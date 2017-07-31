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2017年7月31日 / 早上7点42分 / 8 天内

《全球汇市》美元指数持稳在近13个月低点，本周将公布多项数据

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 本周将公布多项数据，首先是欧元区通胀报告
    * 美元空仓升至逾四年高位

    路透伦敦7月31日 - 美元指数周一守在近13个月低点，受累于政治不确定性和美元空仓的增加，但市场很谨慎，不愿在本周多项数据出炉前进一步推低美元。
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至7月25日的当周，美元净空仓升至2013年初以来的最高水平。            

    “我们的短期仓位指标在极度押注美元下跌方面亮起红灯，特别是兑欧元和澳元，在这种环境下，其他地方数据的任何微小负面意外都将会引致惨败，”ING驻伦敦汇市策略师Viraj Patel称。
    
    做空美元在今年一直是受青睐的交易，因为美国政治不确定性加剧令美元处于守势。
    
    根据汤森路透数据，美元兑欧元今年迄今累计下挫逾11.5%。但鉴于周一将出炉的欧元区通胀数据料远低于欧洲央行预估，汇价回调的可能性增大。
    
    澳洲和英国央行本周将公布政策决议，美国就业数据定于周五公布。

    美元指数      上涨0.2%，报93.450，在上周五下跌0.6%之后扳回一些跌幅。上周四曾跌至2016年6月以来最低位。
    
    英镑兑美元        变动不大，报在1.3107，接近上周四所及的10个月高点1.3159美元。美元全线走软之际，英镑兑美元扶摇直上，投资人期望英国或将可根据过渡协议退出欧盟，这种预期支撑了英镑。

                                              纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1732  1.1750  -0.15 +11.60  1.0513
    美元/日圆                   110.62  110.65  -0.03  -5.35  116.87
    欧元/日圆                   129.79  130.01  -0.17  +5.40  123.14
    美元/瑞郎                   0.9667  0.9686  -0.20  -5.02  1.0178
    英镑/美元                   1.3118  1.3131  -0.10  +6.34  1.2336
    美元/加元                   1.2462  1.2432  +0.24  -7.21  1.3430
    美元/离岸人民币                6.7274  6.7354  -0.12  -3.52  6.9726
    澳元/美元                   0.7981  0.7986  -0.06 +10.62  0.7215
    新西兰元/美元               0.7496  0.7511  -0.20  +8.00  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1345  1.1377  -0.28  +5.86  1.0717
    欧元/英镑                   0.8942  0.8945  -0.03  +4.98  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5374  9.5378  -0.00  -0.44  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9157  7.9095  +0.08  -8.35  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 高琦/王兴亚/于春红; 审校 张涛/李春喜/王洋)

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