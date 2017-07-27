《全球汇市》美元指数在13个月低位整理跌势，因美联储表露通胀忧虑

* 美元指数处于13个月低位，因美联储年内第三次升息概率下降 * 欧元触及两年半高位，加元位于两年高点 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透东京7月27日 - 美元指数周四在13个月低点附近喘息。因美国联邦储备理事会(美联储/FED)对通胀前景发出更为谨慎措辞，提升了对年内可能不会再度升息的预期。 美联储表示将在“相对短期内”开始缩减资产负债表，许多人认为这暗示要在9月发出相关声明。但美联储亦比以前更加明确地指出通胀疲弱。 美联储承认通胀疲弱，令人益发预期美联储可能推迟今年第三次升息的计划。过去美联储认为通胀疲弱只是暂时的。 “即便美国经济强劲，但通胀仍疲弱。市场希望看到更多通胀的迹象才能相信未来加息 ，”三井住友信托银行市场分析师Ayako Sera表示。 “我还认为大家想研判美联储可能缩表带来的影响，”她补充称。 美元指数 跌至93.26，已经自1月3日所及14年高位103.82下滑逾10%。 下道支撑料在2016年6月低位93.019，以及2016年5月所及16个月低位91.919。若跌破这两个支撑，可能被视为重要的看空信号。 尽管美元一直受美联储自2015年底以来逐步收紧政策的支持，但其利率优势正在消退，因为其他许多央行近几个月已开始考虑削减刺激计划。 欧洲央行总裁德拉吉6月暗示该央行可能调整购债计划，促使投资者涌向欧元。 欧元兑美元 一度高见1.1777美元，触及2015年1月以来的最高位。欧元现报1.1755，较纽约尾盘涨0.2%。 加元受加拿大央行本月早些时候升息行动扶助，兑美元 周三曾触及两年高位1.2415加元，最新交投在1.2436加元。 英镑 交投在1.3146美元，为9月以来最高水平。澳元 重新站上0.80美元，为2015年以来首见，最新涨0.6%，报在0.8054美元。 美元兑日圆 亦滑落0.2%至110.90日圆，接近周一触及的五周半低点110.625日圆。 虽然美联储决策者之前曾表示年底前可能再次加息，但联邦基金利率期货显示，12月前加息一次的机率略低于50%，美联储开会前则略超过50% 。 但有些市场参与者还称，市场可能对美联储的最新声明反应过度了。 “我认为美联储只是微调了一下传达的信息，以更贴近现实，而不是发出了要推迟升息的信号，”State Street Bank and Trust东京分支机构的汇市主管Kazushige Kaida表示。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1757 1.1732 +0.21 +11.83 1.0513 美元/日圆 110.86 111.15 -0.26 -5.14 116.87 欧元/日圆 130.35 130.43 -0.06 +5.86 123.14 美元/瑞郎 0.9496 0.9506 -0.11 -6.70 1.0178 英镑/美元 1.3144 1.3119 +0.19 +6.55 1.2336 美元/加元 1.2422 1.2443 -0.17 -7.51 1.3430 美元/离岸人民币 6.7260 6.7420 -0.24 -3.54 6.9726 澳元/美元 0.8057 0.8001 +0.70 +11.67 0.7215 新西兰元/美元 0.7552 0.7518 +0.45 +8.80 0.6941 澳元/日圆 89.320 88.980 +0.38 +5.93 84.320 新西兰元/日圆 83.730 83.600 +0.16 +3.15 81.170 英镑/日圆 145.74 145.84 -0.07 +1.19 144.02 澳元/新西兰元 1.0664 1.0644 +0.19 +2.71 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/艾茂林/张涛/王颖；审校 高琦/于春红/戴素萍)