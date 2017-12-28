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《全球汇市》美元指数触及一个月低位，比特币再次下跌
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December 28, 2017 / 8:59 PM / 更新于 16 hours ago

《全球汇市》美元指数触及一个月低位，比特币再次下跌

2 分钟阅读

    * 美元指数势将录得2003年来最差的年度表现
    * 欧元兑美元触及一个月高位
    * 澳元和新西兰元触及两个月高位
    * 比特币下跌，因韩国加强对加密货币交易的监管

    路透纽约12月28日 - 美元兑一篮子货币周四跌至一个月低位，因在
大规模税改计划通过后，美国经济成长前景并不算乐观，而比特币连续第
二日下跌，因韩国加强对加密货币交易的监管。
        
    包括澳元和新西兰元在内的商品相关货币触及两个月高位，因铜价<M
CU3>触及四年高位，油价       持于2015年中来的最高水平。
        
    “之前美元因税改预期上涨，目前来说，我们看到美元遭抛售，”瑞
穗汇市策略师Sireen Harajli说。
        
    上周美国通过30年来最大规模的税改计划，对美元提供一些支持，但
市场对税改会很快带动消费者信心上升不是很有信心。
        
    美元指数      周四下滑近0.5%，至11月27日来最低水准。尾盘下跌
0.45%，至92.609。
    
    美元指数今年下跌超过9%，势将录得2003年来最大的年度跌幅。在20
17年开局，美元触及14年高位，因指望美国总统特朗普实施推动经济成长
和推高通胀的措施。
   
    不过，美元回软，因投资者担忧特朗普不能成功落实他的竞选承诺，
尤其是基建方面，以及其他国家央行走向收紧货币政策，令与美联储的货
币政策差异缩窄。
    
    欧元兑美元升0.55%，至1.1951美元，此前触及一个月最高。欧元在
今年迄今上涨了约14%，可望创下2003年来表现最好的一年。
    
    澳元兑美元升0.32%，至0.7791美元。新西兰元兑美元涨0.33%，至0.
7081美元。
    
    比特币今年狂涨1,300%，远超任何传统资产。但在11天前触及纪录高
位近20,000美元后，比特币下跌，因获利了结，市场观察者表示。
         
    “专业人士获利了结，零售投资者跟随，”XTRADE.IO联合创始人和
执行长Alexander Kravets说。
    
    投资者进一步降低对比特币的敞口，此前韩国政府称将采取更多举措
，监管国内加密货币交易中的投机行为。            
        
    比特币          在卢森堡Bitstamp交易所尾盘跌9.31%，报13,891.
30美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)

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