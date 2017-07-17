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《全球汇市》美元整理跌势，中国强于预期经济数据捧热利差交易
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2017年7月17日 / 早上7点54分 / 22 天前

《全球汇市》美元整理跌势，中国强于预期经济数据捧热利差交易

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 澳元触及两年高位
    * 中国一连串经济数据优于预期，提振风险偏好
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦7月17日 - 美元兑一篮子货币周一在10个月低点附近，中国公布的一系列经济数据优于预期，带来乐观人气，促使投资者增加对澳元等高收益率货币的杠杆头寸。

    一些较大的涨势出现在日圆的交叉汇率，例如日圆兑英镑日内上涨0.1%，因在最新数据出炉后，投资人扩大押注美国仅会非常缓慢的升息。
    
    CMC Markets策略师David Madden表示，“最新数据出炉后，风险前景的偏多，各市场看来都将增加持仓，特别是那些高收益的市场。”    
    
    中国第二季国内生产总值(GDP)表现优于预期，较上年同期成长6.9%，零售销售及工业生产也相当强劲。
    
    澳元        冲上两年高点，上涨过程中突破了位于0.7700/7778区间的重要技术阻力，最新报0.7814美元，多头目标为200周移动均线切入位0.8018美元。

    美国升息的可能性下降至不到50%，因上周五公布的最新美国通胀数据疲弱。本周无重要数据出炉，市场有大量时间来斟酌未来的利率走向。
    
    通胀数据再次令人失望，给美联储对通胀将很快反弹的信心打上问号。            
    
    最新的仓位数据显示，市场对美元也转为看空。但是，利差交易大量涌现，日圆空仓处于2015年6月以来最高水准。
    
    美元兑日圆      基本持平于112.575日圆。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1440  1.1467  -0.24  +8.82  1.0513
    美元/日圆                   112.56  112.50  +0.05  -3.69  116.87
    欧元/日圆                   128.78  129.05  -0.21  +4.58  123.14
    美元/瑞郎                   0.9644  0.9633  +0.11  -5.25  1.0178
    英镑/美元                   1.3069  1.3095  -0.20  +5.94  1.2336
    美元/加元                   1.2661  1.2640  +0.17  -5.73  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7704  6.7640  +0.09  -2.90  6.9726
    澳元/美元                   0.7805  0.7828  -0.29  +8.18  0.7215
    新西兰元/美元               0.7318  0.7345  -0.37  +5.43  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1034  1.1049  -0.14  +2.96  1.0717
    欧元/英镑                   0.8752  0.8749  +0.03  +2.75  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5364  9.5276  +0.09  -0.45  9.5799
    美元/挪威克朗               8.1841  8.1830  +0.01  -5.24  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘秀红/张明钧/王琛；审校 李春喜/于春红/徐文焰/蔡美珍)

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