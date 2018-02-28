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February 28, 2018 / 8:53 AM / 更新于 21 hours ago

《全球汇市》美元指数站上三周高点，鲍威尔谈话被解读为立场强硬

3 分钟阅读

    * 美联储主席鲍威尔谈话被解读为立场强硬
    * 日圆小涨，此前日央行减少购入超长期债券
    * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦2月28日 - 美元周三处及三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔对经济发表正面的评估，导致市场扩大押注将有更多升息，在此同时欧元在通胀数据公布前下滑。
    
    美元指数      上涨0.2%，周二上涨0.6%，鲍威尔在对国会议员发表证词之后，部分投资人受到鼓舞，认为美联储今年将四度、而不只有三度升息。

    美元指数周三触及2月9日以来最高位90.539。
    
    美元已脱离2月16日触及的三年低点，因美国公债收益率上升，而且投资者认为美元已超卖。但这是否只是美元长期弱势的短暂反弹，尚无定论。
    
    “鲍烕尔短暂提到、几天前才令美元承压的风险--在经济强劲时实施扩张性货币政策的长期风险，目前被市场搁置一旁，”德国商业银行称。
    
    德国商业银行分析师称，如果本周公布的美国经济数据正面，那么美元兑欧元可能升至1.2180至1.2220美元区域。

    欧元兑美元      下跌0.2%至1.2207美元，1000GMT将公布欧元区2月核心通胀数据。
    
    今年年初欧元表现强劲，因投资者推测，随着经济复苏良好，欧洲央行将开始撤出刺激措施。不过此后欧元走势疲弱。
    
    除了通胀率数据，本周政治情势也将决定欧元的方向。意大利将在周日迎来大选，而德国主要政党将对联合组阁协议做出决定。
    
    美元兑日圆      下跌0.2%至107.18日圆。
    
    日圆微涨，此前日本央行在周三例行购债操作中，削减了超长公债的购买规模。

    日本央行官员曾表示，购债操作方面的任何调整都是微调，并非意味着对未来政策的暗
示。
    
    日圆持坚，此前公布的中国制造业数据疲弱，打击了投资者的风险偏好。            
    
    分析师称，美元兑日圆未来数周或将面临不利情况。
    
    “一旦过了3月中旬，出口商及资金汇回的风潮消退，美元兑日圆可 
能就会逐渐展现强势，”三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa指出。
    
    英镑      跌0.2%至1.3881美元，瑞郎兑欧元         微跌至1.1497瑞郎。
    
                                         纽约   当日  今年来  2017年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2200  1.2231  -0.25  +1.70  1.1996
    美元/日圆                   107.14  107.31  -0.16  -4.91  112.67
    欧元/日圆                   130.75  131.29  -0.41  -3.28  135.18
    美元/瑞郎                   0.9420  0.9388  +0.34  -3.32  0.9743
    英镑/美元                   1.3880  1.3907  -0.19  +2.72  1.3512
    美元/加元                   1.2770  1.2774  -0.03  +1.53  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3280  6.3252  +0.04  -2.83  6.5125
    澳元/美元                   0.7803  0.7789  +0.18  +0.03  0.7801
    新西兰元/美元               0.7229  0.7234  -0.07  +2.02  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1494  1.1485  +0.08  -1.67  1.1689
    欧元/英镑                   0.8788  0.8792  -0.05  -1.07  0.8883
    欧元/瑞典克朗              10.0620 10.0605  +0.01  +2.27  9.8391
    美元/挪威克朗               7.9011  7.8663  +0.44  -3.73  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/于春红/王洋/王琛；审校 孙茉莉/蔡美珍/刘秀红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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