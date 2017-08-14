《全球汇市》美元整理跌幅，未来走势仍需谨慎

* 日本第二季GDP数据提振冒险意愿 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦8月14日 - 美元兑一篮子贸易加权货币周一微跌，上周录得三周来最大周线跌幅，因疲弱的通胀数据令对美联储升息的预期进一步降温。 在得益于消费和资本支出增长的拉动下，日本第二季GDP较前季增长1%，激励投资人买入风险资产。 风险偏好升温也鼓励投资者借入美元和瑞郎 等相对疲弱的货币，去投资G10货币中表现最出色的欧元 。 “尽管欧元近期上涨后，短线面临一定阻力，但欧元/美元料将上涨，因为欧元区的经济前景相对更加利好，”ING驻新加坡研究主管Rob Carnell称。 美元指数 报93.05，略低于周五水平。上周五美国通胀数据弱于预期，打压了对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)年内再升息的预期，令美元承压。 地缘政治风险上升也打压美元前景。 中国国家主席习近平与美国总统特朗普通电话时表示，有必要和平解决朝鲜核问题，呼 吁各方避免令局势升级的言辞和行动。 欧元兑美元 升0.1%至1.1827，接近本月稍早所及的两年半高点1.1910。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1820 1.1820 +0.00 +12.43 1.0513 美元/日圆 109.54 109.15 +0.36 -6.27 116.87 欧元/日圆 129.49 129.06 +0.33 +5.16 123.14 美元/瑞郎 0.9635 0.9617 +0.19 -5.34 1.0178 英镑/美元 1.3003 1.3011 -0.06 +5.41 1.2336 美元/加元 1.2688 1.2681 +0.06 -5.52 1.3430 美元/离岸人民币 6.6794 6.6711 +0.12 -4.21 6.9726 澳元/美元 0.7888 0.7889 -0.01 +9.33 0.7215 新西兰元/美元 0.7306 0.7318 -0.16 +5.26 0.6941 欧元/瑞郎 1.1391 1.1369 +0.19 +6.29 1.0717 欧元/英镑 0.9089 0.9087 +0.02 +6.70 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5947 9.6105 -0.16 +0.15 9.5799 美元/挪威克朗 7.9141 7.9321 -0.23 -8.37 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/刘秀红/艾茂林; 审校 高琦/王兴亚)