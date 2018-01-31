《全球汇市》美元料将创下近两年来最大单月跌幅，因前景低迷

* • 日圆短暂下滑，日本央行此前增加中期公债购买规模

* • 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦1月31日 - 美元周三下跌0.25%，料将创下近两年来最大月线跌幅，美国总统特朗普首次发表国情咨文演讲未能对美元的下跌行情起到安抚作用。

美元指数在伦敦早盘下跌0.25%，1月跌幅累计达到3.5%，为2016年3月以来的最大单月跌幅。

特朗普在国情咨文演说中，敦促国会通过立法确保至少1.5万亿美元的基建新支出。他还敦促存在严重分歧的共和党和民主党人在移民和基础设施问题上互相让步。

本周初美元呈盘整走势，因金融市场预计美联储将对经济前景更有把握，但维持政策不变。

德意志银行外汇策略师Esther Reichelt称，“我们仍认为美元将普遍走软，这也可能是因为市场的风险厌恶情绪所致，”

市场波动指数涨至2017年8月以来最高位，本月上升近一倍。

美元疲弱适逢全球经济增长普遍回升，尤其是欧元区和日本。

投资人资金流动数据描绘出乐观景象之际，美元疲弱与普遍乐观情绪形成鲜明对比。

2018年头几周，欧洲股市流入资金在所有主要地区名列居前茅，2017年更是囊括了全球股市基金流入的逾三分之一。

周二公布的初步数据显示，2017年欧元区经济增速创下10年来最快，2018年信心依然高涨。

日本央行扩大对中期日债的购买之后，日圆短暂下滑。此举被视为是对公债收益率上涨发出的警告。

在日本央行宣布消息后不久，美元触及盘中高点109.095日圆。美元后来回吐涨幅，最新报108.68日圆，日内持平。

日本央行行动之前，10年期日本公债收益率在周二升至六个半月高位0.095%。央行的政策指引是将10年期公债的收益率控制在“零水准附近”。

日本央行官员曾表示，购债操作的任何变化都属于微调，并不作为政策方面的暗示。

纽约 当日 今年来 2017年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2435 1.2400 +0.28 +3.66 1.1996

美元/日圆 108.74 108.76 -0.02 -3.49 112.67

欧元/日圆 135.24 134.89 +0.26 +0.04 135.18

美元/瑞郎 0.9322 0.9341 -0.20 -4.32 0.9743

英镑/美元 1.4173 1.4145 +0.20 +4.89 1.3512

美元/加元 1.2290 1.2332 -0.34 -2.28 1.2577

美元/离岸人民币 6.2994 6.3293 -0.47 -3.27 6.5125

澳元/美元 0.8087 0.8082 +0.06 +3.67 0.7801

新西兰元/美元 0.7380 0.7329 +0.70 +4.15 0.7086

欧元/瑞郎 1.1591 1.1582 +0.08 -0.84 1.1689

欧元/英镑 0.8773 0.8765 +0.09 -1.24 0.8883

欧元/瑞典克朗 9.7455 9.7856 -0.41 -0.95 9.8391

美元/挪威克朗 7.6852 7.7208 -0.46 -6.36 8.2070

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/于春红/李春喜/郑茵 审校 艾茂林/张明钧)