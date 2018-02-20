《全球汇市》美元持续从三年低点反弹

* 美元指数高于上周触及的三年低位 * 美元和美国公债收益率之间的关联性再度浮现 * 空头回补似支撑美元 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦2月20日 - 美元周二持续从三年低点反弹，上周五以来已回升1.5%，因市场认为在近几周美元惨遭大幅抛售后，修正走势时机已到。 自年初以来，美元与美国公债收益率走势脱钩，美元指数 跌至2014年底以来最低位，尽管美国10年期公债收益率走高，四年来首次逼近3%。 美元与美债收益率走势脱钩的现象，令许多投资者感到不解。经济分析师的解释是，美债收益率升势的原因主要并非对升息及经济增长的预期，而是对于通胀急升的担忧，而这同时导致美元及美债的一波抛压。 但周二时，美元指数上涨逾0.5%，至89.569，10年期美债收益率 升至2.92%。 “美元似乎终于从美债收益率上涨获得一些支撑，”ACLS Global策略分析师Marshall Gittler称，并表示他尤其预期美元兑日圆将进一步走强。 过去几个月，美国升息对美元的利好效应，都被一连串利空因素所抵销。 最初，对今年其他央行将跟随美联储收紧政策的看法，被认为是美元走势低迷的一个原因。 随后美国财长努钦(Steven Mnuchin)的讲话令人担心，美国可能采取弱势美元的政策，因其贸易逆差升至近十年最高点。 对美国预算赤字的担忧愈演愈烈，也打压美元。2019年美国赤字料增至逾1万亿美元，因政府扩大支出并大幅削减企业税。 经济学家认为，美国总统特朗普的减税和支出计划可能导致本已强劲的经济出现过热，并引发不必要的通胀上升。 美元兑日圆 涨0.5%报107.09日圆，自周五触及的15个月低点105.545反弹。 新加坡Oanda的亚太交易主管Stephen Innes称，美元继近日下跌后，似乎出现一些空头 回补。 “本周许多美联储官员将发表讲话，我认为这是部分美元空头部位减少的一个原因，” Innes称。 但他补充称，如果本周美国公债标售显示投资者对美国公债需求不旺，那么美元可能将 承压。 欧元兑美元 跌0.4%至1.2360美元，从周五触及的三年高点1.2556拉回。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2359 1.2407 -0.39 +3.03 1.1996 美元/日圆 107.07 106.59 +0.45 -4.97 112.67 欧元/日圆 132.34 132.23 +0.08 -2.10 135.18 美元/瑞郎 0.9324 0.9289 +0.38 -4.30 0.9743 英镑/美元 1.3948 1.4003 -0.39 +3.23 1.3512 美元/加元 1.2586 1.2558 +0.22 +0.07 1.2577 美元/离岸人民币 6.3315 6.3054 +0.41 -2.78 6.5125 澳元/美元 0.7912 0.7911 +0.01 +1.42 0.7801 新西兰元/美元 0.7354 0.7370 -0.22 +3.78 0.7086 欧元/瑞郎 1.1523 1.1524 -0.01 -1.42 1.1689 欧元/英镑 0.8858 0.8861 -0.03 -0.28 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.9093 9.9086 +0.01 +0.71 9.8391 美元/挪威克朗 7.8178 7.7774 +0.52 -4.74 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 于春红/蔡美珍/张涛/刘秀红；审校 蔡美珍/于春红/陈宗琦/艾茂林)