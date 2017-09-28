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《全球汇市》美元指数触及一个月高位，受美国税改希望提振
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2017年9月28日 / 凌晨5点02分 / 23 天前

《全球汇市》美元指数触及一个月高位，受美国税改希望提振

2 分钟阅读

    * 美元指数触及一个月新高
    * 欧元在逾一个月低点附近承压
    * 美债收益率上涨料支撑美元

    路透新加坡9月28日 - 美元兑一篮子货币周四触及一个月高位，对美国总统特朗普政府税改计划可能有进展的希望带来支撑。

    美元指数      上涨0.2%至93.575。

    美元指数稍早一度触及93.613的高位，为8月23日以来最高。
    
    美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税，但该提议也招致批评，认为该计划有利富人和企业，且可能导致财政赤字增加数万亿美元。            
    
    不过由于特朗普自己所在的共和党内部立场分歧，且民主党人士充满敌意，该提案将在国会面临一场硬仗。
    
    但该计划的公布，加上美国耐久财订单数据乐观，助美元走势一臂之力。美元已因美联储年底前将再次升息的预期重燃而受惠。

    Brown Brothers Harriman驻东京汇市策略师Masashi Murata表示，“我认为先前市场对美国看法过于悲观。”
    
    “市场已经重新评估其看法，债券收益率正在升高，因此美元买盘可能持续一阵子，”Murata称。
    
    由于美国公债收益率上扬，美元周四在亚洲盘中获得新一波上涨动能。
    
    美国10年期美债收益率           一度升至2.344%，创7月中旬以来最高。
    
    包括周三涨幅在内，美国10年期公债收益率已经上涨逾11个基点，料将创下近七个月来最大两日涨幅。

    三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，美债走势可能因止损卖盘而获得动力。
    
    他补充称，美国公债收益率因而上扬，对美元构成广泛提振。
    
    美元兑日圆      上涨0.2%至113.05，接近周三所及逾两个月以来的最高位113.26。
    
    新兴亚洲货币承压，因美债收益率走高。
    
    印尼卢比兑美元      一度跌至13,550，为近10个月以来最弱。
    
    欧元亦下滑，兑美元      跌0.1%至1.1733，徘徊在周三触及的一个月低点1.1717附近。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1733  1.1743  -0.09 +11.60  1.0513
    美元/日圆                   112.97  112.81  +0.14  -3.34  116.87
    欧元/日圆                   132.56  132.48  +0.06  +7.65  123.14
    美元/瑞郎                   0.9739  0.9719  +0.21  -4.31  1.0178
    英镑/美元                   1.3375  1.3384  -0.07  +8.42  1.2336
    美元/加元                   1.2500  1.2472  +0.22  -6.92  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6604  6.6390  +0.32  -4.48  6.9726
    澳元/美元                   0.7818  0.7848  -0.38  +8.36  0.7215
    新西兰元/美元               0.7190  0.7199  -0.13  +3.59  0.6941
    澳元/日圆                   88.310  88.520  -0.24  +4.73  84.320
    新西兰元/日圆               81.260  81.210  +0.06  +0.11  81.170
    英镑/日圆                   151.13  151.02  +0.07  +4.94  144.02
    澳元/新西兰元               1.0870  1.0896  -0.24  +4.69  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 张若琪/戴素萍/张明钧/王兴亚/杜明霞/汪红英)

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