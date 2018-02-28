《全球汇市》美元指数站上三周高点，鲍威尔谈话被解读为立场强硬

* 美联储主席鲍威尔谈话被解读为立场强硬 * 日圆小涨，此前日央行减少购入超长期债券 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦2月28日 - 美元周三处及三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔对经济发表正面的评估，导致市场扩大押注将有更多升息，在此同时欧元在通胀数据公布前下滑。 美元指数 上涨0.2%，周二上涨0.6%，鲍威尔在对国会议员发表证词之后，部分投资人受到鼓舞，认为美联储今年将四度、而不只有三度升息。 美元指数周三触及2月9日以来最高位90.539。 美元已脱离2月16日触及的三年低点，因美国公债收益率上升，而且投资者认为美元已超卖。但这是否只是美元长期弱势的短暂反弹，尚无定论。 “鲍烕尔短暂提到、几天前才令美元承压的风险--在经济强劲时实施扩张性货币政策的长期风险，目前被市场搁置一旁，”德国商业银行称。 德国商业银行分析师称，如果本周公布的美国经济数据正面，那么美元兑欧元可能升至1.2180至1.2220美元区域。 欧元兑美元 下跌0.2%至1.2207美元，1000GMT将公布欧元区2月核心通胀数据。 今年年初欧元表现强劲，因投资者推测，随着经济复苏良好，欧洲央行将开始撤出刺激措施。不过此后欧元走势疲弱。 除了通胀率数据，本周政治情势也将决定欧元的方向。意大利将在周日迎来大选，而德国主要政党将对联合组阁协议做出决定。 美元兑日圆 下跌0.2%至107.18日圆。 日圆微涨，此前日本央行在周三例行购债操作中，削减了超长公债的购买规模。 日本央行官员曾表示，购债操作方面的任何调整都是微调，并非意味着对未来政策的暗 示。 日圆持坚，此前公布的中国制造业数据疲弱，打击了投资者的风险偏好。 分析师称，美元兑日圆未来数周或将面临不利情况。 “一旦过了3月中旬，出口商及资金汇回的风潮消退，美元兑日圆可 能就会逐渐展现强势，”三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa指出。 英镑 跌0.2%至1.3881美元，瑞郎兑欧元 微跌至1.1497瑞郎。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2200 1.2231 -0.25 +1.70 1.1996 美元/日圆 107.14 107.31 -0.16 -4.91 112.67 欧元/日圆 130.75 131.29 -0.41 -3.28 135.18 美元/瑞郎 0.9420 0.9388 +0.34 -3.32 0.9743 英镑/美元 1.3880 1.3907 -0.19 +2.72 1.3512 美元/加元 1.2770 1.2774 -0.03 +1.53 1.2577 美元/离岸人民币 6.3280 6.3252 +0.04 -2.83 6.5125 澳元/美元 0.7803 0.7789 +0.18 +0.03 0.7801 新西兰元/美元 0.7229 0.7234 -0.07 +2.02 0.7086 欧元/瑞郎 1.1494 1.1485 +0.08 -1.67 1.1689 欧元/英镑 0.8788 0.8792 -0.05 -1.07 0.8883 欧元/瑞典克朗 10.0620 10.0605 +0.01 +2.27 9.8391 美元/挪威克朗 7.9011 7.8663 +0.44 -3.73 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/于春红/王洋/王琛；审校 孙茉莉/蔡美珍/刘秀红)