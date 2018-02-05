《全球汇市》美元持稳，美国就业数据提振通胀预期并推高债券收益率

* 美元指数持稳，周五公布的美国非农就业报告表现强劲 * 但在股市普遍走跌的情况下，美元兑日圆下滑 路透东京2月5日 - 美元周一持稳，此前在美国强劲就业数据带动下上扬；该数据提振通胀前景，进而推动债券收益率(殖利率)劲扬，股市挫跌。 美元指数 几无变动，报89.127，上周五涨0.6%；当天美国公布非农就业报告显示，薪资增速为逾八年半最快，推升通胀预期。 利率期货市场 走势显示，美联储今年料将升息三次甚至更多。 美国非农就业数据让美元得以喘息，美元指数1月末跌至三年低点88.438，受到美国贸易保护主义忧虑以及利差缩窄等一系列因素影响。 美元兑日圆 跌0.25%至109.925日圆，因亚洲股市跟随周五华尔街跌势。拜避险身份所赐，在投资者纷纷避险时期，日圆往往受益。 美元兑日圆周五升至110.485的高位，1月26日曾跌至四个月低点108.280。美元随后跟随美国股市回落。 “尽管股市疲弱令美元兑日圆承压，但美国就业报告出炉后，趋势似乎已发生转变，”东京大和证券资深汇市策略师Yukio Ishizuki表示。 “投机客做多日圆过头了，可能是受到围绕日本央行政策的被误导的预期影响。不过美国与日本之间的收益率之差目前已经走阔到不容忽视的程度，”Ishizuki表示。 指标美债收益率在就业报告公布后触及四年高位，美国与日本10年期公债收益率之差升至2007年末以来最高。 在日本央行1月初削减例行购债操作的购债规模后，美元兑日圆已经大跌，部分市场参与者将此视为该央行准备退出货币宽松政策的信号。 欧元兑美元 持稳报1.2462，周五跌0.5%，脱离1月26日所及的三年高位1.2538。 短期焦点在德国执政联盟谈判上。德国社会民主党(SPD)人士称，总理梅克尔领导的保守党派与社民党未能在自订的周日期限前完成组成执政联盟的谈判，但取得了一些进展，周一将继续进行磋商。 “欧元、澳元、英镑和一些新兴市场货币今年已大幅上涨，可能已到了不合理水平，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深策略师Masashi Murata称。 “因此我们见到部分涨幅遭到修正。大家都知道美元根基不稳，但欧元在1.25美元、英镑在1.43美元、澳元在0.8000美元看起来有些过高，”Murata称。 澳元兑美元 报0.7929，此前触及三周来最低0.7891，在周五跌1.5%后延续跌势。1月末澳元一度升至两年半高点0.8136。 英镑兑美元 持平报1.4123，上交易日下跌1%。上月末英镑触及一年半高点1.4346。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2455 1.2460 -0.04 +3.83 1.1996 美元/日圆 109.94 110.10 -0.15 -2.42 112.67 欧元/日圆 136.94 137.23 -0.21 +1.30 135.18 美元/瑞郎 0.9306 0.9310 -0.04 -4.49 0.9743 英镑/美元 1.4114 1.4120 -0.04 +4.46 1.3512 美元/加元 1.2418 1.2424 -0.05 -1.26 1.2577 美元/离岸人民币 6.3080 6.3117 -0.06 -3.14 6.5125 澳元/美元 0.7928 0.7920 +0.10 +1.63 0.7801 新西兰元/美元 0.7291 0.7301 -0.14 +2.89 0.7086 澳元/日圆 87.160 87.280 -0.14 -0.83 87.890 新西兰元/日圆 80.180 80.380 -0.25 +0.43 79.840 英镑/日圆 155.18 155.47 -0.19 +2.02 152.11 澳元/新西兰元 1.0869 1.0856 +0.12 -1.25 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/侯雪苹/王丽鑫/王灿；审校 龚芳/王洋/艾茂林/蔡美珍/陈宗琦)