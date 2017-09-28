《全球汇市》美元指数触及一个月高位，受美国税改希望提振

* 美元指数触及一个月新高 * 欧元在逾一个月低点附近承压 * 美债收益率上涨料支撑美元 路透新加坡9月28日 - 美元兑一篮子货币周四触及一个月高位，对美国总统特朗普政府税改计划可能有进展的希望带来支撑。 美元指数 上涨0.2%至93.575。 美元指数稍早一度触及93.613的高位，为8月23日以来最高。 美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税，但该提议也招致批评，认为该计划有利富人和企业，且可能导致财政赤字增加数万亿美元。 不过由于特朗普自己所在的共和党内部立场分歧，且民主党人士充满敌意，该提案将在国会面临一场硬仗。 但该计划的公布，加上美国耐久财订单数据乐观，助美元走势一臂之力。美元已因美联储年底前将再次升息的预期重燃而受惠。 Brown Brothers Harriman驻东京汇市策略师Masashi Murata表示，“我认为先前市场对美国看法过于悲观。” “市场已经重新评估其看法，债券收益率正在升高，因此美元买盘可能持续一阵子，”Murata称。 由于美国公债收益率上扬，美元周四在亚洲盘中获得新一波上涨动能。 美国10年期美债收益率 一度升至2.344%，创7月中旬以来最高。 包括周三涨幅在内，美国10年期公债收益率已经上涨逾11个基点，料将创下近七个月来最大两日涨幅。 三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，美债走势可能因止损卖盘而获得动力。 他补充称，美国公债收益率因而上扬，对美元构成广泛提振。 美元兑日圆 上涨0.2%至113.05，接近周三所及逾两个月以来的最高位113.26。 新兴亚洲货币承压，因美债收益率走高。 印尼卢比兑美元 一度跌至13,550，为近10个月以来最弱。 欧元亦下滑，兑美元 跌0.1%至1.1733，徘徊在周三触及的一个月低点1.1717附近。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1733 1.1743 -0.09 +11.60 1.0513 美元/日圆 112.97 112.81 +0.14 -3.34 116.87 欧元/日圆 132.56 132.48 +0.06 +7.65 123.14 美元/瑞郎 0.9739 0.9719 +0.21 -4.31 1.0178 英镑/美元 1.3375 1.3384 -0.07 +8.42 1.2336 美元/加元 1.2500 1.2472 +0.22 -6.92 1.3430 美元/离岸人民币 6.6604 6.6390 +0.32 -4.48 6.9726 澳元/美元 0.7818 0.7848 -0.38 +8.36 0.7215 新西兰元/美元 0.7190 0.7199 -0.13 +3.59 0.6941 澳元/日圆 88.310 88.520 -0.24 +4.73 84.320 新西兰元/日圆 81.260 81.210 +0.06 +0.11 81.170 英镑/日圆 151.13 151.02 +0.07 +4.94 144.02 澳元/新西兰元 1.0870 1.0896 -0.24 +4.69 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 张若琪/戴素萍/张明钧/王兴亚/杜明霞/汪红英)