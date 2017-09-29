《全球汇市》美元指数有望创今年单周最大涨幅，欧元走势挣扎

* 美国公债收益率较9月8日低点上升25个基点 * 欧元录得七个月来首次月度下滑 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦9月29日 - 美元指数本月有望录得今年最大单周涨幅，因特朗普的税改计划带动美国公债收益率反弹，引发美元空头仓位的大调整。 尽管市场观察人士仍对美元的长期前景持怀疑态度，认为税改计划要成为立法还需时日，不过本周美元还是攻破了数个关键水准。 “我们需要在数据面及美国税改计划在国会的进展获得更多厘清，然后才能看多美元，”德国商业银行外汇策略分析师Thu Lan Nguyen称。 美元指数 大致持平，报93.12。美元指数本周以来上涨逾1%，有望创下12月以来单周最大涨幅。 美国总统特朗普周三提出税改计划，计划调降企业税及个人税。 未来几天公布的数据，将为美国经济情况提供更多证据。 投资人将转而聚焦于美国经济数据，包括今日稍晚的8月个人消费支出(PCE)物价指数以及10月6日的美国就业数据。 交易商称，美元涨势可能进一步受支撑，因技术面利好于债市。 在今年稍早特朗普财政政策改革预期顶峰时期，美国10年期公债收益率(殖利率) 曾一度升穿2.60%。 目前10年期美债收益率虽然已较9月8日低点上升25个基点，但也才到2.31%。 欧元整理跌幅，料将创下今年2月以来首个月度跌势，因德国大选结果促使投资者针对今年迄今欧元的两位数涨幅了结获利。 欧元兑美元 持平于1.1791美元，本月迄今下跌近1%。 欧元区通胀数据是汇市的主要风险事件，9月欧元区通胀率料为1.6%，高于8月的1.5%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1801 1.1784 +0.14 +12.25 1.0513 美元/日圆 112.43 112.33 +0.09 -3.80 116.87 欧元/日圆 132.70 132.40 +0.23 +7.76 123.14 美元/瑞郎 0.9701 0.9699 +0.02 -4.69 1.0178 英镑/美元 1.3405 1.3440 -0.26 +8.67 1.2336 美元/加元 1.2425 1.2424 +0.01 -7.48 1.3430 美元/离岸人民币 6.6532 6.6536 -0.01 -4.58 6.9726 澳元/美元 0.7845 0.7856 -0.14 +8.73 0.7215 新西兰元/美元 0.7215 0.7234 -0.26 +3.95 0.6941 欧元/瑞郎 1.1450 1.1432 +0.16 +6.84 1.0717 欧元/英镑 0.8801 0.8766 +0.40 +3.32 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5598 9.5596 +0.00 -0.21 9.5799 美元/挪威克朗 7.9379 7.9370 +0.01 -8.09 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王洋/蔡美珍/刘秀红/于春红; 审校 蔡美珍/孙茉莉/许娜/艾茂林)