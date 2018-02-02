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February 2, 2018 / 1:05 AM / in a day

《全球汇市》美元指数周线料收低，尽管美债收益率上扬

2 分钟阅读

    * 美元指数下跌，距三年低点不远
    * 制造业调查结果强劲，支撑欧元
    * 美国周五稍晚将公布的就业报告受关注

    路透东京2月2日 - 美元兑一篮子主要货币周五整理跌幅，周线恐收低，因投资者把关注焦点放在了欧元区经济恢复力道上。
    
    美元指数            日内近持平，报88.659，守在一周前触及的三年低点之上，但周线迄今仍累计下跌0.4%。

    指标10年期美国公债收益率           周五早盘触及高点2.797%，试探2014年4月以来最高水准。
    
    U.S. Bank Wealth Management的地区投资策略师Jeff Kravetz表示，“这有点违反直觉。你会认为，收益率上升了，美元应该上涨，但投资者现在的关注目光放到了别处，”比如欧洲经济正在增强的更多证据。
    
    周四公布的一项调查报告显示，上月欧元区制造业继续强劲成长，支持关于欧洲央行将走向货币政策正常化的预期。            
    
    欧元/美元      跌0.1%报1.2500，但仍接近上周触及的三年高点1.2538。本周迄今累计上涨0.5%。

    美元兑日圆      小幅走低至109.38日圆，但仍高于一周前触及的四个月低点108.28日
圆。

    投资者将关注周五晚些时候出炉的美国1月份非农就业报告，寻找有关美国就业市场状
况的最新线索。

    路透调查显示，分析师预计1月份非农就业岗位增加18万个，12月份为增加14.8万个。
预计失业率将维持在17年低点4.1%不变。

    美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持指标利率不变，不过很多市场人士预计3月
份将升息。美联储去年加息三次，预计今年还将加息三次。

                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2506  1.2508  -0.02  +4.25  1.1996
    美元/日圆                   109.39  109.39  +0.00  -2.91  112.67
    欧元/日圆                   136.81  136.81  +0.00  +1.21  135.18
    美元/瑞郎                   0.9263  0.9262  +0.01  -4.93  0.9743
    英镑/美元                   1.4263  1.4264  -0.01  +5.56  1.3512
    美元/加元                   1.2261  1.2266  -0.04  -2.51  1.2577
    美元/离岸人民币             6.2868  6.2905  -0.06  -3.47  6.5125
    澳元/美元                   0.8027  0.8038  -0.14  +2.90  0.7801
    新西兰元/美元               0.7388  0.7396  -0.11  +4.26  0.7086
    澳元/日圆                   87.840  87.940  -0.11  -0.06  87.890
    新西兰元/日圆               80.840  80.910  -0.09  +1.25  79.840
    英镑/日圆                   156.03  156.04  -0.01  +2.58  152.11
    澳元/新西兰元               1.0865  1.0864  +0.01  -1.29  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/张涛/王灿；审校 许娜/李婷仪/李爽)
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