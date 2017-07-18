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2017年7月18日 / 凌晨12点45分 / 22 天内

《全球汇市》美元指数接近10个月低位，新西兰元受国内数据拖累下跌

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元指数接近10个月低位，因美联储12月是否升息存疑
    * 新西兰元下跌，此前新西兰CPI数据疲弱

    路透东京7月18日 - 美元兑一篮子货币周二持于10个月低点附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)收紧政策的步伐存在不确定性。新西兰通胀数据疲弱，打压新西兰元下跌。
    
    美元指数            周一跌至10个月低位95.018，周二亚洲盘初报95.156。

    该指数已从1月3日触及的14年高位103.82下滑8.4%。
    
    上周五出炉的美国通胀和零售销售数据表现不佳，引发市场揣测美联储可能没有在年底前再度加息的理由，尽管决策官员有这样的预测。
    
    货币市场工具             走势显示，目前市场预测美联储在今年余下时间加息的机率不到50%。
    
    相比之下，欧元区、英国和加拿大央行的决策官员近期则释出了调整政策的信号，加拿大央行还在上周进行了2010年以来的首次加息。

    “许多国家都在追赶美国收紧货币政策的步伐。因此美元失去优势也是自然的，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。
    
    欧元兑美元      持坚在1.1478美元，守在周三所及14个月高位1.14895美元附近。
    
    欧洲央行预计将在周四议息会议上按兵不动，同时许多投资者预计其将暗示在9月政策会议上削减刺激措施。
    
    美元兑日圆      报112.56日圆，一周前触及近四个月高位114.495日圆后失去动能。
   
    新西兰元兑美元下跌0.6%至0.7278美元，此前公布的数据显示，新西兰第二季消费者物价指数(CPI)较前季持平，逊于路透调查中分析师预期的上涨0.2%，且远低于第一季的增长1.0%。            

    澳元报0.7795美元，周一时曾触及两年高位0.7840，受中国数据显示经济成长强健所支撑。
    
     中国国家统计局周一公布，今年二季度国内生产总值(GDP)           同比增长6.9%，高于路透调查预估中值6.8%；环比增长1.7%。            
    
    该数据拉抬大宗商品价格，铜价       触及四个月高位。
    
    加元兑美元周一创下14个月高位1.2627加元，之后小跌，因加拿大房屋销售数据疲弱。加元兑美元        最新报1.2694加元。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1481  1.1478  +0.03  +9.21  1.0513
    美元/日圆                   112.51  112.62  -0.10  -3.73  116.87
    欧元/日圆                   129.16  129.25  -0.07  +4.89  123.14
    美元/瑞郎                   0.9626  0.9625  +0.01  -5.42  1.0178
    英镑/美元                   1.3060  1.3054  +0.05  +5.87  1.2336
    美元/加元                   1.2681  1.2695  -0.11  -5.58  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7656  6.7631  +0.04  -2.97  6.9726
    澳元/美元                   0.7788  0.7798  -0.13  +7.94  0.7215
    新西兰元/美元               0.7275  0.7314  -0.53  +4.81  0.6941
    澳元/日圆                   87.670  87.810  -0.16  +3.97  84.320
    新西兰元/日圆               81.880  82.400  -0.63  +0.87  81.170
    英镑/日圆                   146.95  147.01  -0.04  +2.03  144.02
    澳元/新西兰元               1.0705  1.0653  +0.49  +3.10  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 杜明霞/侯雪苹/许娜/戴素萍 审校 白云/张涛/王丽鑫/张若琪)

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