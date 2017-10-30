《全球汇市》美元接近三个月高位，加泰罗尼亚动荡局势令欧元承压

* 加泰罗尼亚动荡不安及欧洲央行令欧元承压 * 日圆持稳，因日本央行会议料按兵不动 路透东京10月30日 - 美元指数周一徘徊在近三个月高位；欧元则在整理跌势，此前欧洲央行政策决议及西班牙加泰罗尼亚动荡局势导致欧元创下年内最大单周跌幅。 美元指数 小跌0.1%至94.857，但仍距离周五的三个月高位95.150不远。 欧元兑美元 持稳于1.1605美元，上周五曾跌至三个月低点1.1574，周线下跌1.6%，创11个月来最大单周跌幅。 被解职的加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周六号召对西班牙中央政府接管发动和平的“民主反对”活动。该地区单方面宣布独立后，中央政府宣布直接接管。 欧洲央行周四表示，将从1月起将月度购债规模减半至300亿欧元，但将购债计划延长至明年9月底。此举让投资者押注欧洲央行在2019年之前不会升息。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示：“欧洲央行希望在更长时间内维持宽松政策，以实现通胀目标。” “所以最近欧元下行走势在意料之中，而且我认为还将持续一段时间，”他说，“在加泰罗尼亚局势稳定下来之前，仍将阻碍欧元上行。” 不同于欧洲央行，预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)将开始升息，可能最早在12月份进行。 美联储将于周二和周三举行为期两天的政策会议，预计将维持利率不变。 两名知情消息人士周五透露，美国总统特朗普目前倾向于提名美联储理事鲍威尔为下一任美联储主席。特朗普将于本周宣布提名人选。 美元兑日圆 持稳于113.69日圆，上周五曾触及三个月高位114.45日圆。 在周二的两天会议上，日本央行料将保持承诺不变，维持短期利率目标在负0.1%、10年 期日债收益率目标在零水平左右。 日本央行总裁黑田东彦的任期将于明年4月结束，日经新闻周六报导，在下任央行总裁 人选中黑田东彦处于领先，这或许意味着日本央行将继续实行超宽松货币政策。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1600 1.1608 -0.07 +10.34 1.0513 美元/日圆 113.79 113.67 +0.11 -2.64 116.87 欧元/日圆 132.01 131.91 +0.08 +7.20 123.14 美元/瑞郎 0.9983 0.9975 +0.08 -1.92 1.0178 英镑/美元 1.3133 1.3127 +0.05 +6.46 1.2336 美元/加元 1.2831 1.2805 +0.20 -4.46 1.3430 美元/离岸人民币 6.6446 6.6465 -0.03 -4.70 6.9726 澳元/美元 0.7669 0.7676 -0.09 +6.29 0.7215 新西兰元/美元 0.6857 0.6879 -0.32 -1.21 0.6941 澳元/日圆 87.280 87.240 +0.05 +3.51 84.320 新西兰元/日圆 78.040 78.140 -0.13 -3.86 81.170 英镑/日圆 149.44 149.26 +0.12 +3.76 144.02 澳元/新西兰元 1.1184 1.1167 +0.15 +7.71 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/王兴亚/王灿/王琛；审校 王丽鑫/陈宗琦/徐文焰/李婷仪)