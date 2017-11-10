《全球汇市》美元整理跌势，投资者担忧美国税改计划

* 参议院税改议案与众议院版本不同，市场担忧升温 * 欧元进一步远离本周触及的三个半月低位 * 美元本月可能面临获利了结--策略师 路透东京11月10日 - 美元周五整理跌势，周线料将录得跌幅；之前美国参议院共和党提出的税改议案令人失望，导致美元下滑。该税改版本将推迟预期中的公司税下调。 美元指数 日内几近持平，报94.483，上日下跌0.36%。周线下跌0.5%。 周四披露的美国参院版税改方案中，与众议院版本一样提议把企业税从35%降至20%，但参议院的计划是推迟到2019年实施。 参众两院要求对美国跨国企业在海外所持有的2.6万亿美元国外获利进行课税。参议院希望现金和流动资产课税12%，非流动资产课税5%。众议院周四进行修案，税率分别为14%和7%。 参众两院的方案在未来10年会令美国预算赤字及国家债务增加1.5万亿美元。这在以前，可能面临共和党人士的批评。 美元兑日圆 小涨0.1%至113.40日圆，远低于周一触及的八个月高点114.737，周线累计跌0.6%。 “我一直在警告说，11月对美元来说可能是个危险的月份，”大和证券驻东京首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。 他表示，本月关帐的基金可能对美元多仓与美股持仓获利了结，并称美国税改计划的细节，可能为他们提供卖出的理由。 美债收益率上涨支撑美元，10年期美债收益率 报2.338%，周四收报2.331%。税改的不确定性导致美债收益率下滑，不过本周政府与企业债的供应令公债价格承压，带动收益率再度回升。 欧元 上涨0.1%至1.1650美元，周线上升0.4%，远高于周二大跌触及的三个半月低点1.1553美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1651 1.1640 +0.09 +10.82 1.0513 美元/日圆 113.34 113.46 -0.11 -3.02 116.87 欧元/日圆 132.08 132.08 +0.00 +7.26 123.14 美元/瑞郎 0.9938 0.9938 +0.00 -2.36 1.0178 英镑/美元 1.3146 1.3149 -0.02 +6.57 1.2336 美元/加元 1.2669 1.2681 -0.09 -5.67 1.3430 美元/离岸人民币 6.6470 6.6474 -0.01 -4.67 6.9726 澳元/美元 0.7686 0.7678 +0.10 +6.53 0.7215 新西兰元/美元 0.6953 0.6946 +0.10 +0.17 0.6941 澳元/日圆 87.140 87.110 +0.03 +3.34 84.320 新西兰元/日圆 78.840 78.820 +0.03 -2.87 81.170 英镑/日圆 149.02 149.12 -0.07 +3.47 144.02 澳元/新西兰元 1.1052 1.1050 +0.02 +6.44 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/侯雪苹/陈宗琦；审校 龚芳/李婷仪/李爽)