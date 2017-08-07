《全球汇市》美元指数小跌，投资者聚焦本周通胀数据

* 本周将公布的通胀数据对美元下一步走势很重要 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦8月7日 - 美元继上周五大涨后，周一小跌，投资者注意力转向本周将公布的通胀数据，这将决定美元较长期的走向。 美元指数 下滑0.1%至93.44。上周五曾攀升0.75%，创下2017年以来最大单日涨幅，脱离上周三触及的2016年5月以来低位92.548。 美元触及上述低点，是因之前美国的一连串疲弱经济数据，外加华府政治动荡，加剧了美联储缩表和升息步伐相关的不确定性。 但周五公布的重要美国经济数据扶助美元摆脱低迷。 美国周四将公布生产者物价，周五公布消费者物价指数(CPI)，应可确认就业市场强劲状况是否扩及通胀。 “债市目前的最大疑问是，过去一季美国缺乏通胀压力的情况，究竟是暂时性还是过渡性，”ING外汇分析师Viraj Patel称。 欧元兑美元 周一升至1.17865，周五下跌超过0.7%。 摩根士丹利策略师团队表示，他们预期未来几天欧元将回落至1.1650/1.1700，然后恢 复上行，上看1.20。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1803 1.1768 +0.30 +12.27 1.0513 美元/日圆 110.81 110.67 +0.13 -5.19 116.87 欧元/日圆 130.82 130.30 +0.40 +6.24 123.14 美元/瑞郎 0.9731 0.9727 +0.04 -4.39 1.0178 英镑/美元 1.3046 1.3035 +0.08 +5.76 1.2336 美元/加元 1.2663 1.2650 +0.10 -5.71 1.3430 美元/离岸人民币 6.7264 6.7347 -0.12 -3.53 6.9726 澳元/美元 0.7926 0.7922 +0.05 +9.85 0.7215 新西兰元/美元 0.7375 0.7408 -0.45 +6.25 0.6941 欧元/瑞郎 1.1485 1.1452 +0.29 +7.17 1.0717 欧元/英镑 0.9047 0.9025 +0.24 +6.21 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5978 9.5880 +0.10 +0.19 9.5799 美元/挪威克朗 7.9449 7.9455 -0.01 -8.01 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 高琦/蔡美珍/张明钧/于春红; )