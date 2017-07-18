《全球汇市》美元指数跌至10个月低点，新西兰元因国内通胀疲弱而下挫

* 又有两位共和党参议员反对特朗普政府的医改议案 * 美国疲弱经济数据令美联储升息计划成疑 * 欧元兑美元升逾1.15美元，澳元触及两年高点 * 新西兰元下跌，此前该国公布疲弱的CPI数据 路透东京7月18日 - 美元兑一篮子主要货币周二跌至10个月低点，受美联储政策紧缩步伐的不确定性，以及对特朗普政府将无法实现医改的担忧影响。 美元指数 跌至10个月低点94.75，该指数已自1月3日触及14年高位103.82以来下跌了8.4%。 周一美国又有两位共和党参议员Mike Lee和Jerry Moran表示反对修改后的医改议案后，参议院的医保改革似乎陷入很大的困境。 “如果该议案无法通过，那减税就没有资金支持。要想落实特朗普的财政政策将十分困难，”道富银行东京分支主管Bart Wakabayashi称。 上周五出炉的美国通胀和零售销售数据表现不佳，引发市场揣测美联储可能没有在年底前再度加息的理由，尽管决策官员有这样的预测。 货币市场工具 当前走势显示，目前市场预测美联储在今年余下时间加息的机率不到50%。 相比之下，欧元区、英国和加拿大央行的决策官员近期则释出了调整政策的信号，加拿大央行还在上周进行了2010年以来的首次加息。 “许多国家都在追赶美国收紧货币政策的步伐。因此美元失去优势也是自然的，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。 美元跌势加速，此前欧元升越1.15美元关口。 欧元兑美元 涨0.4%至1.1528美元，触及去年5月以来的最高水准。 欧洲央行预计将在周四的议息会议上按兵不动，同时许多投资者预计其将暗示在9月政策会议上削减刺激措施。 美元兑日圆 跌0.4%报112.30日圆，一周前触及近四个月高位114.495日圆后失去动能。 新西兰元兑美元一度下跌0.8%至0.7261美元，此前公布的数据显示，新西兰第二季消费者物价指数(CPI)较前季持平，逊于路透调查中分析师预期的上涨0.2%，且远低于第一季的增长1.0%。 该数据可能强化新西兰央行的观点，即不急于加息。 新西兰元最新报0.7315美元，因美元全线走软。 澳元兑美元上涨1.0%至两年高点0.7875美元，因铁矿石及铜等大宗商品价格受到周一中国公布强劲经济数据的拉抬，从而惠及澳元。 中国国家统计局周一公布，今年二季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，高于路透调查预估中值6.8%；环比增长1.7%。 加元兑美元周一创下14个月高位1.2627加元，之后小跌，因加拿大房屋销售数据疲弱。加元兑美元 最新报1.2657加元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1530 1.1478 +0.45 +9.67 1.0513 美元/日圆 112.19 112.62 -0.38 -4.00 116.87 欧元/日圆 129.36 129.25 +0.09 +5.05 123.14 美元/瑞郎 0.9593 0.9625 -0.33 -5.75 1.0178 英镑/美元 1.3090 1.3054 +0.28 +6.11 1.2336 美元/加元 1.2650 1.2695 -0.35 -5.81 1.3430 美元/离岸人民币 6.7540 6.7631 -0.13 -3.14 6.9726 澳元/美元 0.7873 0.7798 +0.96 +9.12 0.7215 新西兰元/美元 0.7327 0.7314 +0.18 +5.56 0.6941 澳元/日圆 88.350 87.810 +0.61 +4.78 84.320 新西兰元/日圆 82.230 82.400 -0.21 +1.31 81.170 英镑/日圆 146.87 147.01 -0.10 +1.98 144.02 澳元/新西兰元 1.0742 1.0653 +0.84 +3.46 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 白云/许娜/侯雪苹/李爽/李婷仪 审校 郑茵/艾茂林/杜明霞/张若琪)