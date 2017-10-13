《全球汇市》美元收复失地，稍早因令人失望通胀数据下跌

* 汽油提振美国9月消费者物价，基础通胀温和

* 英镑兑美元升至近两周高位

路透纽约10月13日 - 美元兑一篮子货币周五几无变动，收复稍早的失地。数据显示9月美国消费者物价升幅不及预期，直指通胀迟滞，可能令美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员担忧美国通胀，一度拖累美元走低。

美国劳工部公布，美国9月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.5%，8月上升0.4%。路透访查分析师预估为上涨0.6%。

9月CPI以八个月以来最快速度上升，但很大程度是因为汽油价格急升，此前美国墨西哥湾炼油厂因飓风关系关闭部分生产。9月基础通胀仍然迟滞。

美元指数升0.02%，至93.072，稍早降至逾两周低位92.749。本周周线下跌约0.75%，是五周内表现最差的一周。

“市场出现膝跳反应，可能反应过度。冷静下来之后，交易商再度买入美元，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部董事Karl Schamotta说。

美联储今年已加息两次，暗示今年晚些时候第三次升息。

根据CME Group的FedWatch工具，金融市场现在消化12月升息机率为约83%。

周五美国总统特朗普选择不再核证伊朗遵守了2015年核协议，且警告称他可能最终终止该协议，他的讲话对伊朗2015年核协议带来沉重的打击后，美元微幅攀升。

“特朗普不愿意核证伊朗遵守了核协议，燃点全球风险厌恶情绪，地缘政治前景令市场更加犹豫。”Schamotta说。

美元兑日圆下滑0.37%。

日本是全球最大债权国，交易商倾向假设日本投资者在危机出现时会汇回资金，所以推升日圆。

欧元下跌0.07%，至1.1821美元，此前欧洲央行总裁德拉吉称区内通胀进展不够，欧元区仍需要大量货币刺激政策。

“德拉吉对围绕欧洲央行10月26日会议的预期确实浇了冷水，”Schamotta称。

英镑触及11日高位，盘中交投震荡，可望录得四周内表现最好的一周，受助于英国可能获得两年退欧过渡期协议的迹象。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)