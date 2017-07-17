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《全球汇市》美元整理跌势，中国经济数据优于预期
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2017年7月17日 / 凌晨2点43分 / 23 天前

《全球汇市》美元整理跌势，中国经济数据优于预期

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元触及一系列低点，之前美国公布的通胀和零售销售数据疲软
    * 波动性下降利好风险资产和利差交易
    * 中国一连串经济数据优于预期，GDP同比成长6.9%

    路透悉尼7月17日 - 美元周一触及10个月低点，因美国大举收紧政策的风险减弱，促使投资者增加对高收益率货币或风险资产的杠杆头寸。
    
    中国二季度GDP同比增长6.9%，轻易超过预期，市场乐观人气加深。

    中国社会消费品零售及工业增加值数据强劲，协助扳回上海股市       开盘疲弱表现；上海股市开低可能是受到中国金融监管收紧的传闻影响。
    
    “这对全球经济增长也是好消息，因为中国是全球第二大经济体，”悉尼CommSec基金经理人Craig James称。
    
    “从这份数据来看，现在没有宽松的需要，也没有收紧的需要，因为通胀压力受到良好控制，”他指出。“所以我认为央行就只是继续密切关注。”
    
    欧元目前在2016年5月以来高点附近，英镑则在去年9月以来高位。英镑兑美元      周五跳升1.2%，创三个月来最大涨幅，升至1.3106美元。

    欧元      徘徊在1.1448美元水平，略低于重要阻力位1.1489。美元指数      报95.177，处于9月以来低点。
    
    美元/日圆      报112.61日圆，略扳回失地，上周五曾大幅下跌，因周五公布的数据显示，美国消费者物价和零售销售意外疲弱，这令美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀很快反弹的信心成疑。
    
    
    **缓慢行动**
    
    “好坏不一的形势有可能使美联储持谨慎态度，市场降低了今年将进一步升息的机率一点也不奇怪，”澳新银行分析师David Plank说。

    “这是不是会推迟启动资产负债表正常化的进程还不得而知，但我们对美联储目前是否愿意推进那个进程表示怀疑。”

    联邦基金利率期货       暗示，美联储在12月前再次升息的机率约为50%，而且对明年全年升息次数的预期低于两次。美联储决策者曾暗示今年还会再升息一次，2018年将再升息四次。
    
    美联储将缓慢行动的前景拖累华尔街青睐的恐惧指标下滑，芝加哥期权交易所波动率指数      跌至1993年12月以来最低位。
    
    市场平静时期有利于利差交易，因市况骤然逆转的风险减少，投资者无需将杠杆部位平仓。
    
    这促使了资金涌向澳元、墨西哥披索、南非兰特、新兴市场货币等高收益货币。

    澳元兑美元        冲上两年高点，并且升破在0.7700/7778区间的重要技术阻力位。澳元最新报0.7820美元，多头目标指向0.8026附近的200周移动均线切入位。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1458  1.1467  -0.08  +8.99  1.0513
    美元/日圆                   112.66  112.50  +0.14  -3.60  116.87
    欧元/日圆                   129.08  129.05  +0.02  +4.82  123.14
    美元/瑞郎                   0.9645  0.9633  +0.12  -5.24  1.0178
    英镑/美元                   1.3094  1.3095  -0.01  +6.14  1.2336
    美元/加元                   1.2658  1.2640  +0.14  -5.75  1.3430
    美元/离岸人民币                6.7655  6.7640  +0.02  -2.97  6.9726
    澳元/美元                   0.7812  0.7828  -0.20  +8.27  0.7215
    新西兰元/美元               0.7324  0.7345  -0.29  +5.52  0.6941
    澳元/日圆                   88.030  88.070  -0.05  +4.40  84.320
    新西兰元/日圆               82.510  82.650  -0.17  +1.65  81.170
    英镑/日圆                   147.53  147.38  +0.10  +2.44  144.02
    澳元/新西兰元               1.0667  1.0645  +0.21  +2.74  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 于春红/蔡美傅/孙茉莉; 审校 王丽鑫/郑茵/高琦/艾茂林)

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