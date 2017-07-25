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2017年7月25日 / 早上8点02分 / 14 天内

《全球汇市》美元指数跌至13个月低位，市场等待美联储会议

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 欧元区及中国经济前景改善
    * 美联储将考虑缩表计划
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦7月25日 - 美元指数周二跌至13个月低位，延续近期跌势，投资者在等待今日稍晚将开始的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议。
    
    美元受到疲弱美国经济数据打压，削弱了美联储未来数月升息的理由。而欧洲和中国经济前景正在改善。
    
     欧洲及其他地区收紧货币政策的前景，可能使美联储的政策难题更趋复杂。美联储正在考虑减持其在2008年金融危机之后所购买债券的计划            。美联储会议将在周三结束。
    
    周二早盘，美元指数      跌至2016年6月以来的最低水位93.815。上月美元指数已下跌近4%，今年以来已下挫逾8%。

    华盛顿有关俄罗斯被怀疑有意干预去年美国总统选举的政治纷扰，也令美元承压，同时打压了通胀预期。
    
    美元兑日圆      周二小幅跌至111日圆，周一最低跌至110.625日圆，为6月中以来低位。
    
    国际货币基金组织(IMF)周一维持今明两年全球经济增长预估不变，但上调对欧元区和中国的增长预估。            
     
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1649  1.1638  +0.09 +10.81  1.0513
    美元/日圆                   111.19  111.09  +0.09  -4.86  116.87
    欧元/日圆                   129.52  129.31  +0.16  +5.18  123.14
    美元/瑞郎                   0.9473  0.9464  +0.10  -6.93  1.0178
    英镑/美元                   1.3027  1.3026  +0.01  +5.60  1.2336
    美元/加元                   1.2515  1.2507  +0.06  -6.81  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7481  6.7474  +0.01  -3.22  6.9726
    澳元/美元                   0.7931  0.7922  +0.11  +9.92  0.7215
    新西兰元/美元               0.7431  0.7436  -0.07  +7.06  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1037  1.1016  +0.19  +2.99  1.0717
    欧元/英镑                   0.8942  0.8932  +0.11  +4.98  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5632  9.5627  +0.01  -0.17  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9923  8.0043  -0.15  -7.46  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/王琛/徐文焰；审校 孙茉莉/王颖/王洋)

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