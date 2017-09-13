《全球汇市》美元持稳、英镑冲上一年新高，观望美国通胀数据

* 美元/日圆续涨，触及12日高点，因美债收益率上升 * 美元兑欧元涨势受限，因德债收益率急升冲淡支撑力道 * 英镑触及一年高点，此前英国公布通胀数据强劲 路透伦敦9月13日 - 美元周三持稳，投资人预期周四重要通胀数据出炉之前，市场将表现平淡；该通胀数据将会受到美国联邦储备理事会(FED/美联储)密切关注，以评估升息时点。 在多数货币呈现窄幅区间波动之际，英镑 成为市场焦点，触及1.33美元上方的一年高点，英镑贸易加权指数 则是触及六周高点。 英镑延续上日涨势，强劲的英国通胀数据提振英镑上日上升，该数据引燃英国央行将不会等太久就会升息的预期。 美元指数 日内下跌0.1%至91.758，略高于上周触及的两年半低位。 “所有人都在等明天公布的(美国)通胀数据和下周美联储政策决定，”德国商业银行汇市策略师Esther Reichelt表示。 “现在美元投资者在‘观望’，”她指出，并称唯一可能激发大幅走势的其他因素是围绕朝鲜的紧张情势进一步升级。 美元兑日圆周五跌至10个月低位107.320，因飓风伊尔玛威胁佛罗里达，且金融市场认为朝鲜有可能在周末的国庆日再次发射导弹。 此后避险氛围明显消散，推动美债收益率涨至两周高点。 美元兑日圆 小跌至109.95，稍早升至110.295，为9月1日以来最高。 “美元/日圆显示出与美债收益率的最高相关度，该货币对受益于美债收益率最近的涨势。在这种情况下，宏观投资基金迅速大规模回补美元空头仓位，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 图表：公债利差与汇率表现 tmsnrt.rs/2f5eHn6 欧元在前一交易日微涨基础上更进一步，最新兑美元 涨0.1%至1.1984。 比特币 下跌约5%，报价略低于4,000美元，因之前摩根大通首席执行官迪蒙( Jamie Dimon)称，比特币“是一个骗局”，最终将会破产。 尽管美国10年期公债收益率 隔夜上升约5个基点，但德国10年期公债收益率 亦上升近7个基点，帮助阻止了美元兑欧元走高。 德国公债收益率走升，因朝鲜紧张局势缓和导致避险公债价格承压。 欧元兑美元上周曾涨至两年半高点1.2092美元，此前欧洲央行的政策会议，为多头提供 了短期对可能的政策缩减持乐观看法的理由，而且欧洲央行总裁德拉吉未能大幅口头压低上 涨的欧元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1986 1.1965 +0.18 +14.01 1.0513 美元/日圆 109.92 110.16 -0.22 -5.95 116.87 欧元/日圆 131.76 131.82 -0.05 +7.00 123.14 美元/瑞郎 0.9586 0.9600 -0.15 -5.82 1.0178 英镑/美元 1.3317 1.3282 +0.26 +7.95 1.2336 美元/加元 1.2157 1.2182 -0.21 -9.48 1.3430 美元/离岸人民币 6.5246 6.5350 -0.16 -6.43 6.9726 澳元/美元 0.8035 0.8018 +0.21 +11.37 0.7215 新西兰元/美元 0.7296 0.7286 +0.14 +5.11 0.6941 欧元/瑞郎 1.1492 1.1486 +0.05 +7.23 1.0717 欧元/英镑 0.8999 0.9006 -0.08 +5.65 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5475 9.5395 +0.08 -0.34 9.5799 美元/挪威克朗 7.8435 7.8338 +0.12 -9.19 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/杜明霞/许娜/刘秀红；审校 于春红/艾茂林/孙茉莉)