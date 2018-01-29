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January 29, 2018 / 1:19 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元接近三周低位，市场怀疑美国政策且收益率优势减弱

3 分钟阅读

    * 美元指数接近三年低位，受美国财长努钦讲话影响
    * 美元投资收益的相对吸引力也减弱

    路透东京1月29日 - 美元兑一篮子主要货币周一接近三年低位，难以从连续六周的跌势中抽身，受累于收益率优势蒸发、以及对于华盛顿强势美元承诺的怀疑。
    
    美元指数      报89.059，周四曾跌至三年低位88.429。

    美国财长努钦上周对弱势美元的默许极大地鼓舞了美元空头。虽然美国总统特朗普随后试图出面救火，但伤害已经造成，美元自去年11月以来的跌势仍无减弱迹象。
    
    美元的收益率相对优势也正在逐渐削弱。随着欧洲央行等央行逐步撤回宽松货币政策，这些地方的短期利率水平预计将会上升。
    
    美国股市的估值在全球位居前列，促使投资者去其他地方寻找价值洼地。
    
    美元兑日圆      报108.72日圆，为9月中旬以来低位，本月迄今跌幅已超过3%。

    日本央行总裁黑田东彦在达沃斯讲话称，通胀率终于接近该行的目标。这引起外界对其撤回大规模刺激政策的预期。            
    
    日本央行发言人称黑田只是重申央行的官方观点后，日圆回吐部分涨幅。
    
    但这显示出，对于日本央行有关撤回刺激政策的最轻微暗示，市场都非常敏感。
    
    “很多外国投资者现在押注日本央行调整政策。美元/日圆若跌破9月低点107.32，将不会存在有力支撑。跌破该水平可能意味着进入新的交易区间，”大和证券资深分析师Yukio Ishizuki称。
    
    欧元兑美元      报1.2428，距周四触及的三年高点1.2538不远，在上周上涨1.7%后保持上行动能。上周该货币对连续第六周上涨。

    但欧元过去几天未能保持在1.25美元上方，有些交易员将这看做是欧元后继乏力的表现。
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，投机者在芝加哥交易的欧元/美元期货净多仓升至纪录高位，暗示可能出现获利了结。
        
    澳元兑美元      持坚在0.8109，周五曾触及20个月高位0.8136。
    
    离岸人民币        周一早盘涨0.2%至6.3157，接近周四的6.2968，即2015年8月以来最强水平。

                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2400  1.2419  -0.15  +3.37  1.1996
    美元/日圆                   108.83  108.70  +0.12  -3.41  112.67
    欧元/日圆                   134.96  135.02  -0.04  -0.16  135.18
    美元/瑞郎                   0.9355  0.9335  +0.21  -3.98  0.9743
    英镑/美元                   1.4131  1.4168  -0.26  +4.58  1.3512
    美元/加元                   1.2335  1.2309  +0.21  -1.92  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3259  6.3250  +0.01  -2.87  6.5125
    澳元/美元                   0.8098  0.8109  -0.14  +3.81  0.7801
    新西兰元/美元               0.7329  0.7353  -0.33  +3.43  0.7086
    澳元/日圆                   88.120  88.180  -0.07  +0.26  87.890
    新西兰元/日圆               79.770  79.950  -0.23  -0.09  79.840
    英镑/日圆                   153.77  153.78  -0.01  +1.09  152.11
    澳元/新西兰元               1.1045  1.1026  +0.17  +0.35  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘秀红/徐文焰/王丽鑫/王颖；审校 张涛/李爽)
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