《全球汇市》美元指数陷入13个月低点，空头仓位达到2013年2月来最高

* 美元空仓创2013年2月以来最高 * 美债收益率下滑也带来压力 * 美联储本周不太可能给予美元支撑 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦7月24日 - 美元指数周一跌至13个月低点，因美国公债收益率走弱，以及经济数据低迷，减弱了美联储在今年进一步加息的理由。 据路透计算以及美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，美元的投机性空头仓位 上周达到2013年2月以来的最高。 “美元下跌看来是阻力最小的一条路，因美国公布的数据疲软，政局上也有不确定性，”伦敦CMC Capital Markets首席市场策略师Michael Hewson表示。 美元指数 周一跌至93.823，创2016年6月以来最低。 美元指数自3月触顶之后就不断下滑，近几周更是因美国公债收益率走低而加速下跌。指标美国10年期公债收益率 两周内已经下跌16个基点。 有关俄罗斯是否操弄美国2016年大选、以及美国总统特朗普选举团是否有与俄罗斯合谋等调查，都成了美国政府提振经济成长计画的障碍，也对美元不利。 本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)将举行政策会议，交易员预计美元的日子不会轻松。美元指数有望测试2016年6月低位93.451。 市场预计美联储将维持政策利率不变，CME的Fedwatch工具显示，年底前升息的几率已经降至50%以下。 “FOMC周三的决议可能不算什么大事，因我们的策略师预计对经济背景的描述只有小幅调整，而政策语言不会调整，”RBC资本市场的策略师团队在报告中称。 一些分析师建议通过欧元 操作来做空美元，因欧洲经济数据好转，令人益发预计欧洲央行将逐渐收紧货币政策。 0737GMT，欧元兑美元 报1.1647，距离此前在亚洲时段触及的近两年高位低不到0.005美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1640 1.1661 -0.18 +10.72 1.0513 美元/日圆 110.82 111.10 -0.25 -5.18 116.87 欧元/日圆 128.98 129.61 -0.49 +4.74 123.14 美元/瑞郎 0.9466 0.9455 +0.12 -7.00 1.0178 英镑/美元 1.3008 1.2992 +0.12 +5.45 1.2336 美元/加元 1.2531 1.2537 -0.05 -6.69 1.3430 美元/离岸人民币 6.7488 6.7566 -0.12 -3.21 6.9726 澳元/美元 0.7950 0.7911 +0.49 +10.19 0.7215 新西兰元/美元 0.7436 0.7454 -0.24 +7.13 0.6941 欧元/瑞郎 1.1019 1.1027 -0.07 +2.82 1.0717 欧元/英镑 0.8945 0.8975 -0.33 +5.01 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5964 9.6100 -0.14 +0.17 9.5799 美元/挪威克朗 8.0374 8.0343 +0.04 -6.94 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王洋/张明钧/艾茂林; 审校 刘秀红/高琦/于春红)