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《全球汇市》美元料创下7月以来最大单月跌幅，投资人对经济前景变得谨慎
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2017年11月30日 / 早上8点54分 / 更新于 1 天前

《全球汇市》美元料创下7月以来最大单月跌幅，投资人对经济前景变得谨慎

3 分钟阅读

    * 欧元在两个月高点附近持稳，稍晚欧元区公布通胀数据
    * 英镑延续涨势，英国与爱尔兰边界问题可能达成协议
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦11月30日 - 美元周四持稳，但本月跌幅可能创下7月以来最大，因投资人对美国经济前景变得谨慎；欧元持稳在两个月高点附近，稍晚欧元区将公布通胀数据。
    
    虽然美国第三季GDP环比年率被上修至3.3%，但美联储下月很可能升息，市场人士对美国经济前景变得谨慎。

    “目前美元上行空间似乎有限，而且随着欧洲经济成长题材动能集聚，欧元/美元料将上涨，”丹斯克银行资深外汇策略师Morten Helt称，并预计未来12个月欧元/美元将涨至1.25。
    
    美元指数      日内持稳，报93.219，但11月迄今跌1.4%，为四个月以来最大跌幅。
    
    美国税改立法进展缓慢，盖过了乐观经济数据对美元的影响。
    
    美国国会共和党周三竭力调整他们的税改议案，以使那些担心税改将扩大联邦赤字的议员满意。该议案将在本周稍后递交美国参议院全体表决。

    “除了利好经济数据之外，我认为多数投资者都在关注税改议案，”U.S. Bank Wealth Management地区投资策略师Jeff Kravetz称 。“如果税改议案真的得以通过，则将给美元带来提振，因为税改是今年多数时候投资者关注的事情。”
    
    由于欧元区企业和消费者信心均触及2000年以来最高位，交易商将把关注焦点转至11月通胀数据，这些数据将提供经济成长是否带来物价压力的迹象。
    
    欧元兑美元         涨0.1%至1.1860美元，11月料累计升1.9%，不过仍低于周一触及的两个月高位1.1961。

    欧洲盘初英镑表现抢眼，此前泰晤士报报导，英国就北爱尔兰边境问题已接近达成协议
。
    
    这使英镑料将录得近两个月来的最佳三日表现。
    
    泰晤士报援引欧盟消息人士报导，欧盟最快准备在1月提出一项为期两年的英国退欧过
渡协议，消息出炉后交易员买进英镑，但在自周二低点跳涨2%之后涨势受限。
    
    英镑        盘初上涨0.4%至1.3455美元，略低于亚洲盘中触及的两个月新高1.3480。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1843  1.1847  -0.03 +12.65  1.0513
    美元/日圆                   112.39  111.92  +0.42  -3.83  116.87
    欧元/日圆                   133.09  132.59  +0.38  +8.08  123.14
    美元/瑞郎                   0.9860  0.9844  +0.16  -3.12  1.0178
    英镑/美元                   1.3460  1.3406  +0.40  +9.11  1.2336
    美元/加元                   1.2881  1.2863  +0.14  -4.09  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6155  6.6106  +0.07  -5.12  6.9726
    澳元/美元                   0.7567  0.7570  -0.04  +4.88  0.7215
    新西兰元/美元               0.6836  0.6879  -0.63  -1.51  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1679  1.1665  +0.12  +8.98  1.0717
    欧元/英镑                   0.8796  0.8833  -0.42  +3.26  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.9051  9.9153  -0.10  +3.39  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3182  8.2533  +0.79  -3.69  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/刘秀红/于春红/张明钧; 审校 艾茂林/孙茉莉/高琦/白云)

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