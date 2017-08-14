FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 天前
《全球汇市》美元整理跌幅，未来走势仍需谨慎
#半岛局势
#中美贸易
#路透精英汇
#“通俄门”
#图片精选
频道
专题
朝鲜地图透露向关岛附近水域发射导弹的详细计划
半岛局势
朝鲜地图透露向关岛附近水域发射导弹的详细计划
特朗普授权调查中国知识产权操作 游说团体吁谨慎行事
时事要闻
特朗普授权调查中国知识产权操作 游说团体吁谨慎行事
特朗普启动NAFTA重新谈判 料引起与汽车行业的矛盾
国际财经
特朗普启动NAFTA重新谈判 料引起与汽车行业的矛盾
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年8月14日 / 早上7点36分 / 1 天前

《全球汇市》美元整理跌幅，未来走势仍需谨慎

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 日本第二季GDP数据提振冒险意愿
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦8月14日 - 美元兑一篮子贸易加权货币周一微跌，上周录得三周来最大周线跌幅，因疲弱的通胀数据令对美联储升息的预期进一步降温。
    
    在得益于消费和资本支出增长的拉动下，日本第二季GDP较前季增长1%，激励投资人买入风险资产。            

    风险偏好升温也鼓励投资者借入美元和瑞郎      等相对疲弱的货币，去投资G10货币中表现最出色的欧元         。
    
    “尽管欧元近期上涨后，短线面临一定阻力，但欧元/美元料将上涨，因为欧元区的经济前景相对更加利好，”ING驻新加坡研究主管Rob Carnell称。
    
    美元指数      报93.05，略低于周五水平。上周五美国通胀数据弱于预期，打压了对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)年内再升息的预期，令美元承压。
    
    地缘政治风险上升也打压美元前景。

    中国国家主席习近平与美国总统特朗普通电话时表示，有必要和平解决朝鲜核问题，呼
吁各方避免令局势升级的言辞和行动。            
    
    欧元兑美元      升0.1%至1.1827，接近本月稍早所及的两年半高点1.1910。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1820  1.1820  +0.00 +12.43  1.0513
    美元/日圆                   109.54  109.15  +0.36  -6.27  116.87
    欧元/日圆                   129.49  129.06  +0.33  +5.16  123.14
    美元/瑞郎                   0.9635  0.9617  +0.19  -5.34  1.0178
    英镑/美元                   1.3003  1.3011  -0.06  +5.41  1.2336
    美元/加元                   1.2688  1.2681  +0.06  -5.52  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6794  6.6711  +0.12  -4.21  6.9726
    澳元/美元                   0.7888  0.7889  -0.01  +9.33  0.7215
    新西兰元/美元               0.7306  0.7318  -0.16  +5.26  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1391  1.1369  +0.19  +6.29  1.0717
    欧元/英镑                   0.9089  0.9087  +0.02  +6.70  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5947  9.6105  -0.16  +0.15  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9141  7.9321  -0.23  -8.37  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/刘秀红/艾茂林; 审校 高琦/王兴亚)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below