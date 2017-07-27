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《全球汇市》美元指数在13个月低位整理跌势，因美联储表露通胀忧虑
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2017年7月27日 / 凌晨4点14分 / 12 天前

《全球汇市》美元指数在13个月低位整理跌势，因美联储表露通胀忧虑

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元指数处于13个月低位，因美联储年内第三次升息概率下降
    * 欧元触及两年半高位，加元位于两年高点
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透东京7月27日 - 美元指数周四在13个月低点附近喘息。因美国联邦储备理事会(美联储/FED)对通胀前景发出更为谨慎措辞，提升了对年内可能不会再度升息的预期。
    
    美联储表示将在“相对短期内”开始缩减资产负债表，许多人认为这暗示要在9月发出相关声明。但美联储亦比以前更加明确地指出通胀疲弱。            

    美联储承认通胀疲弱，令人益发预期美联储可能推迟今年第三次升息的计划。过去美联储认为通胀疲弱只是暂时的。
    
    “即便美国经济强劲，但通胀仍疲弱。市场希望看到更多通胀的迹象才能相信未来加息 ，”三井住友信托银行市场分析师Ayako Sera表示。
    
    “我还认为大家想研判美联储可能缩表带来的影响，”她补充称。
    
    美元指数            跌至93.26，已经自1月3日所及14年高位103.82下滑逾10%。

    下道支撑料在2016年6月低位93.019，以及2016年5月所及16个月低位91.919。若跌破这两个支撑，可能被视为重要的看空信号。

    尽管美元一直受美联储自2015年底以来逐步收紧政策的支持，但其利率优势正在消退，因为其他许多央行近几个月已开始考虑削减刺激计划。

    欧洲央行总裁德拉吉6月暗示该央行可能调整购债计划，促使投资者涌向欧元。

    欧元兑美元      一度高见1.1777美元，触及2015年1月以来的最高位。欧元现报1.1755，较纽约尾盘涨0.2%。

    加元受加拿大央行本月早些时候升息行动扶助，兑美元        周三曾触及两年高位1.2415加元，最新交投在1.2436加元。
    
    英镑        交投在1.3146美元，为9月以来最高水平。澳元        重新站上0.80美元，为2015年以来首见，最新涨0.6%，报在0.8054美元。
    
    美元兑日圆      亦滑落0.2%至110.90日圆，接近周一触及的五周半低点110.625日圆。
    
    虽然美联储决策者之前曾表示年底前可能再次加息，但联邦基金利率期货显示，12月前加息一次的机率略低于50%，美联储开会前则略超过50% 。
    
    但有些市场参与者还称，市场可能对美联储的最新声明反应过度了。
    
    “我认为美联储只是微调了一下传达的信息，以更贴近现实，而不是发出了要推迟升息的信号，”State Street Bank and Trust东京分支机构的汇市主管Kazushige Kaida表示。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1757  1.1732  +0.21 +11.83  1.0513
    美元/日圆                   110.86  111.15  -0.26  -5.14  116.87
    欧元/日圆                   130.35  130.43  -0.06  +5.86  123.14
    美元/瑞郎                   0.9496  0.9506  -0.11  -6.70  1.0178
    英镑/美元                   1.3144  1.3119  +0.19  +6.55  1.2336
    美元/加元                   1.2422  1.2443  -0.17  -7.51  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7260  6.7420  -0.24  -3.54  6.9726
    澳元/美元                   0.8057  0.8001  +0.70 +11.67  0.7215
    新西兰元/美元               0.7552  0.7518  +0.45  +8.80  0.6941
    澳元/日圆                   89.320  88.980  +0.38  +5.93  84.320
    新西兰元/日圆               83.730  83.600  +0.16  +3.15  81.170
    英镑/日圆                   145.74  145.84  -0.07  +1.19  144.02
    澳元/新西兰元               1.0664  1.0644  +0.19  +2.71  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘秀红/艾茂林/张涛/王颖；审校 高琦/于春红/戴素萍)

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