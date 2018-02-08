《全球汇市》美元指数触及两周高位，欧股开低推动投资者涌向美元

* 欧元触及两周低位，欧股再度下跌 * 美债收益率走高支撑美元 * 美元今年反弹或难以持续--调查 * 新西兰元下滑，新西兰央行按兵不动 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦2月8日 - 美元兑一篮子货币周四触及两周高位，随着欧股上日温和回升后再度下跌，投资者蜂拥投向相对安全的美元。 全球股市遭遇抛售，加上有关美国今年将至少升息三次的押注，驱动美元近几日上涨，过去一周美元指数 已累计上涨逾2%。 亚股回稳之际，欧元兑美元 稍早呈上扬，但随着欧洲股市开盘再度下跌，欧元回落。 0830GMT，欧元兑美元下跌0.3%至两周低点1.22355美元。欧元/美元自10天前触及三年高点1.2538以来，已下跌超过0.03美元。 “市场目前处于整理状态，”德国商业银行外汇分析师Esther Reichelt称。“美元在股灾期间表现相对良好，这次经验确立了接下来的市场情绪。” Reichelt并称，欧元在连续七周录得涨幅后，原本就看似将要下跌。 日圆和瑞郎等传统避险货币在近期股市暴跌环境下仅温和上涨，实际上，周四美元兑日圆和瑞郎均上扬。 “每个人都知道股市将回调，所以没什么惊慌，而这打压了对避险货币的需求，”Reichelt称。 美国公债收益率上升支撑了美元。 “昨日，美债收益率上涨，所以总体说来，这为美元带来了支撑，”三井住友信托银行市场分析师Ayako Sera表示。 指标10年期美国公债收益率 报2.824%，周三美国市场收盘报2.843%。 该指标收益率周一一度升至2.885%，创2014年1月来最高，此前公布的通胀数据走高， 导致投资人担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息次数可能多于先前预期。 根据周四发布的路透调查，分析师预期美元反弹可能难以持久。 新西兰元波动程度居发达市场货币之冠，今日下跌多达0.6%至四周低点0.7192美元，此 前新西兰央行将利率维持在纪录低点。 新西兰央行称，本周股市波动是全球市场对通胀和利率上升风险感到不安的警示信号。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2238 1.2262 -0.20 +2.02 1.1996 美元/日圆 109.60 109.31 +0.27 -2.72 112.67 欧元/日圆 134.16 134.07 +0.07 -0.75 135.18 美元/瑞郎 0.9457 0.9434 +0.24 -2.94 0.9743 英镑/美元 1.3859 1.3880 -0.15 +2.57 1.3512 美元/加元 1.2589 1.2567 +0.18 +0.10 1.2577 美元/离岸人民币 6.3423 6.3189 +0.37 -2.61 6.5125 澳元/美元 0.7812 0.7821 -0.12 +0.14 0.7801 新西兰元/美元 0.7202 0.7237 -0.48 +1.64 0.7086 欧元/瑞郎 1.1574 1.1569 +0.04 -0.98 1.1689 欧元/英镑 0.8830 0.8834 -0.05 -0.60 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8992 9.9143 -0.15 +0.61 9.8391 美元/挪威克朗 7.9296 7.9037 +0.33 -3.38 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 王琛/蔡美珍/于春红/张明钧/戴素萍/高琦/艾茂林)