《全球汇市》美元指数下跌，因交易商转趋审慎

* 英镑收复失地

* 加元兑美元微幅上涨，因油价上升

路透纽约11月6日 - 美元兑一篮子货币周一下跌，回吐部分近期涨幅，因美国建议中的税改提案和美国联邦公开市场委员会(FOMC)未来成员的相关不确定性，令交易商不愿推高美元。

美元指数下跌0.19%，至94.764。美元指数自9月中来上涨近3%。

美元兑日圆跌0.31%，欧元兑美元下滑0.03%。

“美元涨势在现水准有所暂缓，”Silicon Valley Bank资深外汇交易员Minh Trang说。

围绕美国税改提案的不确定和FOMC的未来仍未明朗，是令投资者对美元转趋谨的原因之一，Trang表示。

美国众议院上周发布首份税改计划草案，如果得到通过，这将是美国自1980年代以来最大规模的税务改革。

美国众议院筹款委员会周一开始修订该提案，预计将对多个个人和公司税改革提议进行微调或一些重大修改。

纽约联邦储备银行周一证实，其总裁杜德利希望于2018年中退休。他是金融危机期间以及危机结束后最有影响力的货币决策者之一。

这对美联储领导层带来另一个未知之数，在不到一周前，美国总统特朗普宣布了下任美联储主席提名人。

“在事态更明确一些前，美元目前有点风声鹤唳，”Trang表示。

英镑兑美元升0.73%，从英国央行政策会议后触及的一个月低位反弹。上周英国央行宣布十年来首次升息，但表示，预期未来仅会逐步收紧政策。

加元兑美元微幅上升。原油价格触及2015年7月来最高水准，因沙特王储藉由肃贪行动巩固大权，逮捕多名皇室成员、政府部长及投资人，其中包括知名亿万富翁Alwaleed bin Tala。原油是加拿大主要出口商品之一。

拉美货币在上周遭抛售后反弹，因基本产品价格上升，驱使投资者趁低吸纳。美元兑墨西哥披索下滑0.82%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)