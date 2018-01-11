《全球汇市》美元整理跌幅，报导称中国准备放缓或停止购买美国公债

* 美元兑日圆持稳，此前创5月以来最大单日跌幅 * 日圆受支撑，因猜测日本央行将退出刺激政策 路透新加坡1月11日 - 美元兑日圆周四整理跌幅，此前创下近八个月来最大单日跌幅，因有报导称中国准备放缓或停止购买美国公债。 彭博周三报导，负责评估中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国公债，因为美国公债对中国的吸引力降低，而且美国与中国之间的贸易紧张关系升温。 该报导周三推动美国10年期公债收益率升至10个月高位，并削弱了美元。美元兑日圆在电子交易系统(EBS)下跌近1.1%，创去年5月以来最大单日百分比跌幅。 美元兑日圆 周四收复部分失地，上涨0.1%至111.54。 新加坡Oanda的交易负责人Stephen Innes说，虽然可以想象中国可能调整外汇储备，但停止购买美国公债是“极不可能的”。 但Innes说，围绕中国立场的不确定性可能会削弱投资者的风险偏好，同时有关日本央行未来退出大规模刺激政策的猜测也可能令美元兑日圆面临阻力。 日本央行周二在市场操作中削减长期公债的购买规模后，日圆本周已上扬。 虽然日本央行周二的举动为技术性调整，与该央行迄今以来的政策相符，但却引发了一波关于该央行准备开始缩减刺激的揣测。 美元指数 小涨0.1%至92.386，势头有所恢复，周三曾一度低见91.922。 欧元兑美元 持稳在1.1949美元，从周三的日内高点1.20185回撤。 加元维持疲态；周三加元下滑，因对美国退出北美自由贸易协定(NAFTA)的担忧降低了 对加拿大央行下周将加息的押注。 两名政府消息人士周三表示，加拿大方面越来越确信，美国总统特朗普很快将宣布美 国打算退出NAFTA。 加元兑美元 持稳报1.2553。加元周三跌0.7%，一度低见1.2583，为12月末以来 最低。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1957 1.1945 +0.10 -0.33 1.1996 美元/日圆 111.48 111.42 +0.05 -1.06 112.67 欧元/日圆 133.30 133.14 +0.12 -1.39 135.18 美元/瑞郎 0.9779 0.9781 -0.02 +0.37 0.9743 英镑/美元 1.3509 1.3505 +0.03 -0.02 1.3512 美元/加元 1.2535 1.2545 -0.08 -0.33 1.2577 美元/离岸人民币 6.5207 6.5224 -0.03 +0.13 6.5125 澳元/美元 0.7877 0.7842 +0.45 +0.97 0.7801 新西兰元/美元 0.7196 0.7196 +0.00 +1.55 0.7086 澳元/日圆 87.820 87.380 +0.50 -0.08 87.890 新西兰元/日圆 80.240 80.190 +0.06 +0.50 79.840 英镑/日圆 150.61 150.49 +0.08 -0.99 152.11 澳元/新西兰元 1.0943 1.0892 +0.47 -0.58 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/汪红英/侯雪萍/李爽 审校 徐文焰/张涛/李婷仪/戴素萍)