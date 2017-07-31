《全球汇市》美元指数持稳在近13个月低点，本周将公布多项数据

* 本周将公布多项数据，首先是欧元区通胀报告 * 美元空仓升至逾四年高位 路透伦敦7月31日 - 美元指数周一守在近13个月低点，受累于政治不确定性和美元空仓的增加，但市场很谨慎，不愿在本周多项数据出炉前进一步推低美元。 美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至7月25日的当周，美元净空仓升至2013年初以来的最高水平。 “我们的短期仓位指标在极度押注美元下跌方面亮起红灯，特别是兑欧元和澳元，在这种环境下，其他地方数据的任何微小负面意外都将会引致惨败，”ING驻伦敦汇市策略师Viraj Patel称。 做空美元在今年一直是受青睐的交易，因为美国政治不确定性加剧令美元处于守势。 根据汤森路透数据，美元兑欧元今年迄今累计下挫逾11.5%。但鉴于周一将出炉的欧元区通胀数据料远低于欧洲央行预估，汇价回调的可能性增大。 澳洲和英国央行本周将公布政策决议，美国就业数据定于周五公布。 美元指数 上涨0.2%，报93.450，在上周五下跌0.6%之后扳回一些跌幅。上周四曾跌至2016年6月以来最低位。 英镑兑美元 变动不大，报在1.3107，接近上周四所及的10个月高点1.3159美元。美元全线走软之际，英镑兑美元扶摇直上，投资人期望英国或将可根据过渡协议退出欧盟，这种预期支撑了英镑。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1732 1.1750 -0.15 +11.60 1.0513 美元/日圆 110.62 110.65 -0.03 -5.35 116.87 欧元/日圆 129.79 130.01 -0.17 +5.40 123.14 美元/瑞郎 0.9667 0.9686 -0.20 -5.02 1.0178 英镑/美元 1.3118 1.3131 -0.10 +6.34 1.2336 美元/加元 1.2462 1.2432 +0.24 -7.21 1.3430 美元/离岸人民币 6.7274 6.7354 -0.12 -3.52 6.9726 澳元/美元 0.7981 0.7986 -0.06 +10.62 0.7215 新西兰元/美元 0.7496 0.7511 -0.20 +8.00 0.6941 欧元/瑞郎 1.1345 1.1377 -0.28 +5.86 1.0717 欧元/英镑 0.8942 0.8945 -0.03 +4.98 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5374 9.5378 -0.00 -0.44 9.5799 美元/挪威克朗 7.9157 7.9095 +0.08 -8.35 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 高琦/王兴亚/于春红; 审校 张涛/李春喜/王洋)