高市场利率的支持继续利好美元。 过去一周德国10年期公债收益率跳涨逾20个基点，但仍较10年期美债低近2个百分点。日本10年期公债收益率则是比德债收益率还低约40个基点。 “美债收益率上涨的原因很重要，过去一周都在追随欧债收益率上涨，”法国巴黎银行驻伦敦策略师Sam Lynton-Brown表示。 “这说明做多美元/日圆是最安全的，美元/日圆接近高点。我们的基本假设仍是美国数据回暖，足以让市场预期美联储将进一步收紧政策。” 在美国7月4日国庆节之前，许多交易员缺席，市场交投淡静，美元兑欧元 上涨0.2%，美元指数 亦上涨0.2%。 美元兑日圆 涨0.4%至112.82。但由于油价上涨近1%，美元兑大宗商品货币的走势则不那么强劲。 加元守住涨幅，兑美元曾突破1.30加元水位，因市场日益押注加拿大央行将在下周加息。 加拿大皇家银行上周转而预期加息。该行分析师周一称，从技术面看，美元兑加元 的下个目标位在1.29加元下方。 “美元/加元在近期跌破在1.3000的强大支撑位，接下来的支撑位则在1.2823和1.2764，只有回升到1.3186上方，才能打破当前的下跌趋势，”他们说。 周二市场的关注焦点将是澳洲央行。该央行声明措辞的任何变化，可能都会对澳元构成支持。澳元周一较上周高点跌约0.2%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1383 1.1423 -0.35 +8.28 1.0513 美元/日圆 112.81 112.35 +0.41 -3.47 116.87 欧元/日圆 128.43 128.40 +0.02 +4.30 123.14 美元/瑞郎 0.9595 0.9581 +0.15 -5.73 1.0178 英镑/美元 1.2989 1.3025 -0.28 +5.29 1.2336 美元/加元 1.2987 1.2962 +0.19 -3.30 1.3430 美元/离岸人民币 6.7902 6.7784 +0.17 -2.62 6.9726 澳元/美元 0.7663 0.7686 -0.30 +6.21 0.7215 新西兰元/美元 0.7300 0.7332 -0.44 +5.17 0.6941 欧元/瑞郎 1.0923 1.0949 -0.24 +1.92 1.0717 欧元/英镑 0.8762 0.8769 -0.08 +2.86 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6165 9.6316 -0.16 +0.38 9.5799 美元/挪威克朗 8.3499 8.3454 +0.05 -3.32 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/李春喜/侯雪苹；审校 高琦/张明钧/张涛/张若琪)