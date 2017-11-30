《全球汇市》美元料创下7月以来最大单月跌幅，投资人对经济前景变得谨慎

* 欧元在两个月高点附近持稳，稍晚欧元区公布通胀数据 * 英镑延续涨势，英国与爱尔兰边界问题可能达成协议 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦11月30日 - 美元周四持稳，但本月跌幅可能创下7月以来最大，因投资人对美国经济前景变得谨慎；欧元持稳在两个月高点附近，稍晚欧元区将公布通胀数据。 虽然美国第三季GDP环比年率被上修至3.3%，但美联储下月很可能升息，市场人士对美国经济前景变得谨慎。 “目前美元上行空间似乎有限，而且随着欧洲经济成长题材动能集聚，欧元/美元料将上涨，”丹斯克银行资深外汇策略师Morten Helt称，并预计未来12个月欧元/美元将涨至1.25。 美元指数 日内持稳，报93.219，但11月迄今跌1.4%，为四个月以来最大跌幅。 美国税改立法进展缓慢，盖过了乐观经济数据对美元的影响。 美国国会共和党周三竭力调整他们的税改议案，以使那些担心税改将扩大联邦赤字的议员满意。该议案将在本周稍后递交美国参议院全体表决。 “除了利好经济数据之外，我认为多数投资者都在关注税改议案，”U.S. Bank Wealth Management地区投资策略师Jeff Kravetz称 。“如果税改议案真的得以通过，则将给美元带来提振，因为税改是今年多数时候投资者关注的事情。” 由于欧元区企业和消费者信心均触及2000年以来最高位，交易商将把关注焦点转至11月通胀数据，这些数据将提供经济成长是否带来物价压力的迹象。 欧元兑美元 涨0.1%至1.1860美元，11月料累计升1.9%，不过仍低于周一触及的两个月高位1.1961。 欧洲盘初英镑表现抢眼，此前泰晤士报报导，英国就北爱尔兰边境问题已接近达成协议 。 这使英镑料将录得近两个月来的最佳三日表现。 泰晤士报援引欧盟消息人士报导，欧盟最快准备在1月提出一项为期两年的英国退欧过 渡协议，消息出炉后交易员买进英镑，但在自周二低点跳涨2%之后涨势受限。 英镑 盘初上涨0.4%至1.3455美元，略低于亚洲盘中触及的两个月新高1.3480。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1843 1.1847 -0.03 +12.65 1.0513 美元/日圆 112.39 111.92 +0.42 -3.83 116.87 欧元/日圆 133.09 132.59 +0.38 +8.08 123.14 美元/瑞郎 0.9860 0.9844 +0.16 -3.12 1.0178 英镑/美元 1.3460 1.3406 +0.40 +9.11 1.2336 美元/加元 1.2881 1.2863 +0.14 -4.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.6155 6.6106 +0.07 -5.12 6.9726 澳元/美元 0.7567 0.7570 -0.04 +4.88 0.7215 新西兰元/美元 0.6836 0.6879 -0.63 -1.51 0.6941 欧元/瑞郎 1.1679 1.1665 +0.12 +8.98 1.0717 欧元/英镑 0.8796 0.8833 -0.42 +3.26 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9051 9.9153 -0.10 +3.39 9.5799 美元/挪威克朗 8.3182 8.2533 +0.79 -3.69 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/刘秀红/于春红/张明钧; 审校 艾茂林/孙茉莉/高琦/白云)