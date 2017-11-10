《全球汇市》美元料录四周来最大单周跌幅，美国税改实施有推迟之虞

* 税改实施延迟有可能令美国投资支出进一步减少--摩根士丹利 * 市场处于窄幅区间，欧元波动率创2014年以来最低 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦11月10日 - 美元周五微幅上涨，隔夜美国公债收益率大涨，促使一些投资者买入近期遭严重抛售的美元。 但美元料录得四周来最大周线跌幅，因投资者对重要的美国税改案可能推迟至2019年感到失望。 “首先，我不认为市场对于本周美国通过税改案抱有特别大的希望，因此市场反应冷淡也就十分在意料之中了。”德国商业银行的汇市分析师Lutz Karpowitz说道。 美元指数 小升0.2%，但本周料将录得10月15日止当周以来的最大周线跌幅。 周四披露的美国参院版税改方案中，在如何调整企业税、州及地方税(SALT)扣抵以及房地产税等方面，与众议院版税改均有所不同。参议员表示，他们希望把企业税从35%降至20%，但是在2019年实施，不赞成即刻生效。 市场困在近期区间内。10年期美债收益率 仍陷于本月一直所处的波幅10个基点区间内，且欧元/美元的双周实际波动率正走向2014年底以来的最低水平。 10年期美债收益率 周五上涨4个基点至2.38%，但距10月27日触及的七个月高位2.48%仍有一段距离。 美国税改议案延迟促使摩根士丹利分析师重申看跌美元的观点，因税改延迟将“使美国的投资支出在更长时间内下降，从而使美元投资资金从美国外流”。 美元兑日圆 持平于113.53日圆，本周累计下跌0.6%，且远低于周一触及的八个月高位114.737日圆。 隔夜走势主要受美国税改消息引导，税改实施看来将会延迟，”他表示，“接下来税改仍将是重点关注因素。” 参众两院要求对美国跨国企业在海外所持有的2.6万亿美元国外获利进行课税。参议院希望现金和流动资产课税12%，非流动资产课税5%。众议院周四进行修案，税率分别为14%和7%。 欧元兑美元日内持平，报1.1639美元，周线上涨0.3%，守在周二触及的三个半月低点1.1553美元上方。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1632 1.1640 -0.07 +10.64 1.0513 美元/日圆 113.52 113.46 +0.05 -2.87 116.87 欧元/日圆 132.06 132.08 -0.02 +7.24 123.14 美元/瑞郎 0.9935 0.9938 -0.03 -2.39 1.0178 英镑/美元 1.3145 1.3149 -0.03 +6.56 1.2336 美元/加元 1.2674 1.2681 -0.06 -5.63 1.3430 美元/离岸人民币 6.6498 6.6474 +0.04 -4.63 6.9726 澳元/美元 0.7669 0.7678 -0.12 +6.29 0.7215 新西兰元/美元 0.6935 0.6946 -0.16 -0.09 0.6941 欧元/瑞郎 1.1559 1.1569 -0.09 +7.86 1.0717 欧元/英镑 0.8847 0.8855 -0.09 +3.86 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7466 9.7515 -0.05 +1.74 9.5799 美元/挪威克朗 8.1296 8.1296 +0.00 -5.87 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/高琦/王琛/白云; 审校 蔡美珍/李春喜)