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2017年6月19日 / 凌晨12点42分 / 2 个月内

《全球汇市》美元持稳，等待纽约联储总裁杜德利讲话

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美元持稳，此前受疲软美国数据影响自两周高点下滑
    * 投资者等待纽约联储总裁杜德利的讲话以寻找线索
    * 英镑基本持平，澳元依然在两个半月高点附近

    路透东京6月19日 - 美元兑一篮子货币周一盘初持稳，此前受疲软美国经济数据影响下滑，投资者等待纽约联邦储备银行总裁杜德利的讲话，以判断近期经济强势能否持续。
    
    美元指数      跌0.05%至97.108。

    在美联储升息并保留2017年再次升息的可能性后，美元指数上周底已升至两周高位97.560。但在周五公布不如预期的房市和消费者信心数据后，美元升势已减缓。
    
    市场正在等候纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话，以寻求美元可能的支撑。杜德利将与纽约普拉茨堡的企业领袖一起参加圆桌会议。
    
    “在周五疲弱的美国数据后，杜德利可能提供美联储是否仍打算继续货币政策正常化的看法，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。

    “我的看法是杜德利的谈话不会太偏鸽派，美元或得以恢复缓步上扬走势。”
    
    对于美联储上周决议收紧政策时，显然忽略一系列疲软的通胀数据，杜德利的谈话或许有助于厘清个中缘由。
    
    美元兑日圆      涨0.1%至110.955。上周五在美国数据引发美元回跌以前，美元一度攀抵两周高位111.420日圆。
    
    欧元兑美元      继上周五上涨约0.5%后，目前近持平于1.1204。

    英镑兑美元        持稳于1.2777美元。
    
    过去数天，英镑一直局限在窄幅区间，因英国央行货币政策委员会对于是否应立即升息
存在意见分歧，很大程度上抵消了外界对政治和经济方面的担忧。
    
    澳元兑美元        持平，报0.7617美元，仍接近上周三因乐观经济数据而触及的两个
半月高位0.7636美元。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1190  1.1197  -0.06  +6.44  1.0513
    美元/日圆                   111.09  110.84  +0.23  -4.95  116.87
    欧元/日圆                   124.34  124.12  +0.18  +0.97  123.14
    美元/瑞郎                   0.9738  0.9736  +0.02  -4.32  1.0178
    英镑/美元                   1.2771  1.2774  -0.02  +3.53  1.2336
    美元/加元                   1.3216  1.3210  +0.05  -1.59  1.3430
    美元/离岸人民币              6.8103  6.8105  -0.00  -2.33  6.9726
    澳元/美元                   0.7619  0.7616  +0.04  +5.60  0.7215
    新西兰元/美元               0.7265  0.7248  +0.23  +4.67  0.6941
    澳元/日圆                   84.680  84.430  +0.30  +0.43  84.320
    新西兰元/日圆               80.750  80.360  +0.49  -0.52  81.170
    英镑/日圆                   141.90  141.66  +0.17  -1.47  144.02
    澳元/新西兰元               1.0487  1.0503  -0.15  +1.00  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/戴素萍/龚芳/王琛；审校 张荻/汪红英/杜明霞/李婷仪)

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