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《全球汇市》美元指数从15个月低位回升，欧元隔夜大涨后回落
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2017年8月3日 / 凌晨1点37分 / 6 天前

《全球汇市》美元指数从15个月低位回升，欧元隔夜大涨后回落

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 欧元隔夜触及两年半高位后回落
    * 美元指数从15个月低点回升
    * 英国央行公布利率决定前英镑持稳

    路透新加坡8月3日 - 美元指数周四从15个月低点小幅回升，但走势仍然不稳，因有关美国今年是否会再次升息的疑虑犹存。
    
    美元指数      上扬约0.1%至92.949，周三曾跌至2016年5月以来最低点92.548。

    华府政治动荡和大体上表现平平的美国经济数据，让美元承压。尤其是低迷的通胀数据，加大了美联储未来政策收紧步伐的不确定性。
    
    欧元兑美元跌0.1%至1.1845美元，从周三触及的两年半高位1.19105美元回落，这是2015年1月以来欧元触及的最高位。
    
    与深受政治风险和货币政策不确定性困扰的美元截然不同，欧元受到欧洲央行最终会开始退出宽松政策的预期支持。
    
    三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，欧元似乎有望上探1.20美元关口。

    与此同时，近来大增的欧元多头押注则指向欧元有回落的风险。
    
    “气球一直在膨胀中，”Okagawa表示。他指的是欧元多仓。
    
    欧元兑日圆          小跌0.1%至131.19日圆，与周三创下的2016年2月以来高位131.40相去不远。
    
    美元兑日圆      持稳在110.76日圆，脱离本周稍早创下的低位109.92，此为美元逾六周来最低水准。

    英镑守稳，等待英国央行今日稍晚公布利率决议。
    
    英镑兑美元        最新报1.3217美元，周三时曾升至1.3250，是将近11个月来的最高
水平。
    
    英国央行周四料将维持利率在记录低点，投资者将观察，面对英国退欧，央行是否有迹
象更接近于其10年来的首度升息。    

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1844  1.1854  -0.08 +12.66  1.0513
    美元/日圆                   110.64  110.72  -0.07  -5.33  116.87
    欧元/日圆                   131.04  131.26  -0.17  +6.42  123.14
    美元/瑞郎                   0.9703  0.9708  -0.05  -4.67  1.0178
    英镑/美元                   1.3217  1.3221  -0.03  +7.14  1.2336
    美元/加元                   1.2583  1.2565  +0.14  -6.31  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7328  6.7291  +0.05  -3.44  6.9726
    澳元/美元                   0.7928  0.7962  -0.43  +9.88  0.7215
    新西兰元/美元               0.7398  0.7427  -0.39  +6.58  0.6941
    澳元/日圆                   87.730  88.200  -0.53  +4.04  84.320
    新西兰元/日圆               81.890  82.250  -0.44  +0.89  81.170
    英镑/日圆                   146.25  146.40  -0.10  +1.55  144.02
    澳元/新西兰元               1.0712  1.0719  -0.07  +3.17  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/侯雪苹/戴素萍/李婷仪 审校 李爽/张涛/白云)

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