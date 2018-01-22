《全球汇市》美元摆脱因政府关门导致的跌势，美债收益率上涨带来支撑

* 美元承压，但勉力维持在三年低点上方 * 汇价似已消化美国政府关门的影响 * 美债收益率位于三年半高位，支撑美元 * 英镑连涨七天后转跌，因英国零售销售数据疲弱 路透东京1月22日 - 美元周一重新站稳脚跟，此前受美国政府停摆影响下跌，美债收益率(殖利率)上涨给美元带来支撑，投资者对华盛顿政治僵局的看法也相对淡定。 美国政府从周五午夜开始正式关门，此前民主党与共和党未能在最后时刻就拨款问题达成一致，双方在移民和边境安全等问题上僵持不下。 为了打破这样的僵局，美国参议院的共和党和民主党领袖周日举行了会谈。参议院料将在0600GMT就是否推进一项措施以支持政府运转到2月8日进行投票表决。 “市场对于美国政治局势习以为常，并未对政府关门有过多解读，关门更像是一场政治秀，”FPG证券社长深谷幸司称。 美元指数 最初下跌至90.155，但最新上涨0.1%至90.665，成功守在周四创下的三年低点90.113上方。 欧元兑美元 略跌至1.2221，此前最高攀升至1.2275，并未能再次站上周三所及三年高位1.2323。 “美元跌势受到限制，因事实证明持续到周五的谈判难度很大，而市场有时间来消化美国政府停摆，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 “预计停摆也不会持续很长时间。然而，如果停摆达几个星期，那么我们就得开始担心其对美国经济的负面影响了。” 美元兑日圆 几近持平于110.860，收复了早前失地，距周三触及的四个月低点110.190日圆仍有一些距离。 美债收益率上升为美元提供了些许支持。 美国10年期公债收益率 延续周五升势，并触及三年半高点 2.672%。受风险资产之前上涨影响，债市上周大多数时间处于守势。 “美债收益率与美元反向联动已有一段时间，但有迹象显示两者之间 的这种脱离关系最终开始反转，”FPG证券的Fukaya说。 澳元兑美元 近持平于0.7989，新西兰元兑美元 亦持 平于0.7277。 英镑兑美元 下滑0.3%至1.3862，周五英国公布令人失望的零 售销售数据之后，英镑汇率从周三所及一年半高位1.3942美元回落。 周五下滑之前，英镑兑美元已连涨七个交易日，交易员对欧盟有关英 国退欧谈判的正面消息表示欢迎。 纽约 当日 今年来 2 017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2219 1.2220 -0.01 +1.86 1. 1996 美元/日圆 110.85 110.76 +0.08 -1.62 11 2.67 欧元/日圆 135.45 135.41 +0.03 +0.20 13 5.18 美元/瑞郎 0.9623 0.9628 -0.05 -1.23 0. 9743 英镑/美元 1.3867 1.3849 +0.13 +2.63 1. 3512 美元/加元 1.2478 1.2487 -0.07 -0.79 1. 2577 美元/离岸人民币 6.4124 6.3997 +0.20 -1.54 6.5125 澳元/美元 0.7986 0.7990 -0.05 +2.37 0. 7801 新西兰元/美元 0.7275 0.7275 +0.00 +2.67 0. 7086 澳元/日圆 88.540 88.530 +0.01 +0.74 87 .890 新西兰元/日圆 80.660 80.550 +0.14 +1.03 79 .840 英镑/日圆 153.71 153.54 +0.11 +1.05 15 2.11 澳元/新西兰元 1.0974 1.0985 -0.10 -0.30 1. 1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 王颖/李春喜/艾茂林/张明钧/高琦/王洋/于春红)