《全球汇市》美元指数周线料收低，尽管美债收益率上扬

* 美元指数下跌，距三年低点不远 * 制造业调查结果强劲，支撑欧元 * 美国周五稍晚将公布的就业报告受关注 路透东京2月2日 - 美元兑一篮子主要货币周五整理跌幅，周线恐收低，因投资者把关注焦点放在了欧元区经济恢复力道上。 美元指数 日内近持平，报88.659，守在一周前触及的三年低点之上，但周线迄今仍累计下跌0.4%。 指标10年期美国公债收益率 周五早盘触及高点2.797%，试探2014年4月以来最高水准。 U.S. Bank Wealth Management的地区投资策略师Jeff Kravetz表示，“这有点违反直觉。你会认为，收益率上升了，美元应该上涨，但投资者现在的关注目光放到了别处，”比如欧洲经济正在增强的更多证据。 周四公布的一项调查报告显示，上月欧元区制造业继续强劲成长，支持关于欧洲央行将走向货币政策正常化的预期。 欧元/美元 跌0.1%报1.2500，但仍接近上周触及的三年高点1.2538。本周迄今累计上涨0.5%。 美元兑日圆 小幅走低至109.38日圆，但仍高于一周前触及的四个月低点108.28日 圆。 投资者将关注周五晚些时候出炉的美国1月份非农就业报告，寻找有关美国就业市场状 况的最新线索。 路透调查显示，分析师预计1月份非农就业岗位增加18万个，12月份为增加14.8万个。 预计失业率将维持在17年低点4.1%不变。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持指标利率不变，不过很多市场人士预计3月 份将升息。美联储去年加息三次，预计今年还将加息三次。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2506 1.2508 -0.02 +4.25 1.1996 美元/日圆 109.39 109.39 +0.00 -2.91 112.67 欧元/日圆 136.81 136.81 +0.00 +1.21 135.18 美元/瑞郎 0.9263 0.9262 +0.01 -4.93 0.9743 英镑/美元 1.4263 1.4264 -0.01 +5.56 1.3512 美元/加元 1.2261 1.2266 -0.04 -2.51 1.2577 美元/离岸人民币 6.2868 6.2905 -0.06 -3.47 6.5125 澳元/美元 0.8027 0.8038 -0.14 +2.90 0.7801 新西兰元/美元 0.7388 0.7396 -0.11 +4.26 0.7086 澳元/日圆 87.840 87.940 -0.11 -0.06 87.890 新西兰元/日圆 80.840 80.910 -0.09 +1.25 79.840 英镑/日圆 156.03 156.04 -0.01 +2.58 152.11 澳元/新西兰元 1.0865 1.0864 +0.01 -1.29 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/张涛/王灿；审校 许娜/李婷仪/李爽)