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January 22, 2018 / 7:13 AM / a day ago

《全球汇市》美元摆脱因政府关门导致的跌势，美债收益率上涨带来支撑

3 分钟阅读

    * 美元承压，但勉力维持在三年低点上方
    * 汇价似已消化美国政府关门的影响
    * 美债收益率位于三年半高位，支撑美元
    * 英镑连涨七天后转跌，因英国零售销售数据疲弱

    路透东京1月22日 - 美元周一重新站稳脚跟，此前受美国政府停摆影响下跌，美债收益率(殖利率)上涨给美元带来支撑，投资者对华盛顿政治僵局的看法也相对淡定。

    美国政府从周五午夜开始正式关门，此前民主党与共和党未能在最后时刻就拨款问题达成一致，双方在移民和边境安全等问题上僵持不下。            

    为了打破这样的僵局，美国参议院的共和党和民主党领袖周日举行了会谈。参议院料将在0600GMT就是否推进一项措施以支持政府运转到2月8日进行投票表决。
    
    “市场对于美国政治局势习以为常，并未对政府关门有过多解读，关门更像是一场政治秀，”FPG证券社长深谷幸司称。
    
    美元指数      最初下跌至90.155，但最新上涨0.1%至90.665，成功守在周四创下的三年低点90.113上方。

    欧元兑美元      略跌至1.2221，此前最高攀升至1.2275，并未能再次站上周三所及三年高位1.2323。

    “美元跌势受到限制，因事实证明持续到周五的谈判难度很大，而市场有时间来消化美国政府停摆，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。
    
    “预计停摆也不会持续很长时间。然而，如果停摆达几个星期，那么我们就得开始担心其对美国经济的负面影响了。”
    
    美元兑日圆      几近持平于110.860，收复了早前失地，距周三触及的四个月低点110.190日圆仍有一些距离。
    
    美债收益率上升为美元提供了些许支持。

    美国10年期公债收益率          延续周五升势，并触及三年半高点
2.672%。受风险资产之前上涨影响，债市上周大多数时间处于守势。

   “美债收益率与美元反向联动已有一段时间，但有迹象显示两者之间
的这种脱离关系最终开始反转，”FPG证券的Fukaya说。

    澳元兑美元        近持平于0.7989，新西兰元兑美元        亦持
平于0.7277。
    
    英镑兑美元        下滑0.3%至1.3862，周五英国公布令人失望的零
售销售数据之后，英镑汇率从周三所及一年半高位1.3942美元回落。
    
    周五下滑之前，英镑兑美元已连涨七个交易日，交易员对欧盟有关英
国退欧谈判的正面消息表示欢迎。
    
                                          纽约   当日  今年来  2
017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元                   1.2219  1.2220  -0.01  +1.86  1.
1996
    美元/日圆                   110.85  110.76  +0.08  -1.62  11
2.67
    欧元/日圆                   135.45  135.41  +0.03  +0.20  13
5.18
    美元/瑞郎                   0.9623  0.9628  -0.05  -1.23  0.
9743
    英镑/美元                   1.3867  1.3849  +0.13  +2.63  1.
3512
    美元/加元                   1.2478  1.2487  -0.07  -0.79  1.
2577
    美元/离岸人民币                6.4124  6.3997  +0.20  -1.54 
 6.5125
    澳元/美元                   0.7986  0.7990  -0.05  +2.37  0.
7801
    新西兰元/美元               0.7275  0.7275  +0.00  +2.67  0.
7086
    澳元/日圆                   88.540  88.530  +0.01  +0.74  87
.890
    新西兰元/日圆               80.660  80.550  +0.14  +1.03  79
.840
    英镑/日圆                   153.71  153.54  +0.11  +1.05  15
2.11
    澳元/新西兰元               1.0974  1.0985  -0.10  -0.30  1.
1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 王颖/李春喜/艾茂林/张明钧/高琦/王洋/于春红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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