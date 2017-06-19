《全球汇市》美元持稳，等待纽约联储总裁杜德利讲话

* 美元持稳，此前受疲软美国数据影响自两周高点下滑 * 投资者等待纽约联储总裁杜德利的讲话以寻找线索 * 英镑基本持平，澳元依然在两个半月高点附近 路透东京6月19日 - 美元兑一篮子货币周一盘初持稳，此前受疲软美国经济数据影响下滑，投资者等待纽约联邦储备银行总裁杜德利的讲话，以判断近期经济强势能否持续。 美元指数 跌0.05%至97.108。 在美联储升息并保留2017年再次升息的可能性后，美元指数上周底已升至两周高位97.560。但在周五公布不如预期的房市和消费者信心数据后，美元升势已减缓。 市场正在等候纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话，以寻求美元可能的支撑。杜德利将与纽约普拉茨堡的企业领袖一起参加圆桌会议。 “在周五疲弱的美国数据后，杜德利可能提供美联储是否仍打算继续货币政策正常化的看法，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。 “我的看法是杜德利的谈话不会太偏鸽派，美元或得以恢复缓步上扬走势。” 对于美联储上周决议收紧政策时，显然忽略一系列疲软的通胀数据，杜德利的谈话或许有助于厘清个中缘由。 美元兑日圆 涨0.1%至110.955。上周五在美国数据引发美元回跌以前，美元一度攀抵两周高位111.420日圆。 欧元兑美元 继上周五上涨约0.5%后，目前近持平于1.1204。 英镑兑美元 持稳于1.2777美元。 过去数天，英镑一直局限在窄幅区间，因英国央行货币政策委员会对于是否应立即升息 存在意见分歧，很大程度上抵消了外界对政治和经济方面的担忧。 澳元兑美元 持平，报0.7617美元，仍接近上周三因乐观经济数据而触及的两个 半月高位0.7636美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1190 1.1197 -0.06 +6.44 1.0513 美元/日圆 111.09 110.84 +0.23 -4.95 116.87 欧元/日圆 124.34 124.12 +0.18 +0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9738 0.9736 +0.02 -4.32 1.0178 英镑/美元 1.2771 1.2774 -0.02 +3.53 1.2336 美元/加元 1.3216 1.3210 +0.05 -1.59 1.3430 美元/离岸人民币 6.8103 6.8105 -0.00 -2.33 6.9726 澳元/美元 0.7619 0.7616 +0.04 +5.60 0.7215 新西兰元/美元 0.7265 0.7248 +0.23 +4.67 0.6941 澳元/日圆 84.680 84.430 +0.30 +0.43 84.320 新西兰元/日圆 80.750 80.360 +0.49 -0.52 81.170 英镑/日圆 141.90 141.66 +0.17 -1.47 144.02 澳元/新西兰元 1.0487 1.0503 -0.15 +1.00 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/戴素萍/龚芳/王琛；审校 张荻/汪红英/杜明霞/李婷仪)