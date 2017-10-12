《全球汇市》美元指数触及两周低点，联储会议记录显示决策者仍担心通胀

* 美元指数触及两周新低 * 美联储会议记录暗示，通胀前景存在不确定性 * 对加泰罗尼亚局势的担忧缓解，支撑欧元 路透新加坡10月12日 - 美元指数周四触及两周低点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最新会议记录显示，部分美联储官员仍担心通胀持续低迷。 美联储会议记录显示，许多决策官员仍认为今年“可能有理由”再次升息，但一些官员指称，进一步收紧政策取决于将出炉的通胀数据。 “许多与会者担心，今年通胀数据偏低可能反映了...形势的发展或许有更加持久的影响，此外还需指出的是，评估通胀趋势的同时，退出宽松货币政策需要有一些耐心，”美联储在会议记录中称。 “联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录显示，委员会对于物价上升缓慢，看法仍严重分歧，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes在一份报告中指出。 “一如既往，进入12月之前美联储将继续关注经济数据，”他表示。 美元指数 周四一度跌至92.839的低位，创9月26日来最低，最新下滑0.2%报92.877。 接下来的焦点是周四将公布的美国生产者物价指数(PPI)，以及周五的美国消费者物价指数(CPI)。上周公布的美国就业数据显示，薪资呈现增长，提振了通胀攀升的预期。 美元兑日圆 下滑0.1%至112.38日圆，但仍高于周三的盘中低点112.08日圆。 分析师称美元兑日圆周三寻获一些支撑，此前日经新闻公布一项调查显示，日本首相安倍晋三领导的执政联盟在10月22日众议院选举中或许可惊险地保住三分之二席次的“超级”多数优势。 尽管有一些预测认为执政联盟可能在选举中惨败，但日经的这项调查显示安倍或可巩固其执政权力。 新加坡大华银行市场策略主管Heng Koon How说，若选举结果真是如此，将意味着安倍的再通胀经济政策或可持续。 “这意味着日本央行的量化宽松将继续，这将令日圆维持偏弱态势，因此会支撑美元/ 日圆，”Heng称。 欧元兑美元一度触及逾两周高位1.1876，日内涨0.1%报1.1872. 欧元本周寻获支撑，因加泰罗尼亚未正式宣布脱离西班牙独立。 西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周三给予加泰罗尼亚自治区政府八天时间来放弃独 立，若届时该地区仍坚持独立，那么他将解除其政治自治权，直接由中央政府管辖。 预期欧洲央行本月晚些时候召开政策会议时将宣布缩减2.3万亿欧元的购债计划，这也 支撑欧元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1868 1.1857 +0.09 +12.89 1.0513 美元/日圆 112.38 112.48 -0.09 -3.84 116.87 欧元/日圆 133.38 133.38 +0.00 +8.32 123.14 美元/瑞郎 0.9724 0.9733 -0.09 -4.46 1.0178 英镑/美元 1.3244 1.3221 +0.17 +7.36 1.2336 美元/加元 1.2454 1.2458 -0.03 -7.27 1.3430 美元/离岸人民币 6.5824 6.5734 +0.14 -5.60 6.9726 澳元/美元 0.7804 0.7787 +0.22 +8.16 0.7215 新西兰元/美元 0.7090 0.7083 +0.10 +2.15 0.6941 澳元/日圆 87.700 87.620 +0.09 +4.01 84.320 新西兰元/日圆 79.700 79.680 +0.03 -1.81 81.170 英镑/日圆 148.86 148.74 +0.08 +3.36 144.02 澳元/新西兰元 1.1004 1.0989 +0.14 +5.98 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张荻/杜明霞/李婷仪/李爽 审校 龚芳/徐文焰/陈宗琦)