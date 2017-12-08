《全球汇市》美元料创下六周来最大周线涨幅，英镑反弹

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦12月8日 - 美元周五兑贸易加权的一篮子货币上涨，料录得近六周来最大周线涨幅，因围绕美国税改法案将通过的乐观情绪上升。 不过英镑是唯一的例外，兑其他货币上涨，因为英国和欧盟周五就退欧的一些关键问题达成一致，这样谈判将可以进入第二阶段。 美元指数 日内上涨0.2%，报93.961，周线上涨逾1%，为10月末来最大单周涨幅。 美国参议院共和党周三同意与众议院就广泛税改法案进行磋商，初步迹象显示议员们有望弥合分歧，在12月22日最后期限前就最终法案达成一致。 若税改议案得以通过，且经济数据强劲，则将加大明年美国进一步加息的可能，然而债市似乎还未对此可能做好准备。美联储预计会在下周加息，不过期货市场走势显示出，市场预测明年美联储加息的次数不会超过两次。 “市场目前未完全反映升息预期，应该会在明年开始赶上，”RBC Capital Markets首席外汇策略分析师Adam Cole称。 汇市交易员亦在等待今日稍晚的美国非农就业报告，根据路透调查，11月料新增20万个就业岗位。 英镑盘初表现突出，兑欧元跳升至六个月高点，兑日圆升至一年半高点。英镑兑美元上涨0.3%。 欧盟执委会周五宣布，与英国的退欧谈判已经取得足够进展，可以开始有关未来双方关 系的第二阶段谈判，有关爱尔兰边境问题的僵局已经解决。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1742 1.1771 -0.25 +11.69 1.0513 美元/日圆 113.50 113.08 +0.37 -2.88 116.87 欧元/日圆 133.28 133.12 +0.12 +8.23 123.14 美元/瑞郎 0.9959 0.9942 +0.17 -2.15 1.0178 英镑/美元 1.3486 1.3473 +0.10 +9.32 1.2336 美元/加元 1.2854 1.2849 +0.04 -4.29 1.3430 美元/离岸人民币 6.6230 6.6235 -0.01 -5.01 6.9726 澳元/美元 0.7511 0.7511 +0.00 +4.10 0.7215 新西兰元/美元 0.6841 0.6829 +0.18 -1.44 0.6941 欧元/瑞郎 1.1695 1.1705 -0.09 +9.13 1.0717 欧元/英镑 0.8705 0.8737 -0.37 +2.20 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9917 9.9885 +0.03 +4.30 9.5799 美元/挪威克朗 8.3289 8.3139 +0.18 -3.57 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/王洋/蔡美珍/艾茂林; 审校 白云/高琦/孙茉莉/张荻)