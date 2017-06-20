《全球汇市》美元指数触及三周高点，因美联储官员讲话提升加息预期

* 美元/日圆触及逾三周高点 * 纽约联储总裁杜德利称，通胀率应会随薪资一起上升 * 美元指数触及5月30日以来最高 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透巴黎6月20日 - 美元指数周二触及三周高点，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位有影响的官员称，通胀率应会随薪资上升反弹，这支持了有关美联储将继续升息的预期。 周二英国央行总裁卡尼的讲话使美元获得进一步提振。卡尼称，现在不是上调利率的时候，他的讲话打击英镑兑美元 下跌逾0.5%。 美元指数 小幅上升至97.623，为5月底以来最高水平。 纽约联邦储备银行总裁杜德利称，随着就业市场持续改善，通胀应会随着薪资一起上升 。这强化了如下信号，即近期数据疲软也不太可能打乱继续升息的计划。 芝加哥联储总裁埃文斯周一称，联储等到年底再决定是否再次升息或许是值得的。 “杜德利的讲话通常代表美国联邦公开市场委员会(FOMC)的主流观点，这便是美元上涨的主因，”德国商业银行分析师Thu Lan Nguyen称，“埃文斯更偏鸽派，但他就是以鸽派而闻名。” “杜德利的这些言论，让市场对美联储的观点有了一点点了解，但只是一点点而已，”Nguyen补充说，与美联储自己的预测相比，市场对美联储利率路径普遍持“悲观”看法。 根据CME FedWatch，投资者目前预测，美联储年底前再度升息的机率为50%左右。 美元兑日圆 一度高见111.90，为5月26日以来的最高水平，较6月14日触及的近两个月低点108.81上涨近3%。 美元兑日圆最新报111.67日圆，日内上涨0.1%。 自美联储6月14日宣布今年第二度升息以来，美元小幅上升。美联储当时也宣布今年稍晚将开始缩减资产 负债表，并指出近期通胀趋软只是暂时现象。 瑞银财富管理外汇分析师Tan Teck Leng指出，美元兑日圆可能进一步上升，特别是上周日本央行总裁黑 田东彦暗示，日本央行不急于撤走刺激措施之后。 “短期而言，也许美元/日圆更值得关注，”Tan表示。但他还说，如果未来美国通胀数据出现任何疲弱迹 象，则将对美元多头构成风险。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1157 1.1148 +0.08 +6.13 1.0513 美元/日圆 111.60 111.51 +0.08 -4.51 116.87 欧元/日圆 124.52 124.31 +0.17 +1.12 123.14 美元/瑞郎 0.9739 0.9754 -0.15 -4.31 1.0178 英镑/美元 1.2686 1.2732 -0.36 +2.84 1.2336 美元/加元 1.3214 1.3216 -0.02 -1.61 1.3430 美元/离岸人民币 6.8356 6.8270 +0.13 -1.96 6.9726 澳元/美元 0.7616 0.7594 +0.29 +5.56 0.7215 新西兰元/美元 0.7256 0.7230 +0.36 +4.54 0.6941 欧元/瑞郎 1.0866 1.0874 -0.07 +1.39 1.0717 欧元/英镑 0.8793 0.8751 +0.48 +3.23 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7376 9.7427 -0.05 +1.65 9.5799 美元/挪威克朗 8.4633 8.4999 -0.43 -2.01 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李春喜/孙国玉/侯雪苹/艾茂林; 审校 刘秀红/高琦/于春红/张若琪)