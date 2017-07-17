《全球汇市》美元整理跌幅，中国数据向好助推利差交易

* 美元触及一系列低点，之前美国公布的通胀和零售销售数据疲软 * 中国一连串经济数据优于预期，GDP同比成长6.9% * 波动性下降利好风险资产和利差交易 路透悉尼7月17日 - 美元周一在10个月低点附近，由于中国经济数据向好，且美国只可能逐步紧缩政策，这些因素促使投资者增加对高收益率货币和风险资产的杠杆头寸。 中国二季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，远超过预期，此外中国社会消费品零售及工业增加值数据均表现强劲。 “这对全球经济增长也是好消息，因为中国是全球第二大经济体，”悉尼CommSec首席分析师Craig James称。 “从这份数据来看，现在没有宽松的需要，也没有收紧的需要，因为通胀压力受到良好控制，”他指出。“所以我认为央行就只是继续密切关注。” 技术图表显示，欧元接近2016年5月创下的高位，英镑处在去年9月以来最高位。英镑兑美元 周五跳涨1.2%，为三个月最大单日涨幅，最新约报1.3093美元。 欧元兑美元 在1.1458美元附近徘徊，且距离关键阻力位1.1489美元不远。美元指数 报95.212，触及9月以来最低水位。 美元兑日圆 报112.64日圆，略微扳回失地，上周五曾大幅下跌，因周五公布的数据显示，美国消费者物价和零售销售意外疲弱。物价数据再次令人失望，给美联储对通胀将很快反弹的信心打上了一个问号。 **缓慢行动** “好坏不一的形势有可能使美联储持谨慎态度，市场降低了今年将进一步升息的机率一点也不奇怪，”澳新银行分析师David Plank说。 “这是不是会推迟启动资产负债表正常化的进程还不得而知，但我们对美联储目前是否愿意推进那个进程表示怀疑。” 联邦基金利率期货 暗示，美联储在12月前再次升息的机率约为50%，而且对明年全年升息次数的预期低于两次。美联储决策者曾暗示今年还会再升息一次，2018年将再升息四次。 美联储将缓慢行动的前景拖累华尔街青睐的恐惧指标下滑，芝加哥期权交易所波动率指数 跌至1993年12月以来最低位。 市场平静时期有利于利差交易，因市况骤然逆转的风险减少，投资者无需将杠杆部位平 仓。 这促使资金涌向澳元、墨西哥披索、南非兰特等高收益货币，以及涌入新兴市场股市。 澳元兑美元 冲上两年高点，并且升破在0.7700/7778区间的重要技术阻力位。 澳元最新报0.7814美元，多头目标指向0.8026附近的200周移动均线切入位。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1451 1.1467 -0.14 +8.92 1.0513 美元/日圆 112.64 112.50 +0.12 -3.62 116.87 欧元/日圆 129.01 129.05 -0.03 +4.77 123.14 美元/瑞郎 0.9650 0.9633 +0.18 -5.19 1.0178 英镑/美元 1.3080 1.3095 -0.11 +6.03 1.2336 美元/加元 1.2664 1.2640 +0.19 -5.70 1.3430 美元/离岸人民币 6.7693 6.7640 +0.08 -2.92 6.9726 澳元/美元 0.7808 0.7828 -0.26 +8.22 0.7215 新西兰元/美元 0.7329 0.7345 -0.22 +5.59 0.6941 澳元/日圆 87.960 88.070 -0.12 +4.32 84.320 新西兰元/日圆 82.580 82.650 -0.08 +1.74 81.170 英镑/日圆 147.35 147.38 -0.02 +2.31 144.02 澳元/新西兰元 1.0650 1.0645 +0.05 +2.57 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/徐文焰/王琛/张明钧/艾茂林; 审校 徐文焰/王兴亚/白云/张若琪/于春红)