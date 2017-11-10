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《全球汇市》美元料录四周来最大单周跌幅，美国税改实施有推迟之虞
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2017年11月10日 / 早上8点59分 / 更新于 1 天前

《全球汇市》美元料录四周来最大单周跌幅，美国税改实施有推迟之虞

3 分钟阅读

    * 税改实施延迟有可能令美国投资支出进一步减少--摩根士丹利
    * 市场处于窄幅区间，欧元波动率创2014年以来最低
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦11月10日 - 美元周五微幅上涨，隔夜美国公债收益率大涨，促使一些投资者买入近期遭严重抛售的美元。
    
    但美元料录得四周来最大周线跌幅，因投资者对重要的美国税改案可能推迟至2019年感到失望。

    “首先，我不认为市场对于本周美国通过税改案抱有特别大的希望，因此市场反应冷淡也就十分在意料之中了。”德国商业银行的汇市分析师Lutz Karpowitz说道。
    
    美元指数      小升0.2%，但本周料将录得10月15日止当周以来的最大周线跌幅。
    
    周四披露的美国参院版税改方案中，在如何调整企业税、州及地方税(SALT)扣抵以及房地产税等方面，与众议院版税改均有所不同。参议员表示，他们希望把企业税从35%降至20%，但是在2019年实施，不赞成即刻生效。            

    市场困在近期区间内。10年期美债收益率           仍陷于本月一直所处的波幅10个基点区间内，且欧元/美元的双周实际波动率正走向2014年底以来的最低水平。
    
    10年期美债收益率           周五上涨4个基点至2.38%，但距10月27日触及的七个月高位2.48%仍有一段距离。
    
    美国税改议案延迟促使摩根士丹利分析师重申看跌美元的观点，因税改延迟将“使美国的投资支出在更长时间内下降，从而使美元投资资金从美国外流”。
    
    美元兑日圆         持平于113.53日圆，本周累计下跌0.6%，且远低于周一触及的八个月高位114.737日圆。

    隔夜走势主要受美国税改消息引导，税改实施看来将会延迟，”他表示，“接下来税改仍将是重点关注因素。”
    
    参众两院要求对美国跨国企业在海外所持有的2.6万亿美元国外获利进行课税。参议院希望现金和流动资产课税12%，非流动资产课税5%。众议院周四进行修案，税率分别为14%和7%。
    
    欧元兑美元日内持平，报1.1639美元，周线上涨0.3%，守在周二触及的三个半月低点1.1553美元上方。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1632  1.1640  -0.07 +10.64  1.0513
    美元/日圆                   113.52  113.46  +0.05  -2.87  116.87
    欧元/日圆                   132.06  132.08  -0.02  +7.24  123.14
    美元/瑞郎                   0.9935  0.9938  -0.03  -2.39  1.0178
    英镑/美元                   1.3145  1.3149  -0.03  +6.56  1.2336
    美元/加元                   1.2674  1.2681  -0.06  -5.63  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6498  6.6474  +0.04  -4.63  6.9726
    澳元/美元                   0.7669  0.7678  -0.12  +6.29  0.7215
    新西兰元/美元               0.6935  0.6946  -0.16  -0.09  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1559  1.1569  -0.09  +7.86  1.0717
    欧元/英镑                   0.8847  0.8855  -0.09  +3.86  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7466  9.7515  -0.05  +1.74  9.5799
    美元/挪威克朗               8.1296  8.1296  +0.00  -5.87  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/高琦/王琛/白云; 审校 蔡美珍/李春喜)

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