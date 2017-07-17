FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
22 天内
《全球汇市》美元整理跌幅，中国数据向好助推利差交易
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月17日 / 早上6点20分 / 22 天内

《全球汇市》美元整理跌幅，中国数据向好助推利差交易

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元触及一系列低点，之前美国公布的通胀和零售销售数据疲软
    * 中国一连串经济数据优于预期，GDP同比成长6.9%
    * 波动性下降利好风险资产和利差交易

    路透悉尼7月17日 - 美元周一在10个月低点附近，由于中国经济数据向好，且美国只可能逐步紧缩政策，这些因素促使投资者增加对高收益率货币和风险资产的杠杆头寸。

    中国二季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，远超过预期，此外中国社会消费品零售及工业增加值数据均表现强劲。
    
    “这对全球经济增长也是好消息，因为中国是全球第二大经济体，”悉尼CommSec首席分析师Craig James称。
    
    “从这份数据来看，现在没有宽松的需要，也没有收紧的需要，因为通胀压力受到良好控制，”他指出。“所以我认为央行就只是继续密切关注。”

    技术图表显示，欧元接近2016年5月创下的高位，英镑处在去年9月以来最高位。英镑兑美元      周五跳涨1.2%，为三个月最大单日涨幅，最新约报1.3093美元。
    
    欧元兑美元      在1.1458美元附近徘徊，且距离关键阻力位1.1489美元不远。美元指数      报95.212，触及9月以来最低水位。
    
    美元兑日圆      报112.64日圆，略微扳回失地，上周五曾大幅下跌，因周五公布的数据显示，美国消费者物价和零售销售意外疲弱。物价数据再次令人失望，给美联储对通胀将很快反弹的信心打上了一个问号。

    
    **缓慢行动**

    “好坏不一的形势有可能使美联储持谨慎态度，市场降低了今年将进一步升息的机率一点也不奇怪，”澳新银行分析师David Plank说。

    “这是不是会推迟启动资产负债表正常化的进程还不得而知，但我们对美联储目前是否愿意推进那个进程表示怀疑。”

    联邦基金利率期货       暗示，美联储在12月前再次升息的机率约为50%，而且对明年全年升息次数的预期低于两次。美联储决策者曾暗示今年还会再升息一次，2018年将再升息四次。

    美联储将缓慢行动的前景拖累华尔街青睐的恐惧指标下滑，芝加哥期权交易所波动率指数      跌至1993年12月以来最低位。

    市场平静时期有利于利差交易，因市况骤然逆转的风险减少，投资者无需将杠杆部位平
仓。

    这促使资金涌向澳元、墨西哥披索、南非兰特等高收益货币，以及涌入新兴市场股市。

    澳元兑美元        冲上两年高点，并且升破在0.7700/7778区间的重要技术阻力位。
澳元最新报0.7814美元，多头目标指向0.8026附近的200周移动均线切入位。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1451  1.1467  -0.14  +8.92  1.0513
    美元/日圆                   112.64  112.50  +0.12  -3.62  116.87
    欧元/日圆                   129.01  129.05  -0.03  +4.77  123.14
    美元/瑞郎                   0.9650  0.9633  +0.18  -5.19  1.0178
    英镑/美元                   1.3080  1.3095  -0.11  +6.03  1.2336
    美元/加元                   1.2664  1.2640  +0.19  -5.70  1.3430
    美元/离岸人民币                6.7693  6.7640  +0.08  -2.92  6.9726
    澳元/美元                   0.7808  0.7828  -0.26  +8.22  0.7215
    新西兰元/美元               0.7329  0.7345  -0.22  +5.59  0.6941
    澳元/日圆                   87.960  88.070  -0.12  +4.32  84.320
    新西兰元/日圆               82.580  82.650  -0.08  +1.74  81.170
    英镑/日圆                   147.35  147.38  -0.02  +2.31  144.02
    澳元/新西兰元               1.0650  1.0645  +0.05  +2.57  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/徐文焰/王琛/张明钧/艾茂林; 审校  徐文焰/王兴亚/白云/张若琪/于春红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below