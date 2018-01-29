《全球汇市》美元接近三周低位，市场怀疑美国政策且收益率优势减弱

* 美元指数接近三年低位，受美国财长努钦讲话影响 * 美元投资收益的相对吸引力也减弱 路透东京1月29日 - 美元兑一篮子主要货币周一接近三年低位，难以从连续六周的跌势中抽身，受累于收益率优势蒸发、以及对于华盛顿强势美元承诺的怀疑。 美元指数 报89.059，周四曾跌至三年低位88.429。 美国财长努钦上周对弱势美元的默许极大地鼓舞了美元空头。虽然美国总统特朗普随后试图出面救火，但伤害已经造成，美元自去年11月以来的跌势仍无减弱迹象。 美元的收益率相对优势也正在逐渐削弱。随着欧洲央行等央行逐步撤回宽松货币政策，这些地方的短期利率水平预计将会上升。 美国股市的估值在全球位居前列，促使投资者去其他地方寻找价值洼地。 美元兑日圆 报108.72日圆，为9月中旬以来低位，本月迄今跌幅已超过3%。 日本央行总裁黑田东彦在达沃斯讲话称，通胀率终于接近该行的目标。这引起外界对其撤回大规模刺激政策的预期。 日本央行发言人称黑田只是重申央行的官方观点后，日圆回吐部分涨幅。 但这显示出，对于日本央行有关撤回刺激政策的最轻微暗示，市场都非常敏感。 “很多外国投资者现在押注日本央行调整政策。美元/日圆若跌破9月低点107.32，将不会存在有力支撑。跌破该水平可能意味着进入新的交易区间，”大和证券资深分析师Yukio Ishizuki称。 欧元兑美元 报1.2428，距周四触及的三年高点1.2538不远，在上周上涨1.7%后保持上行动能。上周该货币对连续第六周上涨。 但欧元过去几天未能保持在1.25美元上方，有些交易员将这看做是欧元后继乏力的表现。 美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，投机者在芝加哥交易的欧元/美元期货净多仓升至纪录高位，暗示可能出现获利了结。 澳元兑美元 持坚在0.8109，周五曾触及20个月高位0.8136。 离岸人民币 周一早盘涨0.2%至6.3157，接近周四的6.2968，即2015年8月以来最强水平。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2400 1.2419 -0.15 +3.37 1.1996 美元/日圆 108.83 108.70 +0.12 -3.41 112.67 欧元/日圆 134.96 135.02 -0.04 -0.16 135.18 美元/瑞郎 0.9355 0.9335 +0.21 -3.98 0.9743 英镑/美元 1.4131 1.4168 -0.26 +4.58 1.3512 美元/加元 1.2335 1.2309 +0.21 -1.92 1.2577 美元/离岸人民币 6.3259 6.3250 +0.01 -2.87 6.5125 澳元/美元 0.8098 0.8109 -0.14 +3.81 0.7801 新西兰元/美元 0.7329 0.7353 -0.33 +3.43 0.7086 澳元/日圆 88.120 88.180 -0.07 +0.26 87.890 新西兰元/日圆 79.770 79.950 -0.23 -0.09 79.840 英镑/日圆 153.77 153.78 -0.01 +1.09 152.11 澳元/新西兰元 1.1045 1.1026 +0.17 +0.35 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/徐文焰/王丽鑫/王颖；审校 张涛/李爽)