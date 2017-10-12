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《全球汇市》美元指数触及两周低点，联储会议记录显示决策者仍担心通胀
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2017年10月12日 / 凌晨2点08分 / 9 天内

《全球汇市》美元指数触及两周低点，联储会议记录显示决策者仍担心通胀

3 分钟阅读

    * 美元指数触及两周新低
    * 美联储会议记录暗示，通胀前景存在不确定性
    * 对加泰罗尼亚局势的担忧缓解，支撑欧元

    路透新加坡10月12日 - 美元指数周四触及两周低点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最新会议记录显示，部分美联储官员仍担心通胀持续低迷。
    
    美联储会议记录显示，许多决策官员仍认为今年“可能有理由”再次升息，但一些官员指称，进一步收紧政策取决于将出炉的通胀数据。

    “许多与会者担心，今年通胀数据偏低可能反映了...形势的发展或许有更加持久的影响，此外还需指出的是，评估通胀趋势的同时，退出宽松货币政策需要有一些耐心，”美联储在会议记录中称。
    
    “联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录显示，委员会对于物价上升缓慢，看法仍严重分歧，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes在一份报告中指出。
    
    “一如既往，进入12月之前美联储将继续关注经济数据，”他表示。
    
    美元指数      周四一度跌至92.839的低位，创9月26日来最低，最新下滑0.2%报92.877。

    接下来的焦点是周四将公布的美国生产者物价指数(PPI)，以及周五的美国消费者物价指数(CPI)。上周公布的美国就业数据显示，薪资呈现增长，提振了通胀攀升的预期。
    
    美元兑日圆      下滑0.1%至112.38日圆，但仍高于周三的盘中低点112.08日圆。
    
    分析师称美元兑日圆周三寻获一些支撑，此前日经新闻公布一项调查显示，日本首相安倍晋三领导的执政联盟在10月22日众议院选举中或许可惊险地保住三分之二席次的“超级”多数优势。
    
    尽管有一些预测认为执政联盟可能在选举中惨败，但日经的这项调查显示安倍或可巩固其执政权力。
    
    新加坡大华银行市场策略主管Heng Koon How说，若选举结果真是如此，将意味着安倍的再通胀经济政策或可持续。

    “这意味着日本央行的量化宽松将继续，这将令日圆维持偏弱态势，因此会支撑美元/
日圆，”Heng称。
    
    欧元兑美元一度触及逾两周高位1.1876，日内涨0.1%报1.1872.
    
    欧元本周寻获支撑，因加泰罗尼亚未正式宣布脱离西班牙独立。
    
    西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周三给予加泰罗尼亚自治区政府八天时间来放弃独
立，若届时该地区仍坚持独立，那么他将解除其政治自治权，直接由中央政府管辖。            
    
    预期欧洲央行本月晚些时候召开政策会议时将宣布缩减2.3万亿欧元的购债计划，这也
支撑欧元。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1868  1.1857  +0.09 +12.89  1.0513
    美元/日圆                   112.38  112.48  -0.09  -3.84  116.87
    欧元/日圆                   133.38  133.38  +0.00  +8.32  123.14
    美元/瑞郎                   0.9724  0.9733  -0.09  -4.46  1.0178
    英镑/美元                   1.3244  1.3221  +0.17  +7.36  1.2336
    美元/加元                   1.2454  1.2458  -0.03  -7.27  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5824  6.5734  +0.14  -5.60  6.9726
    澳元/美元                   0.7804  0.7787  +0.22  +8.16  0.7215
    新西兰元/美元               0.7090  0.7083  +0.10  +2.15  0.6941
    澳元/日圆                   87.700  87.620  +0.09  +4.01  84.320
    新西兰元/日圆               79.700  79.680  +0.03  -1.81  81.170
    英镑/日圆                   148.86  148.74  +0.08  +3.36  144.02
    澳元/新西兰元               1.1004  1.0989  +0.14  +5.98  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 张荻/杜明霞/李婷仪/李爽  审校 龚芳/徐文焰/陈宗琦)

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