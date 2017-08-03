《全球汇市》美元指数从15个月低位回升，欧元隔夜大涨后回落

* 欧元隔夜触及两年半高位后回落 * 美元指数从15个月低点回升 * 英国央行公布利率决定前英镑持稳 路透新加坡8月3日 - 美元指数周四从15个月低点小幅回升，但走势仍然不稳，因有关美国今年是否会再次升息的疑虑犹存。 美元指数 上扬约0.1%至92.949，周三曾跌至2016年5月以来最低点92.548。 华府政治动荡和大体上表现平平的美国经济数据，让美元承压。尤其是低迷的通胀数据，加大了美联储未来政策收紧步伐的不确定性。 欧元兑美元跌0.1%至1.1845美元，从周三触及的两年半高位1.19105美元回落，这是2015年1月以来欧元触及的最高位。 与深受政治风险和货币政策不确定性困扰的美元截然不同，欧元受到欧洲央行最终会开始退出宽松政策的预期支持。 三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，欧元似乎有望上探1.20美元关口。 与此同时，近来大增的欧元多头押注则指向欧元有回落的风险。 “气球一直在膨胀中，”Okagawa表示。他指的是欧元多仓。 欧元兑日圆 小跌0.1%至131.19日圆，与周三创下的2016年2月以来高位131.40相去不远。 美元兑日圆 持稳在110.76日圆，脱离本周稍早创下的低位109.92，此为美元逾六周来最低水准。 英镑守稳，等待英国央行今日稍晚公布利率决议。 英镑兑美元 最新报1.3217美元，周三时曾升至1.3250，是将近11个月来的最高 水平。 英国央行周四料将维持利率在记录低点，投资者将观察，面对英国退欧，央行是否有迹 象更接近于其10年来的首度升息。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1844 1.1854 -0.08 +12.66 1.0513 美元/日圆 110.64 110.72 -0.07 -5.33 116.87 欧元/日圆 131.04 131.26 -0.17 +6.42 123.14 美元/瑞郎 0.9703 0.9708 -0.05 -4.67 1.0178 英镑/美元 1.3217 1.3221 -0.03 +7.14 1.2336 美元/加元 1.2583 1.2565 +0.14 -6.31 1.3430 美元/离岸人民币 6.7328 6.7291 +0.05 -3.44 6.9726 澳元/美元 0.7928 0.7962 -0.43 +9.88 0.7215 新西兰元/美元 0.7398 0.7427 -0.39 +6.58 0.6941 澳元/日圆 87.730 88.200 -0.53 +4.04 84.320 新西兰元/日圆 81.890 82.250 -0.44 +0.89 81.170 英镑/日圆 146.25 146.40 -0.10 +1.55 144.02 澳元/新西兰元 1.0712 1.0719 -0.07 +3.17 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/侯雪苹/戴素萍/李婷仪 审校 李爽/张涛/白云)