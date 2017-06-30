《全球汇市》美元指数徘徊在九个月低位附近，市场对主要央行的看法改变

* 美元指数徘徊在去年10月初以来最低水准附近 * 欧元回落，但仍接近近14个月高位 * 欧元兑美元第二季有望录得7%涨幅 路透新加坡6月30日 - 美元兑一篮子货币周五徘徊在九个月低位附近，因市场愈发认为欧洲和加拿大将采取更偏鹰派的货币政策，并且质疑美国今年是否还会再升息。 美元指数 现报95.598，接近本周触及的位于95.53附近的2016年10月初以来最低水准。 欧元兑美元 跌0.1%至1.1430，自本周所创近14个月高点1.1445小幅回落。 周二欧洲央行总裁德拉吉的讲话令市场相信，欧洲央行准备今年稍晚开始缩减大规模货币刺激政策。此后欧元迅速上涨。 此外英国央行总裁卡尼以及加拿大央行的两名高层决策人士周三的讲话提升了外界对两家央行可能加息的预期。 “显然情况在发生变化，G10国家央行看上去确实要有一些协同动作，”OANDA的亚太交易负责人Stephen Innes称，意指一系列关于货币政策的偏鹰派言论。 “我认为我们现在看到的，的确是一个有诱惑力的市场。更有可能的情况是，没有人想缺席这场盛宴，”Innes还称欧元短期或延续涨势。 4-6月季度欧元料上涨约7.3%，为2010年7-9月季度以来最佳表现。 英镑兑美元 小涨0.1%至1.3016，本周迄今涨2.3%。 市场参与者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年是否将再次升息仍有疑虑，这给美元造成压力。 美元兑日圆 日内小跌0.1%至112.01日圆。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1435 1.1440 -0.04 +8.77 1.0513 美元/日圆 111.92 112.16 -0.21 -4.24 116.87 欧元/日圆 127.97 128.31 -0.26 +3.92 123.14 美元/瑞郎 0.9560 0.9556 +0.04 -6.07 1.0178 英镑/美元 1.3018 1.3004 +0.11 +5.53 1.2336 美元/加元 1.2979 1.3003 -0.18 -3.36 1.3430 美元/离岸人民币 6.7865 6.7918 -0.08 -2.67 6.9726 澳元/美元 0.7700 0.7682 +0.23 +6.72 0.7215 新西兰元/美元 0.7323 0.7297 +0.36 +5.50 0.6941 澳元/日圆 86.180 86.140 +0.05 +2.21 84.320 新西兰元/日圆 81.940 81.830 +0.13 +0.95 81.170 英镑/日圆 145.69 145.89 -0.14 +1.16 144.02 澳元/新西兰元 1.0516 1.0520 -0.04 +1.28 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 许娜/孙国玉/王颖；审校 白云/李爽/龚芳)