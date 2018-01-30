《全球汇市》美元指数持稳，市场静候特朗普国情咨文及美联储会议

* 美联储将在1月30-31日召开政策会议 * 周二稍晚将迎来特朗普国情咨文演说 路透1月30日 - 美元兑一篮子货币周二在近期所及的三年低点上方交投。交易员的关注点转至美国总统特朗普的国情咨文演说，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议，以获得新的指引。 美元指数 上涨0.1%至89.430，脱离上周触及的约88.43的低点，后者为2014年12月以来的最低水平。 分析师表示，美债收益率本周重拾升势，对美元构成一定的支撑。美国10年期公债收益率 周二亚洲时段触及2.733%，为2014年4月以来新高，最新报2.712%。 欧元兑美元 下滑0.1%至1.2373，脱离上周触及的三年高点1.2538美元。 “美元跌势暂停，至少目前而言如此，”三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称。 Ino表示，市场参与者可能在等待周二晚些时候的美国总统特朗普的国情咨文演说，看看他关于美元还会说些什么。 美国财长努钦上周暗示支持弱势美元，给美元空头构成重大提振。特朗普随后试图淡化这些评论，表示他最终希望美元强劲。 特朗普周一表示，他将在国情咨文演说中谈到他的移民改革提议，以及降低对美国出口品的全球贸易壁垒的举措。 特朗普还会在演说中概述备受期待的基建支出计划。 美元兑日圆 下跌0.2%至108.78日圆，脱离周五所及四个半月低位108.28。 马来亚银行的资深汇市策略师Christopher Wong说，亚洲股市 普遍回调打击了风险偏好，并帮助提振了日圆。 “可能会有一定程度的避险，”Wong说。 低收益率的日圆是高收益率资产投资的良好融资货币，因而一般会在投资者削减风险敞口时受益。 日圆最近几周有所上涨，本月稍早日本央行削减在市场操作中的长期公债购买规模，引发了央行最终将退出大规模刺激计划的猜测。 日本首相安倍晋三的一名顾问在周二发表的专访中表示，下届央行总裁应会继续执行超宽松刺激计划，这是“安倍经济学”政策组合的关键部分。 耶鲁大学名誉教授Koichi Hamada表示，日圆短期或将持坚，受市场对美国汇率政策的猜测影响。 Hamada还称赞日本央行总裁黑田东彦，但称有其他很有资质的人可担任总裁；市场广泛预期黑田东彦会被邀请在4月任期届满后连任央行总裁。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2360 1.2381 -0.17 +3.03 1.1996 美元/日圆 108.63 108.95 -0.29 -3.59 112.67 欧元/日圆 134.28 134.91 -0.47 -0.67 135.18 美元/瑞郎 0.9379 0.9373 +0.06 -3.74 0.9743 英镑/美元 1.4036 1.4072 -0.26 +3.88 1.3512 美元/加元 1.2358 1.2336 +0.18 -1.74 1.2577 美元/离岸人民币 6.3421 6.3373 +0.08 -2.62 6.5125 澳元/美元 0.8068 0.8092 -0.30 +3.42 0.7801 新西兰元/美元 0.7322 0.7320 +0.03 +3.33 0.7086 澳元/日圆 87.660 88.200 -0.61 -0.26 87.890 新西兰元/日圆 79.550 79.780 -0.29 -0.36 79.840 英镑/日圆 152.48 153.31 -0.54 +0.24 152.11 澳元/新西兰元 1.1017 1.1047 -0.27 +0.09 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张若琪/王兴亚/汪红英/王颖；审校 汪红英/艾茂林/高琦/戴素萍)