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《全球汇市》美元指数小跌，投资者聚焦本周通胀数据
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2017年8月7日 / 早上8点07分 / 6 天前

《全球汇市》美元指数小跌，投资者聚焦本周通胀数据

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 本周将公布的通胀数据对美元下一步走势很重要
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦8月7日 - 美元继上周五大涨后，周一小跌，投资者注意力转向本周将公布的通胀数据，这将决定美元较长期的走向。
    
    美元指数      下滑0.1%至93.44。上周五曾攀升0.75%，创下2017年以来最大单日涨幅，脱离上周三触及的2016年5月以来低位92.548。

    美元触及上述低点，是因之前美国的一连串疲弱经济数据，外加华府政治动荡，加剧了美联储缩表和升息步伐相关的不确定性。
    
    但周五公布的重要美国经济数据扶助美元摆脱低迷。            
    
    美国周四将公布生产者物价，周五公布消费者物价指数(CPI)，应可确认就业市场强劲状况是否扩及通胀。
    
    “债市目前的最大疑问是，过去一季美国缺乏通胀压力的情况，究竟是暂时性还是过渡性，”ING外汇分析师Viraj Patel称。

    欧元兑美元         周一升至1.17865，周五下跌超过0.7%。
    
    摩根士丹利策略师团队表示，他们预期未来几天欧元将回落至1.1650/1.1700，然后恢
复上行，上看1.20。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1803  1.1768  +0.30 +12.27  1.0513
    美元/日圆                   110.81  110.67  +0.13  -5.19  116.87
    欧元/日圆                   130.82  130.30  +0.40  +6.24  123.14
    美元/瑞郎                   0.9731  0.9727  +0.04  -4.39  1.0178
    英镑/美元                   1.3046  1.3035  +0.08  +5.76  1.2336
    美元/加元                   1.2663  1.2650  +0.10  -5.71  1.3430
    美元/离岸人民币                6.7264  6.7347  -0.12  -3.53  6.9726
    澳元/美元                   0.7926  0.7922  +0.05  +9.85  0.7215
    新西兰元/美元               0.7375  0.7408  -0.45  +6.25  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1485  1.1452  +0.29  +7.17  1.0717
    欧元/英镑                   0.9047  0.9025  +0.24  +6.21  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5978  9.5880  +0.10  +0.19  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9449  7.9455  -0.01  -8.01  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 高琦/蔡美珍/张明钧/于春红; )

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