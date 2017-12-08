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《全球汇市》美元料创下六周来最大周线涨幅，英镑反弹
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December 8, 2017 / 9:09 AM / in a day

《全球汇市》美元料创下六周来最大周线涨幅，英镑反弹

2 分钟阅读

    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦12月8日 - 美元周五兑贸易加权的一篮子货币上涨，料录得近六周来最大周线涨幅，因围绕美国税改法案将通过的乐观情绪上升。
    
    不过英镑是唯一的例外，兑其他货币上涨，因为英国和欧盟周五就退欧的一些关键问题达成一致，这样谈判将可以进入第二阶段。            

    美元指数      日内上涨0.2%，报93.961，周线上涨逾1%，为10月末来最大单周涨幅。
    
    美国参议院共和党周三同意与众议院就广泛税改法案进行磋商，初步迹象显示议员们有望弥合分歧，在12月22日最后期限前就最终法案达成一致。
    
    若税改议案得以通过，且经济数据强劲，则将加大明年美国进一步加息的可能，然而债市似乎还未对此可能做好准备。美联储预计会在下周加息，不过期货市场走势显示出，市场预测明年美联储加息的次数不会超过两次。

    “市场目前未完全反映升息预期，应该会在明年开始赶上，”RBC Capital Markets首席外汇策略分析师Adam Cole称。
    
    汇市交易员亦在等待今日稍晚的美国非农就业报告，根据路透调查，11月料新增20万个就业岗位。
    
    英镑盘初表现突出，兑欧元跳升至六个月高点，兑日圆升至一年半高点。英镑兑美元上涨0.3%。

    欧盟执委会周五宣布，与英国的退欧谈判已经取得足够进展，可以开始有关未来双方关
系的第二阶段谈判，有关爱尔兰边境问题的僵局已经解决。            
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1742  1.1771  -0.25 +11.69  1.0513
    美元/日圆                   113.50  113.08  +0.37  -2.88  116.87
    欧元/日圆                   133.28  133.12  +0.12  +8.23  123.14
    美元/瑞郎                   0.9959  0.9942  +0.17  -2.15  1.0178
    英镑/美元                   1.3486  1.3473  +0.10  +9.32  1.2336
    美元/加元                   1.2854  1.2849  +0.04  -4.29  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6230  6.6235  -0.01  -5.01  6.9726
    澳元/美元                   0.7511  0.7511  +0.00  +4.10  0.7215
    新西兰元/美元               0.6841  0.6829  +0.18  -1.44  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1695  1.1705  -0.09  +9.13  1.0717
    欧元/英镑                   0.8705  0.8737  -0.37  +2.20  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.9917  9.9885  +0.03  +4.30  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3289  8.3139  +0.18  -3.57  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/王洋/蔡美珍/艾茂林; 审校 白云/高琦/孙茉莉/张荻)

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